42. Auch das Schlussdrittel beginnen die Haie aktiver. Rechts von der blauen Linie bringt Andreas Thuresson einen Schlagschuss an, verfehlt damit aber das Ziel.

41. Beginn 3. Drittel

40. Drittelfazit:

Nach dem mittleren Spielabschnitt führen die Adler Mannheim im Heimspiel gegen die Kölner Haie mit 1:0. Im Spiel zweier Mannschaften auf Augenhöhe machen Kleinigkeiten den Unterschied aus, wobei das Ausnutzen einer Torchancen natürlich durchaus von großer Bedeutung ist. Ansonsten haben beide Teams vor 13.600 Zuschauern in der ausverkauften SAP Arena regelmäßig ihre guten Phasen, fanden zuletzt auch verstärkt den Weg zum Tor. Insgesamt nahm man sich bisher nicht viel. Das belegt auch die Torschussbilanz, die mit 18:16 knapp für die Gäste spricht.

40. Ende 2. Drittel

39. Nach einem gewonnenen Bully kommt Yannick Proske innen am linken Bullykreis zum Schuss. Tobias Ančička blockt die Scheibe ab.

38. Dann zeichnet sich Daniel Fischbuch erneut als Vorbereiter aus, legt für John Gilmour auf. In zentraler Position bringt dieser den Handgelenkschuss an. Den macht Tobias Ančička fest.

37. Mit dem Rückenwind des Führungstreffers bleiben die Kurpfälzer am Drücker. Von rechts bringt Denis Reul die Scheibe in Richtung Kiste und trifft die Torumrandung.

36. Max Gildon Mannheim Tor für die Adler Mannheim, 1:0 durch Max Gildon

Links in der Angriffszone legt Markus Hännikäinen kurz auf Daniel Fischbuch ab. Dieser verlagert das Geschehen mit einem Querpass. Im rechten Bullykreis fackelt Max Gildon nicht lange. Dessen abgefälschter Onetimer landet oben im kurzen Eck. Für den US-Amerikaner ist das der dritte Saisontreffer.

35. Unterdessen wird offiziell bestätigt, dass die SAP Arena mit 13.600 Zuschauern restlos ausverkauft ist.

34. Auf der Gegenseite stürmt Elias Lindner in die Angriffszone und kommt zum Schuss. Auch Arno Tiefensee bleibt äußerst aufmerksam und blockt mit der rechten Schulter ab.

33. Erst jetzt schwimmen sich die Hausherren frei, werden selbst wieder konstruktiv. Mit etwas Glück kommt Korbinian Holzer links vor dem Tor aus der Drehung zum Schuss. Tobias Ančička steht im Weg.

31. Mannheim tut sich gerade schwer, sich zu befreien. So wächst der Druck der Haie. Vom rechten Bullykreis feuert Andrej Sustr, von der anderen Seite probiert es Stanislav Dietz. Noch immer mag sich kein Erfolg einstellen.

30. In dieser Phase wirken die Gäste agiler, unternehmen viel nach vorn. Von links draußen bringt Moritz Müller das kleine Schwarze mit der Rückhand zum Tor. Arno Tiefensee ist aufmerksam und macht die Scheibe fest.

28. Jetzt ergibt sich für die Haie ein Umschaltmoment. Im zweiten Anlauf schießt Stanislav Dietz vom linken Bullykreis, verfehlt aber das Tor. Das von der Bande zurückspringende Hartgummi friert Arno Tiefensee ein.

27. Etwas fahrlässig schenken die Adler den Puck tief in der eigenen Zone her. Von rechts darf sich Maximilian Kammerer somit dem Tor nähern. Aus diesem ungünstigen Winkel löffelt der Angreifer das Spielgerät vor die Kiste. Dann verpufft die Szene.

26. Dann haben es die Haie geschafft, dürfen ihre Reihen mit der Rückkehr von Nick Aichinger wieder auffüllen. Beide Mannschaften bessern heute ihre Quoten im Penaltykilling auf.

25. Einen ersten Mannheimer Schussversuch von John Gilmour pariert Tobias Ančička. Wenig später hat Daniel Fischbuch links vor dem Tor viel Platz, nimmt sich aufreizend viel Zeit und bringt die Scheibe dennoch nicht im Tor unter.

24. Nick Aichinger Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Nick Aichinger (Kölner Haie)

In der Rundung hält Nick Aichinger den Stock von Fabrizio Pilu fest und fängt sich dafür zwei Strafminuten ein.

23. Nun zeigen sich die Adler. Tom Kühnhackl fährt links hinters Tor, spielt den Pass auf Stefan Loibl, der links vor der Kiste sofort aufs kurze Eck schießt. Tobias Ančička macht den Laden dicht.

22. Abermals versuchen es die Haie mit einem Handgelenkschuss rechts von der blauen Linie. Diesmal ist es Louis-Marc Aubry. Um das Abfälschen kümmert sich nun Andreas Thuresson. Doch erneut führt die grundsätzlich durchaus vielversprechende Herangehensweise nicht zum Erfolg.

21. Erneut setzt Moritz Müller ganz früh im Drittel den ersten Akzent. Den Handgelenkschuss von rechts fälscht Tim Wohlgemuth ab. Arno Tiefensee reagiert dennoch gut und hält.

21. Fünf Sekunden nach Beginn dieses Spielabschnitts läuft die Strafe gegen Jordan Szwarz ab. Mannheim ist wieder komplett.

21. Beginn 2. Drittel

20. Drittelfazit:

Noch sind keine Tore gefallen in der ausverkauften SAP Arena zwischen den Adlern Mannheim und den Kölner Haien. Zunächst hatten die Gäste besser in die Partie gefunden, wurden dann aber durch die ersten Strafzeit eingebremst. Während ihrer Überzahl kamen die Hausherren besser in die Gänge. In der Folge entwickelte sich eine recht offene Partie – mit leichten optischen Vorteilen für den MERC. Obwohl es tempo- und abwechslungsreich hin und her ging, blieben hochkarätige Torchancen noch Mangelware. Defensiv wurde beiderseits überaus konsequent und diszipliniert gearbeitet.

20. Ende 1. Drittel

20. Geduldig lauern die Haie auf ihre Chancen. Viele Schussmöglichkeiten gibt es allerdings nicht. Moritz Müller probiert es von links, bleibt aber hängen. Ansonsten verteidigen das die Adler gut.

19. Jordan Szwarz Mannheim Kleine Strafe (2 Minuten) für Jordan Szwarz (Adler Mannheim)

An der Bande kommt es zu einer Auseinandersetzung. Jordan Szwarz ist da die treibende Kraft, will nicht von Gregor MacLeod ablassen. In der Folge schicken die Schiedsrichter nur Szwarz wegen übertriebener Härte zum Abkühlen in die Box, womit nun das beste Powerplay der Liga aufspielen darf.

18. Jetzt fällt Daniel Fischbuch über die Kelle von Moritz Müller, der mit einer Geste sofort seine Unschuld beteuert. In der Tat lassen die Referees auch das durchgehen.

17. Nach dem Spielen des Pucks durch Markus Hännikäinen fährt Frederik Storm in dessen hohen Schläger und geht zu Boden. Natürlich beschwert sich der Kölner anschließend vehement, dennoch sehen die Unparteiischen von einer Strafe ab.

15. Mittlerweile haben die Hausherren mehr vom Spiel, können daraus aber noch nicht ausreichend Torgefahr entwickeln. Köln agiert defensiv sehr konzentriert, lässt einfach auch kaum etwas zu.

13. Nach einer guten Bewegung bringt Tyler Gaudet einen verdeckten Schuss an. Doch Tobias Ančička pariert mit dem Schoner abermals. Unmittelbar darauf startet Hakon Hänelt den Gegenzug, marschiert über links in die Angriffszone, zieht zur Mitte, bleibt aber an einem Gegenspieler hängen.

12. In zentraler Position packt Tom Kühnhackl nach einem gewonnenen Bully einen mächtigen Schlagschuss aus. Das gewaltige Geschoss zischt rechts am Kasten von Tobias Ančička vorbei.

11. Weiter geht es munter rauf und runter. In der neutralen Zone hält man sich nicht lange auf. Beiderseits ist viel Vortrieb zu sehen. Allerdings passiert zum Tor nach wie vor jeweils recht wenig.

9. Jetzt bedrängen die Adler das gegnerische Tor. Die Scheibe ist frei, Stefan Loibl setzt nach. Doch an Tobias Ančička ist letztlich kein Vorbeikommen.

8. Dennoch ist Mannheim inzwischen gut im Spiel, womit sich die Angelegenheit sehr offen gestaltet. Zudem läuft das Spiel äußerst flüssig ab. Unterbrechungen gibt es kaum.

6. In voller Besetzung kommen die Gäste wieder besser zur Geltung. Brady Austin und Gregor MacLeod versuchen ihr Glück und sorgen dafür, dass die Schussbilanz weiter klar für Köln spricht.

5. Dann nähert sich Simon Thiel von rechts dem Tor, sucht den Pass zu Tom Kühnhackl. So richtig von Erfolg gekrönt ist das nicht. Kurz darauf starten die Haie einen Konter. Justin Schütz scheut den Abschluss, probiert den Querpass, den Jyrki Jokipakka stark abfängt. Wenig später läuft die Strafe gegen den KEC ab.

4. In Überzahl bekommen die Adler naturgemäß viele Spielanteile, halten sich ausgiebig in der Angriffszone auf. Richtig zwingend aber wird es nicht.

3. Jan Luca Sennhenn Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Jan Luca Sennhenn (Kölner Haie)

Dann gelangen die Gäste an den Puck und die Strafe wird ausgesprochen. Jan Luca Sennhenn muss wegen Hakens gegen Markus Hännikäinen runter.

3. Strafe angezeigt gegen die Haie! Arno Tiefensee verlässt sein Tor zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers. Mannheim spielt das geduldig, kommt aber auch jetzt nicht zum Schuss.

2. Nun wollen sich die Adler auch nicht länger bitten lassen, starten Bemühungen nach vorn. Noch kommt dabei nichts Konstruktives zustande, eine Abschlusshandlung bleibt bisher aus.

1. Lange fackeln die Haie nicht, marschieren sofort nach vorm. Im hohen Slot kommt Moritz Müller nach einem feinen Zuspiel von David McIntyre recht frei zum Direktschuss und scheitert mit diesem an Arno Tiefensee.

1. Spielbeginn

Zwischen den Pfosten beginnen heute Arno Tiefensee auf Mannheimer und Tobias Ančička auf Kölner Seite. Für Ordnung auf dem Eis sollen Martin Frano und Reid Anderson sorgen. Den beiden Schiedsrichtern gehen an den Linien Jiří Ondráček und Christoffer Hurtik zur Hand.

Schauen wir noch auf die bisherigen Duelle in dieser Saison. Zwei hat es bereits gegeben. Dabei kam es jeweils zu Auswärtssiegen. Ende September gewannen die Adler in Köln mit 4:3. Die Revanche der Haie folgte Mitte Dezember mit einem 4:0-Erfolg in Mannheim.

Bei den Special Teams bilden beide Mannschaften in Sachen Penaltykilling unteres Mittelmaß, nehmen sich mit um die 80 Prozent nicht viel. Im Powerplay jedoch trennt sich die Spreu vom Weizen. Die Haie sind mit gut 24 Prozent die Nummer eins in der DEL. Die Adler dümpeln am anderen Ende dieses Klassements herum – als Vorletzter mit nicht einmal 13 Prozent Erfolgsquote.

Mannheim hat jüngst 5:3 in Straubing gewonnen. Allerdings kassierte der MERC am zweiten Weihnachtsfeiertag zu Hause die letzte Niederlage – ein 3:5 gegen Schwenningen. Immerhin liegt der letzte Heimerfolg nicht lange zurück, der gelang vor anderthalb Wochen gegen Frankfurt (3:2 nach Verlängerung).

Sieben Punkte besser stehen derzeit die Haie da. Als Vierter baut der KEC vor allem auf die zweitbeste Offensive der Liga (101 Saisontore). Zudem fuhren die Rheinländer zuletzt zwei Siege gegen Frankfurt (4:3) und am Donnerstag im rheinischen Derby gegen die DEG ein (3:1). Doch die Serie ist kurz, denn unmittelbar vor Weihnachten setzte es in Augsburg die letzte Niederlage (1:4).

In der Tat hat diese Paarung eine guten Klang, treffen zwei namhafte Klubs aufeinander, doch die Adler laufen ihren Ansprüchen derzeit hinterher, sind aktuell lediglich Tabellenneunter. Gewiss ist die Playoff-Teilnahme nicht in Gefahr, dafür gestaltet sich das Polster zu Platz elf mit 13 Zählern recht komfortabel. Und zum direkten Viertelfinaleinzug ist es nicht weit (drei Punkte). Noch also lässt sich einiges geraderücken für die Kurpfälzer.