40. Drittelfazit:

Auch nach 40 Minuten führt die DEG im Kellerduell mit den Iserlohn Roosters weiterhin knapp mit 1:0. Zu Beginn des 2. Drittels machten die Hausherren zunächst auch noch ihr zweites Tor durch Gogulla, durften aber nur kurz jubeln, da die Refs den Treffer nach Ansicht der TV-Bilder wieder einkassierten. Danach steigerten sich allmählich auch die Roosters und schnupperten vor allem am Ende des zweiten Durchgangs in einer offenen Phase mehrfach am möglichen 1:1-Ausgleich. Die beste Gelegenheit vergab Dal Colle in der 34. Minute bei einem Fehlschuss aufs leere Tor.

40. Ende 2. Drittel

39. Die Roosters warten bei einem Wechsel hinter dem eigenen Tor und nehmen mit einer frischen Reihe einen neuen Anlauf für die Schlussoffensive im Mittelabschnitt.

37. Haukeland mit dem nächsten Save! Der Goalie ist derzeit wichtigste Düsseldorfer und entschärft nun mit seinem Schoner einen gefährlichen Schuss vom linken Flügel.

36. Coast to Coast und Torchancen im Sekundentakt! Beide Teams gehen ins Risiko und stürmen mit offenem Visier nach vorne.

34. Großchance für die Roosters! Nach einer verpassten Gelegenheit von Gogulla läuft der Konter der Iserlohner. Jenztsch legt von rechts quer für Dal Colle auf, doch der trifft das leere Tor nicht!

34. Auch Ziegler vollendet einen Vorstoß der Gäste mit einem Torschuss. Der Puck geht vom rechten Flügel links am Alu vorbei und gegen die Bande.

32. Pfosten! Für mehr Torgefahr sorgt jetzt Cornel mit einem wuchtigen Schuss vom rechten Bullykreis. Der Kanadier lässt das Alu erklingen. Iserlohn schnuppert in dieser Phase am 1:1-Ausgleich!

32. Die Roosters bekommen ihre Abschlüsse und treiben die Fangquote von Haukeland mit einigen Torschüssen nach oben. Richtig zwingend sind die Versuche aber nicht.

30. Viel folgt nicht mehr vom Special Team der Roosters. Die Düsseldorfer verteidigen die restlichen Sekunden zu viert vorbildlich und bleiben mit 1:0 in Front.

29. Iserlohn findet schnell in die Powerplay-Formation und sucht nach einer Lücke für einen Schuss. Nach zwei Schüssen von außen gibt es neue Bullys vor Haukeland.

28. Bernhard Ebner Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Bernhard Ebner (Düsseldorfer EG)

Nun geht allerdigs die Tür zur Strafbank auf! Und zwar bei den Düsseldorfern: Ebner muss vom Eis und die Iserlohn darf wieder auf den Ausgleich hoffen.

28. Die DEG macht weiter Druck auf die Roosters-Defensive und bleibt vorne sehr aktiv. Erneut läuft das Spiel fast komplett flüssig durch.

27. Clark legt den Puck am linken Pfosten für Gogulla auf. Der Düsseldorfer zimmert mit einem Onetimer drauf und trifft das Außennetz!

26. Gefährlicher Heber! Labrie wirft die Scheibe von rechts vors Tor, woraufhin der Puck wild durch die Luft fliegt. Direkt vor Haukeland verhindert O'Donnell auf den Knien einen Torschuss der Gäste.

25. Jetzt ist im PSD Bank Dome ordentlich was los. Die Düsseldorfer wollen das 2:0 erzwingen und bleiben vorne in der Offensive. Auf der anderen Seite lauern die Roosters auf ihre Kontergelegenheiten, so wie eben durch Boland.

23. Düsseldorf macht das 2:0, aber die Refs nehmen das Tor zurück! Ein Torschuss von Gogulla aus dem hohen Slot landet im langen Eck. Clark berührt dabei allerdings IEC-Goalie Reich, der dadurch in seinem Radius eingeschränkt ist. Die Schiris geben das Tor erst, ziehen ihre Entscheidung nach Ansicht der TV-Bilder aber wieder zurück.

22. Haukeland verhindert den 1:1-Ausgleich! Die Düsseldorfer bleiben in ihrer restlichen Überzahl aus dem 1. Drittel zunächst blass und laufen dann in einen Konter der Roosters. Boland kommt von der Strafbank und will Haukeland frech tunneln. Der DEG-Goalie macht schnell genug seine Schoner dicht und hält seine DEG somit in Führung.

21. Weiter geht's in Düsseldorf mit dem Mittelabschnitt und den Minuten 20 bis 40. Schaffen es die Roosters jetzt auch auf die Anzeigetafel?

21. Beginn 2. Drittel

20. Drittelfazit:

Im DEL-Kellerduell zwischen Düsseldorf und Iserlohn geht die DEG nach 20 Minuten mit einer knappen 1:0-Führung in die erste Pause. Beide Teams zeigten im ersten Abschnitt ein intensives Duell auf Augenhöhe, das nach einer kurzen Abtastphase auch immer ansehnlicher wurde. Den Unterschied macht bisher ein Tor von Agostino (16.), der kurz nach Ende einer Strafe gegen die Roosters das 1:0 erzielte.

20. Ende 1. Drittel

20. Tyler Boland Iserlohn Kleine Strafe (2 Minuten) für Tyler Boland (Iserlohn Roosters)

30 Sekunden später hat sich das Powerpla der Roosters auch schon wieder erledigt. Boland macht das eigen Überzahlspie mit einem Offensivfoul zunichte.

19. Moritz Wirth Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Moritz Wirth (Düsseldorfer EG)

Jetzt dürfen die Iserlohner auch in Überzahl ran. Wirth muss wegen Beinstellens vom Eis.

19. Kleine Unsicherheit bei Reich: Der IEC-Goalie kann einen Schuss von O'Donnell nicht festhalten und legt damit beinahe für Agostino auf. Im letzten Moment macht Reich den Puck noch im Nachfassen fest.

18. Die Roosters zeigen sich unbeeindruckt! Ein guter Shift um Cornel und Shinkaruk führt zu einer heißen Szene vor Haukeland. Die DEG kann sich nur mit Mühe befreien und muss auch danacch erstmal weiter hinten aufpassen.

16. Kenny Agostino Düsseldorf Tor für Düsseldorfer EG, 1:0 durch Kenny Agostino

Kurz nach dem Ablauf der Strafe macht Düsseldorf das 1:0! Ein langer Pass von der Bande landet unter Reich und rutscht dem Roosters-Goalie durch die Hosenträger. Agostino reagiert bltzschnell im Torraum und staubt ab.

14. Taro Jentzsch Iserlohn Kleine Strafe (2 Minuten) für Taro Jentzsch (Iserlohn Roosters)

Düsseldorf darf ins Powerplay! Jenztsch muss wegen hohen Stocks vom Eis und sitzt auf der Strafbank ein. Was macht die DEG aus ihrer ersten Überzahl?

14. Die Partie ist kurzweilig und läuft fast komplett durch. Es gibt kaum Unterbrechungen, dafür aber nun mehr Torchancen auf beiden Seiten.

13. Iserlohn mit einer Großchance! Nach einem Schuss gegen die Bande schaltet Shinkaruk am linken Pfosten am schnellsten und schiebt den Puck beinahe an Haukeland vorbei. Glück für Düsseldorf!

12. Da bricht der Schläger entzwei! O'Donnell nimmt vom rechten Flügel kommend Kurs auf den den IEC-Kasten und holt zum Schlagschuss aus. Jentzsch blockt ab und bricht dabei sogar die Kelle von O'Donnell auseinander.

11. Blank probiert es erneut! Der Düsseldorfer dreht sich im Slot schnell um die eigene Achse und scheitert mit einem ansatzlosen Schuss wieder an Reich. Jetzt meldet sich auch die Halle und will die DEG nun zur Führung singen.

10. Auch Blank findet von rechts einen Weg vor das gegnerische Tor und löffelt den Puck aus kurzer Distanz in die Fanghand von Reich. Die DEG wird langsam stärker.

9. Bei der DEG tankt sich Olischefski mit einem schnellen Antritt durch den rechten Bullykreis und haut den Puck aufs kurze Eck. IEC-Goalie Reich fährt den Schoner aus und kann parieren.

7. Jetzt wird's erstmals heiß! Nach einem verlängerten Schuss von Ugbekile fliegt der Puck gefährlich in Richtung Slot. Sebők will die Scheibe direkt nehmen, schlägt jedoch ein Luftloch.

6. In der Anfangsphase wird in Düsseldorf erstmal Eishockey mehr "gearbeitet." Es gibt viele intensive Zweikämpfe und nur wenig Torabschlüsse.

4. Düsseldorf hält mit aggressivem Forechecking dagegen und kann sich erstmals in der gegnerischen Zone festhalten. Auf eine echte Torchance müssen die DEG-Fans allerdings noch warten.

2. Die Roosters erwischen den besseren Start und sagen DEG-Goalie Haukeland mit einem abgefälschten Schuss von Cornel schon mal Hallo. Eingreifen muss der Torhüter der Hausherren aber nicht.

1. Düsseldorf trägt beim Heimspiel wie gewohnt rote Trikots und vetraut im Tor auf die Dienste von Henrik Haukeland. Die Kufencracks vom Seilersee spielen in weißen Jerseys und schicken Goalie Kevin Reich zwischen die Pfosten.

1. Jetzt wird's am 3. Advent nicht nur besinnlich, sondern auch heiß auf dem Eis - das Spiel beginnnt!

1. Spielbeginn

Besonders die Düsseldorfer dürften nach einer späten 2:3-Niederlage gegen die Adler Mannheim gewarnt sein und wollen Iserlohn unbedingt auf Distanz halten. Sollten die Roosters am Rhein gewinnen, könnten die Gäste den Abstand auf die DEG bis auf zwei Punkte verkürzen. Der IEC strotzt allerdings auch nicht vor Selbstvertrauen und holte aus den vergangenen fünf Partien nur einen Sieg.

Zum Abschluss des DEL-Sonntags geht es heute nochmal in den Tabellenkeller: Beim Duell zwischen der DEG und Iserlohn brennt zwar noch Licht, aber richtig besinnlich ist es trotz des 3. Advents aber nicht: Es ist das interne NRW-Duell zwischen dem Tabellenvorletzten aus der Landeshauptstadt und dem Schlusslicht vom Seilersee.