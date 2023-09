20. Ende 1. Drittel

19. Elias an den Pfosten! Plötzlich schalten die Roosters schnell um. Florian Elias marschiert über rechts los. So ergibt sich ein Drei auf Eins. Elias spielt mit einem Teamkollegen zusammen, muss dann eigentlich nur noch einschieben. Jason Bast stört offenbar entscheidend. Der Puck landet am linken Pfosten.

18. Köln beendet den gegnerischen Spielaufbau in der neutralen Zone, bewegen sich dann über halblinks ins Angriffsdrittel. Frederik Storm sucht den Abschluss. Der Handgelenkschuss sorgt nicht für Gefahr.

16. Nach einem Zuspiel von Nick Bailen schießt Gregor MacLeod. Der Puck ist auf dem Weg durch die Schoner von Kevin Reich. Doch der Goalie bekommt den Laden im letzten Moment dicht.

14. Über rechts nähert sich Eric Cornel dem Tor, passt dann quer hinüber zu Cedric Schiemenz. Dieser hätte freie Bahn ins linke Eck, kommt aber einen Hauch zu spät.

13. Colin Ugbekile Iserlohn Tor für die Iserlohn Roosters, 1:1 durch Colin Ugbekile

Die Hausherren arbeiten sich in die Angriffszone und hinters Tor. Von dort läuft der Puck zurück. Links an der blauen Linie fackelt Colin Ugbekile nicht lange. Der Schlagschuss zischt durch Freund und Fein hindurch ins lange Eck. Tobias Ančička sieht das Unheil gar nicht kommen.

13. Richtig gefährlich werden vornehmlich die Gäste. David McIntyre hat das Tor im Blick, kommt nach dem guten Zusammenspiel mit Jason Bast in aussichtsreicher Position zum Schuss. An Kevin Reich ist auch in diesem Fall kein Vorbeikommen.

12. Dennoch bemühen sich die Gastgeber, die Sache abwechslungsreich zu gestalten. Derzeit geht es mal munter rauf und runter.

10. Mit voller Kapelle ergreifen die Haie sofort wieder die Initiative. Andreas Thuresson sucht den Abschluss und findet seinen Meister in Kevin Reich.

9. Dann greifen die Sauerländer noch einmal zügig an. Aus dem rechten Bullykreis feuert Tyler Boland. Tobias Ančička wehrt mit der Fanghand ab. Unmittelbar darauf läuft die Strafe von Moritz Müller ab.

8. Marcel Barinka sucht den Doppelpass mit Drew LeBlanc und nähert sich dem gegnerischen Tor. Eine Lücke findet auch sein Abschluss nicht. Kurz darauf schießt Mitch Eliot. Tobias Ančička behält den Überblickt und macht die Scheibe letztlich fest.

8. Zügig gelangen die Roosters in die Powerplay-Aufstellung. Jetzt kommt endlich mal etwas Fluss rein bei den Hausherren. Ein erster Schussversuch aus dem linken Bullykreis kommt nicht durch.

7. Moritz Müller Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Moritz Müller (Kölner Haie)

Wegen eines Stockschlags kassiert Moritz Müller die erste Kölner Strafzeit in dieser Partie.

6. Iserlohn bemüht sich um eine Antwort. Sven Ziegler spielt die Scheibe tief und geht nach. Doch Tobias Ančička nimmt da gleich den Druck raus, greift sich die Scheibe auf Kosten eines Bullys.

5. Justin Schütz Kölner Haie Tor für die Kölner Haie, 0:1 durch Justin Schütz

In Überzahl gewinnen die Gäste mit Alexandre Grenier das Anspiel. Vom rechten Bullykreis schießt Moritz Müller. Direkt vor Kevin Reich hat sich Justin Schütz postiert, hält den Schläger rein und fälscht gewinnbringend ab. Die Referees gehen zum Videobeweis, um zu prüfen, ober der Torschütze den Schläger zu hoch hat. Lange wird geschaut und dann wird der Treffer bestätigt. Zwölf Sekunden Powerplay haben gereicht.

5. Emil Quaas Iserlohn Kleine Strafe (2 Minuten) für Emil Quaas (Iserlohn Roosters)

Von der rechten Seite zieht Andreas Thuresson zum Tor, wird von Emil Quaas unfair gestoppt und rasselt dann in Kevin Reich. Das setzt die erste Strafe gegen den Iserlohner Verteidiger - wegen eines Stockchecks. Und sein Goalie erhebt sich dann wieder und kann weitermachen.

4. Über Gregor MacLeod gelangt die Scheibe zu Alexandre Grenier, der auch auf halbrechts in die Angriffszone bewegt. Der versuchte Torabschluss kommt aber nicht durch, da ist ein Stock dazwischen.

3. Jetzt setzen die Gäste den ersten offensiven Akzent. Am rechten Bullykreis bringt Robin van Calster einen Handgelenkschuss an. Diesen fischt Kevin Reich ganz sicher weg.

2. Maximilian Kammerer verliert an der eigenen blauen Linie den Puck gegen Sven Ziegler. In der Folge deutet Florian Elias, hinter das Tor fahren zu wollen, zieht dann aber doch von rechts vor die Kiste. Ein Durchkommen gibt es dort allerdings nicht.

1. Spielbeginn

Für Ordnung auf dem Eis sollen die Schiedsrichter Andris Ansons und André Schrader sorgen. Den beiden gehen die Linesperson Tom Giesen und Denis Menz zur Hand.

Zwischen den Pfosten beginnen heute Kevin Reich auf Iserlohner und Tobias Ančička auf Kölner Seite. Greg Poss muss auf Hubert Labrie und Balázs Sebők verzichten. Bei den Gästen fehlen nach wie vor Mark Olver und Nick Aichinger.

Köln legte mit zwei Heimsiegen gegen Nürnberg (5:1) und Ingolstadt (4:1) los, gewann dann auch noch in München (5:2). Am Sonntag stieg dann in der Lanxass Arena das rheinische Derby gegen Düsseldorf. Und die DEG bescherte dem KEC die erste Saisonpleite – allerdings erst nach Penaltyschießen (3:4). Gepunktet haben die Haie also in allen bisherigen Partien.

Zunächst hatte Iserlohn einen guten Start in die neue Saison erwischt. Zum Auftakt gewannen die Sauerländer in Frankfurt mit 3:2. Von Dauer jedoch war diese gute Frühform nicht. Zum Heimauftakt ging man am Seilersee mit 2:7 gegen Schwenningen unter. In Mannheim verlor man 2:4. Am vergangenen Sonntag folgte zu Hause ein 2:3 nach Penaltyschießen gegen Ingolstadt, womit es zumindest den ersten Heimpunkt gab.

Gestern wurden die Haie von Mannheim als Tabellenführer entthront, könnten den Platz an der Sonne heute mit einem Sieg aber umgehend zurückerobern. Dafür muss der momentan Zweite beim Zwölften bestehen. Das könnte eine lösbare Aufgabe sein, denn mit 16 Gegentreffern sind die Roosters die Schießbude der Liga. Allerdings sind auch erst vier komplette Spieltage absolviert.