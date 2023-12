Kleine Strafe (2 Minuten) für John Ramage (Grizzlys Wolfsburg) Nach einem kleinen Fight zwischen Ramage und Storm gibt es eine längere Diskussion um das richtige Strafmaß für beide Streithähne. Am Ende dürfen die Haie nun erstmals in Überzahl ran. Fällt der Anschlusstreffer?

1-auf-0 für die Haie! Die Grizzlys verlieren den Puck in der Überzahl im Aufbau und sind hinten vollkommen blank. Schütz läuft frei aufs Tor und scheitert an Weitzmann. Die Niedersachsen sollten sich bei ihrem Goalie bedanken...

Kölns Hänelt geht in einen Zweikampf mit Kneisler und erwischt den Wolfsburger unglücklich am Knie. Der Grizzly bleibt verletzt auf dem Eis liegen und muss für eine Behandlung direkt in die Kabine. Keine gute Nachrichten für die Gäste...

Erster Torschuss der Haie: Stanislav Dietz zieht von der halblinken Seite ab und knallt den Puck in die Fanghand von Wolfsburgs Goalie Hannibal Weitzmann. Weitzmann? Ja, den kennt man in Köln noch...

Auch Wolfsburg reist nach Siegen über Nürnberg und Ingolstadt mit Selbstvertrauen nach Köln und dürfte dazu nochgute Erinnerungen an die Domstadt haben: Erst vor drei Wochen waren die Niedersachsen das erste Mal in Köln zu Gast und besiegten den KEC deutlich mit 5:1. In der Favoritenrolle sieht Grizzlys-Coach Mike Stewart seine Mannschaft deshalb aber nicht: „Die Haie werden heiß auf eine Revanche sein, darauf müssen wir vorbereitet sein“, warnte der Kanadier vor der Abreise an den Rhein.