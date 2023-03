13. Lean Bergmann Mannheim Kleine Strafe (2 Minuten) für Lean Bergmann (Adler Mannheim)

Lean Bergmann muss wegen eines Stockschlags in die Kühlbox und schickt Köln ins erste Powerplay.

13. Schließlich vergibt Jason Bast sogar die Chance auf den Shorthander, ehe Köln die Reihen wieder auffüllen darf.

12. Mirko Pantkowski gerät sofort in den Mittelpunkt! Die Hausherren lassen die Scheibe schnell laufen, sodass die Haie nicht hinterherkommen. Noch ist der KEC-Goalie auf dem Posten.

12. Zuletzt präsentierten sich die Adler im Powerplay gefährlich. Mannheim konnte in den laufenden Playoffs immerhin vier von 21 Überzahl-Situationen in einen Treffer ummünzen und steht aktuell bei einer guten Erfolgsquote von 23,81 Prozent.

11. Brady Austin Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Brady Austin (Kölner Haie)

Plötzlich ist Matthias Plachta frei durch und wird beim Schussversuch von Brady Austin gestört, weshalb es die erste Strafe des Abends gibt.

10. Die Mannschaft von Uwe Krupp absolviert bisher ein gutes Auswärtsspiel und setzt sich immer wieder vorne fest.

9. Nick Baptiste prüft Arno Tiefensee unmittelbar nach dem ersten Power-Break mit einem verdeckten Abschluss in der rechten halbhohen Ecke – kein Problem für den Adler-Goalie.

8. Bislang läuft die Begegnung fast ohne Unterbrechungen durch, sodass ein hohes Tempo geboten wird.

7. Dann haben die Adler ebenfalls den ersten Treffer auf der Kelle! Tyler Gaudet hat im linken Bullykreis freie Schussbahn und bleibt am Schoner von Mirko Pantkowski hängen. Auch ein Querpass auf Denis Reul wäre wohl möglich gewesen.

6. Jetzt schnuppern die Haie an der frühen Führung! Nach einem Fernschuss Nick Bailen steht Jason Bast im Slot völlig blank. Wahrscheinlich realisiert der Kanadier gar nicht, wie frei er ist und scheitert aus kurzer Distanz an Arno Tiefensee.

5. Die ganz großen Gelegenheiten lassen aber im Moment noch auf sich warten, weil sich bei beiden Mannschaften bislang einige Ungenauigkeiten im Passpiel einschleichen.

4. Auch Mannheim meldet sich offensiv an: David Wolf sucht Matthias Plachta im Slot, der die Scheibe verpasst.

3. Köln startet durchaus mutig in dieses Match. Der nächste Abschluss geht auf das Konto von Brady Austin, der ein Stück links am Kasten von Arno Tiefensee vorbeirauscht.

2. Aus halblinker Lage gibt Mark Olver einen ersten Warnschuss ab, den Arno Tiefensee im Nachfassen sichert.

1. Nach 21 Sekunden ist das Tor hinter KEC-Schlussmann Mirko Pantkowski zum ersten Mal verschoben. Der Eismeister kommt auf die Spielfläche und arbeitet an der Verankerung – dann wird es hoffentlich in wenigen Momenten weitergehen.

1. Los geht’s in der SAP-Arena! Als Schiedsrichter sind Marc Iwert sowie André Schrader dabei, die an den Linien von Patrick Laguzov und Jan-Philipp Priebsch unterstützt werden.

1. Spielbeginn

Das sind die Starting-Six der beiden Mannschaften: Bei Mannheim fahren Denis Reul, Joonas Lehtivuori, Matthias Plachta, Tyler Gaudet und David Wolf den ersten Wechsel. Auf der Haie-Seite beginnen Nick Bailen, Moritz Müller, Andreas Thuresson, Louis-Marc Aubry sowie Maximilian Kammerer. In den jeweiligen Kisten werden erneut die jungen Goalies Arno Tiefensee und Mirko Pantkowski stehen.

Die Haie wollen dagegen schnellstmöglich einen Haken an die vergangene Partie machen. “Wir wissen, wie wir in Mannheim bestehen können. Es wird einmal mehr ein intensives Duell”, betonte KEC-Center Zach Sill und nannte Aspekte, die sein Team verbessern könne: „Wir hatten einige Probleme mit den Strafen und haben Zweikämpfe nicht oft genug ziehen können.” Derweil habe Trainer Uwe Krupp “absolutes Vertrauen in die Jungs” und ist überzeugt davon, dass “wir in Mannheim wieder ein gutes Auswärtsspiel liefern“.

Denn: Alle vier Aufeinandertreffen der bisherigen Serie wurden nämlich von den jeweiligen Auswärtsteams erfolgreich gestaltet. „Wir wollen diese Heimnegativserie durchbrechen und zum ersten Mal in diesem Viertelfinale in Führung gehen“, äußerte sich Adler-Stürmer Markus Eisenschmid vor dem fünften Duell und fügte hinzu: „Seit Spiel zwei kontrollieren wir die Duelle. Es ist hart, es gibt nur wenig Platz auf dem Eis, aber wenn wir unsere Spielweise weiterhin so aufs Eis bringen wie zuletzt, werden wir die nötigen Siege einfahren.“

Am Dienstag haben sich die Adler mit einem deutlichen 7:3-Erfolg in Köln zurückgemeldet und den 2:2-Serienausgleich geschafft. Dabei ging das Team von Bill Stewart bereits nach 16 Sekunden in Führung und konnte sich bis zur ersten Drittelpause einen souveränen 3:0-Vorsprung erspielen. Nun wollen die Mannheimer nachlegen und eine besondere Gesetzmäßigkeit der vier bisher gespielten Partien beenden.