Tor für Düsseldorfer EG, 1:2 durch Philip Gogulla So schnell kann es im Eishockey eben gehen! Die Halle feiert den 1:2-Anschlusstreffer frenetisch und plötzlich heben sich die Köpfe der DEG-Akteure wieder. Philip Gogulla erobert die Scheibe im Gedränge und greift direkt an. Mangels Anspielstation zieht er selbst ab und legt den Puck quasi durch Jake Hildebrand hindurch ins Tor.

Natürlich ist das 0:2 ein ordentlicher Dämpfer für die Hausherren gewesen. Irgendwie kommt die DEG nicht mehr so gut in die Aktionen. Das wirkt alles unvollständig.

In Düsseldorf beginnt das Mitteldrittel. Insgesamt haben die Hausherren durchaus mehr Chancen verbucht und dabei auch zwei, drei zwingendere Aktionen gehabt. Am Ende hat es aber eben noch nicht im Kasten geklingelt. Die Hauptstädter agieren aggressiver und gewinnen auch deutlich mehr Bullys (12:8).

Drittelfazit: Nach den ersten 20 Minuten führt Berlin verdient mit 1:0 in Düsseldorf. Die DEG ist stark in diese Partie gestartet, hat sich dann aber nach und nach den Rang ablaufen lassen. Im Prinzip machen bisher die Special Teams den Unterschied. Das Penaltykilling der Eisbären ist überragend und durch eine tolle Soloaktion hat Wiederer in Unterzahl die Gästeführung besorgt (17.). Mal sehen, welches Team gleich besser aus der Kabine kommt.

Tor für Eisbären Berlin, 0:1 durch Manuel Wiederer Eiskalte Dusche für die Heimmannschaft! Manuel Wiederer erobert die Scheibe durch einen aggressiven Checkgegen Josef Eham an der Blauen und marschiert über links Richtung DEG-Kasten. Vom Bullykreis nimmt er Maß und schiebt den Puck durch die Hosenträger von Henrik Haukeland in die Maschen. Schöner Shorthander und insgesamt eine tolle Einzelaktion von Manuel Wiederer.

Die Diagonal- und Querpässe der Gastgeber sind sehr gut. Bis dato mangelt es an der Präzision bei den finalen Pässen. Berlin verteidigt aggressiv, hat bis auf kleinere Chancen und einen Schuss auf die Latte jedoch nicht viel in der Offensive vollbracht.

Noch keine Tore in Düsseldorf. Die Vereine zeigen eine solide Leistung und verabschieden sich in das erste Powerbreak!

"Ich habe viele tolle Erinnerungen hier gehabt, aber es gehört nun zur Vergangenheit. Heute bin ich mit den Eisbären hier und möchte den nächsten Sieg einfahren", so Tobias Eder vor dem Match. Eder war in der Sommerpause von der DEG zu den Eisbären gewechselt.

Und damit rein in das Geschehen! Düsseldorf gewinnt das Bully und spielt in roten Jerseys zunächst von links nach rechts.

Man könnte meinen, die DEG sei Deutscher Meister geworden. Die Halle steht Kopf und es ist ohrenbetäubend laut. So eben wurde verkündet, dass Henrik Haukeland für weitere sechs (!!!) Jahre in Düsseldorf spielen wird. Wahnsinn! So eine Vertragsverlängerung hat man in Deutschland selten.