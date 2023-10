18. Hunter Miska geht auf Nummer sicher und fängt einen Schuss von links von Frederik Storm sicher mit der Fanghand. Kurz darauf sind die Tigers wieder komplett.

16. Die Köllner direkt in der Aufstellung. Ein Schuss von links von Thuresson rauscht knapp am langen Eck vorbei.

16. Sandro Schönberger Straubing Kleine Strafe (2 Minuten) für Sandro Schönberger (Straubing Tigers)

Sandro Schönberger muss wegen Haltens gegen Elias Lindner auf die Strafbank. Powerplay für den KEC!

15. Cole Fonstad mit dem Schuss von links aus dem Bullykreis aus der Drehung, Ančička pariert mit der Fanghand.

12. Jason Bast Kölner Haie Tor für Kölner Haie, 1:1 durch Jason Bast

Jason Bast mit dem Ausgleich! Im Drittel der Gastgeber erobern die Haie die Scheibe, Sustr bedient auf halblinks dann Best, der abzieht. Hunter Miska rutscht der Puck unterm Arm hindurch ins Tor. Bittere Szene für den Keeper.

10. Kaum Unterbrechungen in dieser Partie, es geht hin und her mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Die Partie ist extrem ansehnlich.

8. Hunter Miska im kurzen Eck! Was für eine Chance zum Ausgleich! Wohlgemuth hält den Schläger in einen halbhohen Schuss von Austin und fälscht super ab, scheitert aber an der starken Reaktion von Miska.

7. Hunter Miska muss in Überzahl eingreifen, nachdem bei einem Konter Moritz Müller zum Abschuss kommt. Der Keeper aber pariert.

7. Pass um Pass spielen die Gastgeber und suchen die Lücke, der KEC macht das aber hier durchaus gut und lässt in der gefährlichen Zone wenig zu.

6. Straubing direkt in der Formation: Gleich mehrere Abschlüsse fliegen über den Kasten von Tobias Ančička.

5. Mark Olver Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Mark Olver (Kölner Haie)

Oliver muss wegen Haltens in die Kühlbox.

5. Parker Tuomie Straubing Tor für Straubing Tigers, 1:0 durch Parker Tuomie

Nicolas Mattinen hat rechts Platz und haut von der blauen Linie einfach mal drauf. Vor dem Tor hält Parker Tuomie seine Kelle in den Schuss und fälscht perfekt ab. Der Puck geht an Ančička vorbei zum 1:0 ins Netz.

4. Cody Lampl bekommt den Schläger von Sustr ins Gesicht, der aber ohne Strafe davon kommt. Die ausverkaufte Halle verkündet daraufhin lautstark ihren Unmut über diese Entscheidung.

2. Tobias Ančička lässt einen Schuss von links prallen, Moritz Müller hilft seinem Keeper und bereinigt die Situation. Dann läuft der Konter des KEC an dessen Ende Jason Bast mit seinem Schuss von links an Hunter Miska, der das kurze Ecke zu macht, scheitert.

1. Nick Bailen mit dem ersten wichtigen Block gegen einen Schuss von Cole Fonstad aus der Zentrale. Die Tigers beginnen schwungvoll.

1. Der Puck ist gefallen, das Spiel läuft!

1. Spielbeginn

Die Teams kommen aufs Eis im Eisstadion am Pulverturm, gleich geht es hier los!

Zum Personal: Bei den Gastgebern startet Hunter Miska zwischen den Pfosten, Verteidiger Marcel Brandt fehlt angeschlagen im Line-up. Bei den Haien beginnt zunächst Tobias Ancicka im Kasten.

Interessant sind die Unterschiede bei den Special Teams im Vergleich der beiden Vereine. Die Tigers nutzen nur gut 9% ihrer Überzahlmomente, der zweitschlechteste Wert aktuell, sind in Unterzahl mit einer Quote von fast 93% aber das beste Team der DEL. Anders sieht es beim KEC, die beim Penalty Killingl mit einer Quote von lediglich 79% den drittschwächsten Wert aufweisen. Dafür haben sie eine deutlich bessere Quote in Überzahl (23%).

Hinzu kommt die enorme Heimstärke der Tigers: In dieser Saison haben sie auf heimischen Eis jedes Spiel gewonnen. In der vergangenen Spielzeit gab es für die Haie am Pulverturm nichts zu holen, beide Spiele wurden verloren. Dies wollen die Kölner nun heute ändern, KEC Spieler Tim Wohlgemuth erwartet aber ein schweres Spiel: „Straubing ist ein heimstarkes Team. Das Stadion in Straubing mit seiner gesamten Atmosphäre ist für Auswärtsteams keine Wohlfühloase. Wir werden die Bedingungen annehmen und dagegenhalten.“

Die Straubing Tigers sind weiterhin das Überraschungsteam der bisherigen Saison und belegen aktuell den zweiten Tabellenplatz. Die Kölner hingegen stecken auf Rang neun fest, haben aber nur fünf Punkte weniger als die heutigen Gastgeber. Die aktuelle Form spricht allerdings klar für die Tigers, die sechs der letzten sieben Begegnungen gewinnen konnten. Die Haie hingegen warten seit drei Spielen auf einen Sieg.