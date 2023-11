Im ersten Aufeinandertreffen beider Teams in dieser Saison behielten die Haie Mitte Oktober im Eisstadion am Pulverturm nach regulären 60 Minuten knapp mit 4:3 die Oberhand.

Straubing hat die letzte Partie am Sonntag mit 4:1 gegen Düsseldorf gewonnen. Zwei Tage zuvor erlitt man in Frankfurt die letzte Niederlage (2:3). Doch vor der Deutschland-Cup-Pause feierten die Gäubodenstädter drei Siege in Serie und punkteten gar sieben Mal in Folge. Der letzte Dreier in der Fremde gelang Anfang November in Mannheim (4:1).