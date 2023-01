40. Drittelfazit:

Düsseldorf führt hochverdient mit 4:1 gegen München, die auch in diesem zweiten Drittel nicht ins Spiel fanden. Keinen einzigen gefährlichen Abschluss brachten die Gastgeber in diesem zweiten Drittel zu Stande. Die DEG erhöhte durch Järvinen auf 4:1 und hat hier alles im Griff. Schwer vorstellbar, dass es hier nochmal spannend wird.

40. Ende 2. Drittel

39. Was für ein Pass von Gogulla! Per One-Touch Hockey kombinieren sich die Gäste nach vorne. Gogulla verlagert das Spiel super auf die andere Seite. Von rechts zieht Fischbuch in die Mitte, scheitert aber an einem starken Safe von Niederberger.

37. Plötzlich liegt die Scheibe frei im Slot, Hager klärt in letzter Sekunde, dann wird das Tor verschoben. Glück für München.

37. München wieder komplett. Der EHC übersteht diese Unterzahl unbeschadet.

35. Niederberger mit einem starken Safe mit der Fanghand nach einem Schuss von Philip Gogulla aus der Zentrale.

34. Patrick Hager München Kleine Strafe (2 Minuten) für Patrick Hager (EHC München)

Nächste Strafe für München, Hager muss wegen Beinstellens in die Kühlbox. Noch 30 Sekunden 5 vs. 3 für die DEG!

34. Fischbuch an den Außenpfosten! München kann sich nicht befreien, die DEG kommt zu einer Vielzahl an Abschlüssen in diesem Powerplay.

33. Trevor Parkes München Kleine Strafe (2 Minuten) für Trevor Parkes (EHC München)

Erste Strafe der Partie, es trifft Parkes wegen Stockschlagens. Überzahl DEG!

32. Mal wieder eine längere Scheibenbesitzphase des EHC, doch der Schuss von McKiernan wird schlussendlich geblockt.

30. Man hört hier nur die mitgereisten Fans der DEG, die hier in München heute mit der Leistung ihrer Mannschaft mehr als zufrieden sein können.

29. Joonas Järvinen Düsseldorf Tor für Düsseldorfer EG, 1:4 durch Joonas Järvinen

Philip Gogulla legt die Scheibe von rechts gekonnt zurück zu Järvinen, der zentral vor dem Tor völlig blank steht. Vor Niederberger herrscht viel Verkehr, doch Järvinen findet mit seinem Handgelenkschuss die Lücke und der Puck schlägt zum 4:1 ein!

27. München sucht gegen gut stehende Düsseldorfer weiter nach dem Rezept zu Großchancen zu kommen. Gerade aus dem Slot lässt die DEG gar nichts zu.

25. Heinzinger wird super frei gespielt und hat quasi freie Schussbahn aus der Zentrale. Doch Niederberger ist zur Stelle und klärt mit dem Schoner.

24. Es geht in dieser Phase gerade hin und her, ohne das beide hundertprozentige Torchancen haben.

22. Kastner von halblinks mit dem ersten Abschluss dieses Drittels, Haukeland ist zur Stelle.

22. Interessante Statistik: Hat die DEG in dieser Saison nach 20 Minuten geführt, haben sie kein Spiel mehr verloren.

21. Weiter gehts, das zweite Drittel läuft!

21. Beginn 2. Drittel

20. Drittelfazit:

Düsseldorf führt verdient mit 3:1 gegen München. Nach frühem Rückstand wurde die DEG immer stärker und kam schnell zum Ausgleich und drehte die Partie durch Svensson. Im Anschluss hatte weiterhin die DEG mehr vom Spiel und erhöhte auf kuriose Weise durch Borzęcki noch zum 3:1! München zeigte sich geschockt, machte viele Fehler und war nicht wirklich drin in dieser Partie. Gleich geht es weiter!

20. Ende 1. Drittel

19. München ist geschockt und kriegt gerade wenig auf die Kette, die individuelle Fehleranzahl ist sehr hoch.

17. Jakub Borzęcki Düsseldorf Tor für Düsseldorfer EG, 1:3 durch Jakub Borzęcki

Ganz kurioses Ding zum 3:1 für die DEG! Justin Schütz erobert vor dem eigenen Kasten die Scheibe und wird dann aber von Borzęcki bedrängt. Dieser setzt Schütz so unter Druck, das der die Scheibe beinahe selbst ins Tor legt, Borzęcki ist aber wohl selbst noch leicht dran und wird als offizieller Torschütze gelistet.

16. München versucht sich jetzt mal wieder etwas im Drittel der Gäste fest zu setzten, die das aber enorm clever verteidigen.

14. Auf der Gegenseite setzt Justin Schütz zum Solo an, kommt aber nicht entscheidend zum Abschluss.

13. Wieder kontert die DEG über Fischbuch, Niederberger klärt mit dem Schoner und lenkt die Scheibe zur Seite.

11. München wirkt etwas nervös und kommt kaum noch zum Abschluss.

10. Victor Svensson Düsseldorf Tor für Düsseldorfer EG, 1:2 durch Victor Svensson

Die DEG dreht das Spiel! Direkt aus dem Bully heraus spielt Bernhard Ebner einen super öffnenden Pass, sodass Svensson allein auf Niederberger zuläuft. Der Stürmer setzt zum Handgelenkschuss an und trifft aus zentraler Position zum 2:1!

9. Ryan McKiernan verliert die Scheibe an Fischbuch, der das Hartgummi weit nach vorne treibt, in der Mitte vor dem Tor dann aber keinen Mitspieler findet. Konterchance vertan.

8. Immer wieder probieren es die DEG-Akteure mit Handgelenksschüssen. Philip Gogulla scheitert in diesem Falle aber an Niederberger.

7. Es ist eine schnelle, kurzweilige Partie mit wenigen Unterbrechungen und vielen Torchancen.

6. Alec McCrea Düsseldorf Tor für Düsseldorfer EG, 1:1 durch Alec McCrea

Die schnelle Antwort der DEG! Alec McCrea zieht von rechts beinahe von der blauen Linie einfach mal ab. Der Puck geht an Freund und Feind vorbei, wird eventuell noch ganz leicht abgefälscht und schlägt oben rechts im Kasten ein. Der Ausgleich!

5. Fischbuch legt ab auf Barta, der mit der Vorhand aus dem Slot abschließt, aber erneut ist Niederberger auf dem Posten und pariert.

4. Auf der Gegenseite greift Haukeland mit der Fanghand erst daneben ist dann beim Schuss aus der kurzen Ecke aber mit dem Schoner zur Stelle und pariert überragend.

4. Wieder das Duell Ehl gegen Niederberger, der Keeper begräbt die Scheibe unter sich.

2. Ben Smith München Tor für EHC München, 1:0 durch Ben Smith

Die frühe Führung für München! Yasin Ehlizs Schuss fälscht Smith kurz vor dem Tor mit der Kelle noch entscheidend ab, der Puck landet im Tor. 1:0!

1. Alexander Ehl direkt mal mit dem ersten Abschluss, Niederberger lenkt die Scheibe mit dem Schoner zur Seite.

1. Der Puck ist gefallen, das erste Drittel läuft!

1. Spielbeginn

Die Teams kommen ins Olympia-Eisstadion, gleich geht es hier los!

Bei den Gastgebern startet Mathias Niederberger zwischen den Pfosten. Auf Seiten der Gäste beginnt Henrik Haukeland.

Die Gesamtstatik spricht im Übrigen für die heutigen Gastgeber. In 47 DEL-Spielen gegeneinander gelangen den Münchener mehr als doppelt so viele Siege, wie der DEG. Das letzte Duell, welches am 28.12.2022 stattfand, konnten allerdings die Düsseldorfer mit 5:2 für sich entscheiden.

Der Trend der vergangen zehn Spielen ist bei beiden Teams im Übrigen ähnlich schwankend. Beide kommen nicht wirklich dazu, mal eine Siegesserie zu starten und gute Leistungen wechseln sich mit schlechteren ab. Die Münchener gewannen sechs der letzten zehn Partien und kassierten vier Niederlagen. Bei der DEG ist die Bilanz ausgeglichen, fünf Siegen stehen fünf Niederlagen gegenüber.

Während die DEG am Freitag daheim nur knapp in der Overtime mit 5:4 gegen Abstiegskandidat Augsburg gewinnen konnte, lief es für den EHC noch schlechter. Man unterlag mit 1:4 gegen die Straubing Tigers und kassierte die zweite Niederlage in Serie.

Die Situation in der Tabelle könnte kaum spannender sein, vier Teams duellieren sich um zwei direkte Play-Off-Plätze, die anderen beiden müssen die Runde über die unbeliebten Pre-Play-Offs gehen. Bremerhaven und Düsseldorf liegen aktuell auf den Rängen fünf und sechs, die zur Teilnahme an den Play-Offs berechtigen. Punktgleich bzw. sogar mit einem Punkt mehr bei einem mehr absolvierten Spiel die Kölner Haie und die Grizzlys Wolfsburg auf den Rängen sieben und acht. Es ist also enorm eng.

Während die Münchener souveräner Tabellenführer sind und ihren Platz in den Play-Offs sicher haben, muss die DEG um den direkten Einzug in die Play-Offs zittern und benötigt jeden einzelnen Punkt.