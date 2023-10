20. Drittelfazit

Die Eisbären führen nach dem ersten Drittel mit 1:0 gegen die Kölner Haie. Die Rheinländer kamen gut ins Spiel und kreierten gleich mehrere Chancen und hatten unter anderem Pech, das Wohlgemuth (2.) einen Schuss nur an die Latte setzte. Doch auch die Hauptstädter gingen von Beginn an früh ins Forechecking und eroberten so immer wieder die Scheibe. So auch vor dem 1:0, das Boychuk in der siebten Minute erzielte. Danach stellten die Berliner ein bisschen um und standen nun besser in den Zweikämpfen und die Domstädter kamen kaum noch zu Abschlüssen. Können die Kölner im zweiten Drittel noch einmal einen drauflegen und zum Ausgleich kommen? Sie haben auf jeden Fall die Qualität dazu. Sie stellen in der bisherigen Saison, die gefährlichste Sturmabteilung der gesamten Liga.

20. Ende 1. Drittel

20. Die letzte Minute des ersten Drittels läuft. Es gibt nochmal Bully in der neutralen Zone, was die Haie gewinnen. Der Pass auf Thuresson ist aber zu lang.

19. Erneut erläuft Pföderl hinter dem Tor den Puck und schießt aus spitzem Winkel mit der Rückhand von der linken Seite hoch aufs Tor. Doch Ančička ist wieder da und fängt das Spielgerät sicher.

17. Jetzt können die Gastgeber nach einem Icing nicht wechseln und die Berliner bekommen ein Bully im Kölner Drittel. Die Haie gewinnen aber das Drittel und können wechseln.

15. Pföderl setzt gegen die Haie nach und erobert die Scheibe und passt den Puck nach rechts zu Eder. Er visiert das lange Eck an, doch Ančička ist erneut zur Stelle.

14. Erneut können die Berliner nun nach einem wiederholten Icing nicht wechseln und die Kölner drängen die Eisbären ins eigene Drittel.

13. Nach einem Pass von Linksaußen läuft Wohlgemuth am ersten Pfosten ein und hält die Kelle rein, doch ein Berliner Verteidiger kommt noch an den Puck und klärt die Scheibe aus der gefährlichen Zone.

12. Übrigens immer wenn die Eisbären in dieser Saison, das 1:0 erzielten, gewannen sie am Ende auch. Die Haie haben aber etwas dagegen und kommen schon wieder in das gegnerische Drittel. Kammerer bringt den Puck aber nicht aufs Tor.

11. Ein riskanter Schuss von Moritz Müller nun auf Grenier, doch der Pass kommt an und er spielt den Puck zu Bailen, der sofort aus rund acht Metern mit der Rückhand abzieht. Doch das Hartgummi fliegt rund einen Meter rechts neben den Kasten.

10. Die ersten rund zehn Minuten sind um. Es gibt das erste Powerbreak im Spiel. Beide Teams können sich kurz ausruhen.

9. Und wieder die Haie! Hänelt probiert es nun mal aus der Distanz. Er bekommt an der blauen Linie den Puck und zieht ins Zentrum und zieht mit der Rückhand ab. Sein Schuss bleibt aber in der Abwehr hängen.

8. Doch gleich wieder die Kölner! Die Rheinländer erobern auf der linken Seite das Spielgerät und Kammerer probiert es mit einem Rückhandschuss aus rund drei Metern, doch Hildebrand ist mit den Schoner dran und fängt den Puck sicher.

7. Zach Boychuk Berlin Tor für Eisbären Berlin, 0:1 durch Zach Boychuk

Und plötzlich führen die Eisbären! Nach dem Scheibenverlust in der neutralen Zone schalten die Eisbäre am schnellsten. Boychuk bekommt im Zentrum den Puck, setzt sich mit seinem Tempo gegen seinen Gegenspieler durch und läuft frei auf Ančička zu. Er umkurvt den Goalie und legt mit der Rückhand das Hartgummi über die Linie.

6. Wieder gibt es ein Bully im Drittel der Kölner.. Die Haie bleiben diesmal Sieger und versuchen ruhig aufzubauen, verlieren aber im neutralen Drittel die Scheibe.

5. Guter Beginn von beiden Teams. Die Eisbären immer wieder mit starkem Frontchecking. Nun setzt sich Storm bei den Haien auf der rechten Seite stark durch und passt das Hartgummi kurz vor das Tor, wo Wohlgemuth den Puck kurz per Handgelankschuss aufs Tor schießt. Sein Schuss fliegt aber klar am Kasten vorbei.

4. Und wieder die Haie! Alexandre Grenier arbeitet nach und lenkt im Angriffsdrittel von der linken Seite den Punk zentral vors Tor, David McIntyre fährt ein und probiert es per One-timer, doch Jake Hildebrand pariert stark mit dem Schoner und verhindert den Gegentreffer.

2. Pfosten! Doppel-Glück für die Eisbären! Erst verpasst Aubry im Slot das Gummi und kann den Ball nur an den rechten Pfosten setzen, doch Wohlgemuth setzt nach und haut das Spielgerät mit der Rückhand an die Latte.

1. Gleich gibt es ein Bully im Kölner Drittel. Die Eisbären gewinnen das Bully, Tiffels zieht von rechts ab, doch Ančička ist da.

1. Los geht's! Berlin gewinnt das erste Bully und spielt in wweißen Trikots. Die Haie spielen aufgrund des Pinktober in schwarz-pink.

1. Spielbeginn

So starten die beiden Teams in das Spiel: Köln startet mit Goalie Tobias Ančička zwischen den Pfosten. Außerdem stehen Stanislav Dietz, Andrej Sustr, David McIntyre, Alexandre Grenier und Justin Schütz in der Starting Six. Bei den Eisbären startet steht Jake Hildebrand zwischen den Pfosten. Außerdem beginnen Kai Wissmann sowie Jonas Müller in der Abwehr. Im Angriff dürfen zunächst Marcel Noebels, Zach Boychuk sowie Frederik Tiffels aufs Eis.

Auch die Eisbären reisen mit zuletzt zwei deutlichen Siegen im Rücken nach Köln. Zuvor kassierte das Team von Cheftrainer Serge Aubin gegen die Schwenniger Wild Wings (1:4) und gegen die Adler Mannheim (2:4) zwei Niederlagen. Mit 14 Punkten stehen die Berliner auf den fünften Platz in der Deutschen Eishockey Liga. Jedoch müssen die Hauptstädter langfristig auf Lean Bergmann verzichten. Er verletzte sich im Spiel gegen die Nürnberg Ice Tigers. Untersuchungen ergaben nun eine Unterkörperverletzung, die mindestens eine Ausfallzeit von drei Monaten erfordert.

Guter Saisonstart für die Haie. Aus den ersten sieben Spielen gewann das Team von Headcoach Uwe Krupp vier Spiele. Außerdem gab es am vergangenen Dienstag einen späten Sieg nach Penaltyschießen gegen die Augsburger Panthers. Damit übernahmen die Rheinländer wieder die Tabellenführung und stehen nach dem gestrigen Sieg der Münchner über Ingolstadt (4:0), nun mit 15 Punkten auf Platz zwei der DEL. Bisher kassierten die Haie nur gegen die Adler Mannheim (3:4) und im Derby gegen die Düsseldorfer EG nach Penaltyschießen eine Niederlage (3:4).