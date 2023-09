38. Die DEG spielt schön strukturiert aus einer engen Verteidigung und probiert selbst ein paar Dinge aus. Dadurch kann Köln seinen Stiefel nicht wie gewohnt runterspielen. Es ist und bleibt eine enge Kiste am Rhein.

37. 18.600 Menschen haben übrigens weg zu diesem Derby gefunden. Die Kulisse ist schon der Wahnsinn!

35. Nein! Carter Proft versucht nach einem Zuspiel von Storm, Wohlgemuth zu bedienen. Der Querpass kommt nicht an und am besten hätte Proft einfach selbst schießen sollen. Der Weg wäre durchaus frei gewesen.

34. Abseits! Kölns Aktionen wirken ungenau und sind auch noch nicht mit letzter Konsequenz gespielt. Ein hochklassiges Derby ist es bisher nicht unbedingt. Jedoch muss man sagen, dass sich beide Vereine sehr bemühen und insbesondere die DEG verkauft sich wesentlich besser als zunächst gedacht.

31. Da Köln nicht gut vom Wechseln in die Positionen kommt, kann die DEG ihrerseits wieder Druck aufbauen. In dieser Szene trifft Bennet Roßmy aus dem hohen Slot nur den Außenpfosten.

29. Optisch (und auch von den Zahlen) sind die Kölner Haie überlegen, jedoch will einfach kein weiteres Tor fallen. Die DEG verteidigt mit Mann und Maus und zieht bislang auch aus Unterzahlsituationen irgendwie den Kopf aus der Schlinge.

28. Puh! Maximilian Glötzl mit einem wuchtigen Open-Ice-Check gegen Alec McCrea. Das hat mächtig gedonnert.

25. Fakt ist, dass die DEG ohne Goalie Henrik Haukeland wohl schon mit drei, vier Buden zurückliegen würde. Der Keeper macht einen extrem guten Job an diesem Tag.

24. Philip Gogulla Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Philip Gogulla (Düsseldorfer EG)

Beinstellen

24. Per Schoner verhindert Pantkowski Schlimmeres. Zuvor hat Ehl nach Gogulla-Zuspiel aus dem Slot abgezogen.

22. Gregor MacLeod schickt Alexandre Grenier über rechts. Die 82 der Hausherren umkurvt das Tor, findet letztlich jedoch keinen Abnehmer für den Puck. Haukeland packt den Handschuh drauf.

22. Schadlos übersteht der Tabellenführer das Unterzahlspiel. Düsseldorf präsentiert sich in der ganz frühen Phase des zweiten Drittels zu harmlos.

21. In der Millionenmetropole am Rhein läuft der zweite Spielabschnitt. Nach Schüssen steht es übrigens 11:7 für Köln und in Sachen Bullys liegen die Haie gar 16:5 vorne.

21. Beginn 2. Drittel

20. Drittelfazit:

Nach 20 Minuten geht es mit 1:1 in die Pause des 240. Rhein-Derbys. In der Anfangsphase haben die gastgebenden Kölner Haie das Geschehen diktiert, nach einem erfolglosen Chancenhagel jedoch das überraschende 0:1 kassiert (9.). Köln hat sich kurz schütteln müssen, eine kleine Drangphase der DEG überstanden und dann verdient ausgeglichen (12.). Insgesamt haben die Haie mehr vom Spiel, aber die Düsseldorfer EG wirft sich voll rein und ist alles andere als Kanonenfutter.

20. Ende 1. Drittel

20. Tim Wohlgemuth Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Tim Wohlgemuth (Kölner Haie)

Haken. 30 Sekunden also vier gegen vier.

19. Wirklich gut kommen die Gastgeber nicht in die Aufstellung. Nick Bailens abgefälschter Schuss landet im Fangnetz. Danach ist Düsseldorf wieder zu viert.

18. Victor Svensson Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Victor Svensson (Düsseldorfer EG)

Crosscheck. Eieiei - der KEC entsprechend kurzzeitig in doppelter Überzahl.

17. Alexander Blank Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Alexander Blank (Düsseldorfer EG)

Haken. Damit könnten die Haie das Spiel nun in Überzahl drehen.

14. Nicht schlecht! Andreas Thuresson schlenzt die Scheibe von der Grundlinie Richtung Tor. Doch nach Henrik Haukelands Abpraller kommt keine Gefahr mehr zustande.

12. Jetzt dürfte das Momentum wieder bei den Kölner Haien liegen. Diese hatten zuvor ein wenig Verunsicherung nach dem 0:1 gezeigt und die ein oder andere Chance der vermeintlichen Underdogs aus Düsseldorf zugelassen.

12. Carter Proft Kölner Haie Tor für Kölner Haie, 1:1 durch Carter Proft

Zaubertor von Kölns Nummer 55! In der neutralen Zone schnappt sich Carter Proft die Scheibe und zündet den Turbo. Im Alleingang vernascht er drei Mann und wuchtet das gummierte Spielgerät mit der Rückhand in den Knick. Hut ab!

9. Nach dieser unerwarteten kalten Dusche für den KEC gibt es das erste Powerbreak an diesem Nachmittag. Tatsächlich ist nicht damit zu rechnen gewesen, dass die DEG in Führung geht. In den ersten neun Minuten haben nahezu nur die Haie gespielt. Aber das ist eben auch Eishockey! So schnell kann es gehen.

9. Bennet Roßmy Düsseldorf Tor für Düsseldorfer EG, 0:1 durch Bennet Roßmy

Was ist denn hier los? Blankes Entsetzen in den Gesichtern der Kölner. Aus heiterem Himmel geht der Tabellenletzte aus Düsseldorf in Führung. Kohen Olischefski mit einem Move und dann dem Ableger für Josef Eham. Dessen scharfe Hereingabe fälscht Bennet Roßmy unhaltbar für Mirko Pantkowski in die Maschen ab.

9. Starke Aktion! Nick Bailen hat das Auge und spielt einen überragenden Diagonalpass in den Lauf von Louis-Marc Aubry. Der zieht über den linken Flügel und zieht die Kelle durch. Den Schuss auf das kurze Eck hat Haukeland indes gerochen und pariert einmal mehr.

7. Tabellenprimus Köln setzt die DEG dauerhaft unter Druck und schließt aus allen Lagen ab. Andrej Sustr, Tim Wohlgemuth und Frederik Storm beschäftigen Henrik Haukeland, der bis dato noch standhalten kann.

5. Justin Schütz lässt wertvolle Zeit in Unterzahl von der Uhr laufen. Am Ende scheitert er am kurzen Pfosten denkbar knapp an Henrik Haukeland, der lange gewartet und sich goldrichtig positioniert hat.

4. Victor Svenssons Distanzschuss geht am Kasten vorbei. Anschließend packt Mirko Pantkowski zur Sicherheit die Hand auf den Puck. Derweil geraten Austin und Gogulla aneinander. So darf und soll es aber auch im Derby sein.

3. Hakon Hänelt Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Hakon Hänelt (Kölner Haie)

Behinderung. Die DEG somit in Überzahl und der wohl besten Möglichkeit dem großen Favoriten kurzzeitig in die Suppe zu spucken.

3. Vom linken Bullykreis bedient Jason Bast den durchstartenden Hakon Hänelt. Dessen Abschluss bleibt im Block kleben.

2. Irgendwie fischen die Gäste mit der langen Kelle einen Schuss von Gregor MacLeod aus dem hohen Slot weg und die Scheibe landet im Fangnetz.

1. Im Vergleich zum Freitagspiel gegen München gibt es beim KEC nur wenige personelle Veränderungen: Pantkowski kehrt zurück zwischen die Pfosten zurück und Hänelt kommt für Lindner zurück ins Line-up.

1. Und damit rein in das Derby-Spektakel! Gastgeber Köln agiert in schwarzen Jerseys, die DEG spielt in gelben Trikots.

1. Spielbeginn

Gänsehaut pur! Die Stimmung ist fantastisch und auf dem Videowürfel wurde eben schon der Faneinmarsch gezeigt. Das ist ganz großes Kino.

Hauptschiedsrichter der Partie sind übrigens Ansons und Schrader. Als Linesmen fungieren Laguzov und Giesen. In etwa fünf Minuten geht es hier zur Sache!

In bislang 239 Pflichtspielen setzten sich 115 Mal die Kölner Haie durch und 113 Mal die DEG, elf Partien endeten Unentschieden. Schaut man sich allein die Duelle in der DEL, die seit 1994 existiert, an, haben die Rot-Gelben die Nase vorn. In 117 Spielen hieß der Sieger 61 Mal Düsseldorf und 55 Mal Köln. Nur einmal gab es ein Remis.

Mit null Punkten und einer Bilanz von 5:11 Treffern reist die Düsseldorfer EG als Tabellenletzter zum Derby in die Millionenmetropole. Wie in München (2:4) und gegen die Eisbären Berlin (2:3) hielt die DEG zwar auch bei den ICE Tigers gut mit, unterlag am Ende aber doch erneut mit 1:4 (0:1, 1:2, 0:1).

Vor weniger als 48 Stunden setzten die Kölner Haie ein riesiges Ausrufezeichen in dieser 30. DEL-Saison. Mit 5:2 (0:0, 2:1, 3:1) fertigte das Team von Coach Uwe Krupp den amtierenden Meister EHC Red Bull München ab und grüßt mit maximaler Punkteausbeute sowie 14:4 Toren von der Tabellenspitze. Drei Auftaktsiege gab es für die Rheinländer zuletzt 2017. "Wir haben vier gute Linien, es macht Spaß, das zu sehen", sagte Haie-Stürmer Andreas Thuresson.