33. Maximilian Kammerer Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Maximilian Kammerer (Kölner Haie)

Wegen eines hohen Stocks gegen Philipp Krauß wird Maximilian Kammerer auf die Strafbank abkommandiert.

32. Strafe angezeigt gegen die Haie! Devin Williams eilt zur Bank. Ein sechster Ingolstädter Feldspieler kommt.

31. Nahe der linken Rundung setzt sich Tim Wohlgemuth gut durch, spielt den Puck in die Mitte. Im Slot bemühen sich Mark Olver und David McIntyre. Es wird kurz unübersichtlich u8dn das kleine Schwarze rutscht rechts an der Kiste vorbei.

30. Inzwischen arbeitet der Vizemeister deutlich zielgerichteter zum Tor. Allein in diesem Drittel führen die Schanzer mit 6:2 Torschüssen, haben insgesamt auf 10:14 verkürzt. Zumindest dahingehend hat es eine Reaktion der Gäste gegeben.

28. Von der linken Seite findet Gregor MacLeod nun Alexandre Grenier. Dieser plant zunächst den Pass nach rechts zu Justin Schütz, schießt dann aber selbst. Devin Williams pariert.

27. Erst jetzt befreien sich die Haie mal wieder. Links in der Angriffszone führt Gregor MacLeod die Scheibe, legt auf den nachrückenden Stanislav Dietz ab. Bei dessen Schuss ist eine gegnerische Kelle dazwischen.

26. Rechts von der blauen Linie bringt Leon Hüttl den Puck zum Tor. Philipp Krauß setzt nach, findet aber nicht den Weg ins Tor. Derzeit spielen nur die Ingolstädter.

24. Dann gibt es endlich Torabschlüsse der Gäste. Leon Hüttl scheitert an Tobias Ančička. Kurz darauf feuert Daniel Pietta von der blauen Linie und verfehlt die Kiste.

23. Auch nach Wiederbeginn bemühen sich die Panther um Initiative, sind ausgiebig an der Scheibe. An der nötigen Durchschlagskraft fehlt es jedoch.

22. Ingolstadts Charles Bertrand spaziert in die Angriffszone und darf auch schießen. Die Scheibe landet neben dem rechten Pfosten am Außennetz.

21. Beginn 2. Drittel

20. Drittelfazit:

Nach 20 Minuten führen die Kölner Haie im Heimspiel gegen den ERC Ingolstadt mit 2:0. Damit zeigten die Rheinländer fürs Erste eine gute Reaktion auf die Derby-Pleite. Ein frühes Tor in doppelter Überzahl löste eventuelle Blockaden. Darüber hinaus brachte der KEC gewohnt viele Scheiben aufs Tor (zwölf Schüsse) und schlug kurz vor der Sirene nochmals zu. Dazwischen hatten die Gäste durchaus ihre Phasen und optisch mitunter deutlich mehr vom Spiel. Dabei ließen es die Schanzer aber an Zielstrebigkeit vermissen, kamen auf nur vier Torschüsse. Beim eigentlich so formstarken Vizemeister muss also deutlich mehr Zug rein. Das wird Mark French seinen Spielern in der Kabine sicherlich vermitteln.

20. Ende 1. Drittel

20. Über Louis-Marc Aubry und Maximilian Kammerer greifen die Kölner an. Von links spielt Letzterer auf den mitgelaufenen Frederik Storm. Der Däne taucht ganz frei vor Devin Williams auf und scheitert an der starken Reaktion des Goalies.

20. Justin Schütz Kölner Haie Tor für die Kölner Haie, 2:0 durch Justin Schütz

Stanislav Dietz inszeniert den Angriff und bringt aus halblinker Position den Schuss an. Den blockt Devin Williams ab. Andrej Sustr setzt für die Haie nach. Ingolstadts Goalie kann den Puck nicht einfrieren. Die Scheibe ist spielbar. Dann behält Gregor MacLeod die Übersicht, spielt gut quer. Im linken Bullykreis kommt Justin Schütz frei zum Schuss und erzielt seinen achten Saisontreffer.

19. Über gewonnene Bullys in der Angriffszone nisten sich die Haie dort vorn ein. Jetzt bringt Jan Luca Sennhenn den Schlagschuss an. Der wird abgefälscht und landet im Fangnetz. Wieder Bully!

17. Brandon Kozun verliert im Zweikampf mit Louis-Marc Aubry den Stock und beschwert sich. Einen Stockschlag wollen die Unparteiischen da aber nicht erkannt haben.

15. In dieser Phase erlangt Ingolstadt vermehrt Spielanteile. Die Panther wirken sehr aktiv und lassen den Gegner nicht zur Entfaltung kommen. Akute Torgefahr entwickeln die Oberbayern aber gerade nicht.

13. Über rechts sucht Marko Friedrich den Weg ins gegnerische Drittel, zieht dann ab. Eine Verteidiger-Kelle lenkt das Geschoss ins Fangnetz.

11. Krauß an den Pfosten! Durch die Mitte marschiert Philipp Krauß in die Angriffszone und bringt dann einen Handgelenkschuss an. Das Spielgerät lässt den linken Pfosten hell erklingen.

9. Frederik Storm Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Frederik Storm (Kölner Haie)

Frederik Storm wird eine Behinderung angelastet, weshalb sich der Däne auf der Strafbank einfinden muss.

9. Daniel Pietta Ingolstadt Kleine Strafe (2 Minuten) für Daniel Pietta (ERC Ingolstadt)

An der Bande geraten Daniel Pietta und Frederik Storm aneinander. Schon wieder werden Strafen ausgesprochen. Pietta geht wegen übertriebener Härte runter.

8. Brandon Kozun spielt den guten Pass zu Travis St. Denis. Innen am linken Bullykreis sucht dieser den Abschluss. Moritz Müller blockt ab. Kurz darauf dürfen die Haie ihre Reihen wieder auffüllen.

7. Inzwischen sind die Panther wieder komplett und können es ihrerseits im Powerplay versuchen. Allerdings finden die Gäste zunächst nicht in die Aufstellung.

6. Gregor MacLeod Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Gregor MacLeod (Kölner Haie)

Jetzt haben die Hausherren zu viele Spieler auf dem Eis. Die fällige Strafe muss Gregor MacLeod absitzen. Damit sind wir nun wieder bei Vier gegen Vier.

5. Gregor MacLeod Kölner Haie Tor für die Kölner Haie, 1:0 durch Gregor MacLeod

Die doppelte Überzahl nutzt der KEC. Gregor MacLeod spielt nach rechts zu Maximilian Kammerer, bekommt den Puck wenig später zurück und nimmt genau Maß. Das Hartgummi zischt präzise ins linke Eck. Aufgrund eingeschränkter Sicht kann Devin Williams nichts machen. Das ist das siebte Saisontor für den Kanadier. Und Köln bleibt in Überzahl.

4. Daniel Pietta Ingolstadt Kleine Strafe (2 Minuten) für Daniel Pietta (ERC Ingolstadt)

Dann wird die Strafe ausgesprochen. Die zwei Minuten gehen an Daniel Pietta - wegen Beinstellens gegen Nick Bailen.

4. Schon ist die nächste Strafe gegen die Panther angezeigt. Im linken Bullykreis kommt Kölns Gregor MacLeod frei zum Abschluss, hat das kurze Eck offen, bringt dich Scheibe dort aber nicht rein.

4. Nun allerdings kehrt Nick Bailen zurück, füllt die Reihen der Kölner wieder auf, die fortan knapp anderthalb Minuten in Überzahl agieren dürfen.

3. Leon Hüttl Ingolstadt Kleine Strafe (2 Minuten) für Leon Hüttl (ERC Ingolstadt)

Wegen eines Bandenchecks gegen Moritz Müller kassiert Leon Hüttl zwei Strafminuten. Weiter geht es vorerst mit Vier gegen Vier.

3. Schon gibt es den nächsten Scheibenverlust der Haie. Den können die Gäste nicht nutzen. Wenig später gibt es doch den ersten Abschluss in Überzahl. Vom linken Bullykreis feuert Travis St. Denis am langen Eck vorbei.

2. Nick Bailen Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Nick Bailen (Kölner Haie)

An der Bande hinter dem eigenen Tor geht Nick Bailen etwas lässig zu Werke, verliert den Puck gegen Marko Friedrich und weiß sich dann nur mit einem Haken zu helfen. Das setzt die erste Strafe.

1. Spielbeginn

Für Ordnung auf dem Eis sollen Andris Ansons und Eduards Odins sorgen. Den beiden Schiedsrichtern gehen an den Linien Denis Menz und Jan-Philipp Priebsch zur Hand. Zwischen den Pfosten beginnen Tobias Ančička auf Kölner und Devin Williams auf Ingolstädter Seite.

Übrigens begegnen sich beide Mannschaften in dieser DEL-Saison zum zweiten Mal. Beim ersten Aufeinandertreffen Mitte September feierte Köln einen 4:1-Heimsieg. Für den KEC spricht ferner das zweitbeste Powerplay der Liga. Dafür hat Ingolstadt im Penaltykilling Vorteile, ist hier die Nummer drei in der DEL. Die Haie haben in Unterzahl die meisten Gegentreffer (25) kassiert, was aber auch darin begründet liegt, dass sie sehr viele Strafen nehmen. Strafbankkönige der Liga sind aber die Schanzer – mit 288 Minuten. Da ist ein gutes Penaltykilling umso wichtiger.

Köln musste zuletzt die böse 1:7-Klatsche vom Derby in Düsseldorf verdauen. Zwar feierten die Haie am vergangenen Freitag einen 5:2-Auswärtssieg in Iserlohn, haben aber Ende November ihre letzten beiden Heimspiele gegen Straubing (2:3) und Wolfsburg (1:5) verloren. Der letzte Erfolg auf eigenem Eis geht auf ein 3:2 vor zweieinhalb Wochen gegen Augsburg zurück.

Zudem sind die Schanzer mit dem Rückenwind eines 2:0-Sieges am Sonntag in Nürnberg angereist, fühlen sich überhaupt in der Fremde sehr wohl. Die letzten vier Auswärtsspiele in der DEL haben die Oberbayern allesamt gewonnen. Letztmals mit leeren Händen kehrte der ERC Ende Oktober von einem Gastspiel in Schwenningen zurück (3:6).

Zwei Tabellennachbarn bekommen es hier miteinander zu tun. Der Siebte hat den Achten zu Gast. Beide Mannschaften sind lediglich durch einen Punkt voneinander getrennt. Ein Platztausch liegt also im Bereich des Möglichen – auch weil die bessere Tordifferenz für die Ingolstädter spricht.