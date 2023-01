40. Drittelfazit:

Eine Strafe nach der anderen bringen beide Teams erstmal aus dem Rhythmus. Das Spiel ist zerfahrener, es gibt viele Unterbrechungen. Vor allem in den letzten Minuten haben sich die Haie jedoch deutlich verbessert. Ein Sturmlauf ist das noch nicht, aber Haukeland hatte gegen Ende ordentlich zu tun. Bisher verzweifeln die Gäste noch am Norweger. Weil die DEG hinten dicht halten kann, nehmen sie also die hauchdünne Führung mit in den dritten Abschnitt. Da wartet noch ein packendes Finale! Bis gleich.

40. Keine Tore im zweiten Durchgang! Düsseldorf nimmt die 2:1-Führung gegen die Kölner mit in das letzte Drittel.

40. Ende 2. Drittel

39. Matsumoto fast mit dem Baseball-Tor! Proft spielt das Hartgummi halbhoch in den Slot, wo Matsumoto heranrauscht und das Spielgerät optimal aufs Tor lenkt. Haukeland rutscht zwar schon auf die linke Seite und der Schuss kommt gegen seine Richtung, doch der Norweger fährt nochmal das Bein aus und hält mit dem rechten Schoner.

38. Bittner ans Außennetz! Mal wieder ein Vorstoß der Rot-Gelben. Doch Bittner kann erst auf der Grundlinie abschließen und der Winkel ist schon zu spitz.

37. Können die Gäste ihre Druckphase in den letzten Minuten vor der Pause noch belohnen?

36. Die Haie haben hier das Zepter in die Hand genommen. Düsseldorf kreiert kaum eigene Chancen und findet sich hauptsächlich in der eigenen Defensive wieder. Doch die Abwehr steht.

35. Matsumoto bedient Dietz, der rechts schon ausgeholt hatte. Sein Kracher kommt zu zentral, keine Schwierigkeiten für Haukeland.

33. Wieder Haukeland! Jetzt wird die Top-Reihe gefährlich. Thuresson feuert auf dem rechten Bullykreis ab und schießt die Maske von Haukeland an. Der hat auch den zweiten Anlauf, als Thuresson die Scheibe im Slot nochmal in Richtung Tor wischt.

32. Haukeland pariert zweimal gegen Ferraro! Einen Querpass von Baptiste nimmt Ferraro direkt, trifft aber nur den linken Schoner. Dann holt sich der Kanadier auch noch den Rebound aus der Ecke, zieht vor das Tor und will den Puck flach durch die Beine des norwegischen Goalies drücken. Haukeland macht zu!

31. Bittner setzt einen Handgelenkschuss im Konter von der rechten Seite über den Kasten! Müller hatte sich vorne eingeschaltet und dann hinten gefehlt, doch die Rot-Gelben können das nicht ausnutzen.

30. Stanton blockt einen Schlagschuss von der rechten Seite mit dem Knie und sinkt sofort aufs Eis. Der Verteidiger schleppt sich gerade so von der Platte, als seine Haie den Rest der Strafe überstehen und Ferraro zurück aufs Eis rast.

29. Schlampig gespielt! Gogulla hält das Spielgerät auf der linken Seite und wartet auf Anspielstationen. Sein Rückpass kommt viel zu ungenau und rutscht aus der offensiven Zone.

28. Landon Ferraro Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Landon Ferraro (Kölner Haie)

Ferraro ist der nächste in der Kühlbox. Eine kuriose Strafe: Einen Klärungsversuch lenkt Ferraro mit dem Handschuh noch über das Plexiglas - das wird als Spielverzögerung bewertet. Kann man schon so geben, auch wenn Ferraro da plädiert, dass er die Scheibe nur abgefälscht und nicht aktiv gelenkt hat.

27. Das Spiel ist nun ausgeglichen. Chancen gibt es hier nicht am laufenden Band. Die müssen sich schon knallhart erarbeitet werden.

26. Kammerer muss den Ausgleich machen! Aubry steckt genial durch in den Slot, wo Kammerer frei steht, eine schnelle Finte auspackt und dann in die linke obere Ecke schießt. Haukeland hält den Blocker noch dazwischen!

24. Kammerer ist zurück, jetzt ist also alles wieder in bester Ordnung.

23. Dietz kommt erst mit einem Abschluss aus der Distanz und dann mit einer Flanke von der rechten Bande durch den Slot nicht durch. Jetzt kann sich die DEG nochmal 40 Sekunden im Powerplay beweisen.

22. Maximilian Kammerer Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Maximilian Kammerer (Kölner Haie)

Auch die können ihr Powerplay nicht ausspielen! Kammerer hakt ähnlich wie Fischbuch auf der anderen Seite hinter dem Tor ein. Viel Platz jetzt bei vier-gegen-vier.

22. Daniel Fischbuch Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Daniel Fischbuch (Düsseldorfer EG)

Sie werfen sie weg! Fischbuch hakt gegen Müller hinter dem Haie-Tor und begibt sich auf die Strafbank.

21. Was macht die DEG mit der restlichen Überzahl? Eine knappe Minute nehmen die Rot-Gelben noch aus dem ersten Drittel mit.

21. Und weiter geht´s! Der zweite Durchgang beginnt.

21. Beginn 2. Drittel

20. Drittelfazit:

Es hat ein bisschen gedauert, bis das Derby Fahrt aufgenommen hat. Doch spätestens nach dem schnellen Ausgleich der Düsseldorfer ist jetzt klar: Der Zug rollt! Die DEG hatte anfangs mehr vom Spiel, kontrollierte das Geschehen und ließ hinten gar nichts zu. Allein im Powerplay konnten die Kölner mal gefährlich werden. Folglich kam das Tor von Baptiste aus der 16. Spielminuten ein wenig aus dem Nichts. Doch von geschockten Gastgebern ist keine Spur! Denn Tobias Eder drehte das Spiel mit zwei Buden innerhalb von zwei Minuten postwendend. Die Rot-Gelben sind gerade besser im Spiel und führen also verdient. Der KEC findet vor allem im fünf-gegen-fünf noch keine Lösungen. Gleich geht es weiter!

20. Nach einem furiosen Ende des Drittels gehen die Rot-Gelben mit einer 2:1-Führung in die erste Unterbrechung!

20. Ende 1. Drittel

20. Maximilian Glötzl Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Maximilian Glötzl (Kölner Haie)

Es kommt noch dicker! Glötzl nimmt in der Kühlbox Platz für ein Halten gegen Gogulla.

19. Tobias Eder Düsseldorf Tor für Düsseldorfer EG, 2:1 durch Tobias Eder

Doppelpack, Doppelschlag! Eder behauptet die Scheibe in der Mitte und schließt verdeckt an Stanton vorbei ab. Pantkowski hält zwar, muss das Spielgerät aber nach vorne abprallen lassen. Eder tankt sich an Stanton vorbei und packt seinen eigenen Rebound in der kurzen Ecke in die Maschen!

18. Die perfekte Antwort der Gastgeber. Ein kurzes Stimmungstief in der Halle ist schnell überwunden!

17. Tobias Eder Düsseldorf Tor für Düsseldorfer EG, 1:1 durch Tobias Eder

Ein Traumtor zum Ausgleich! Eder schweißt die Scheibe unter die Latte! Erst spielt er einen Pass aus der Mitte raus zu Gogulla, der direkt wieder zurückspielt. Eder nimmt sich den Direktschuss und das Hartgummi knallt unter die Latte! Ein lautes "PING", und von dort hinter die Linie!

16. Carter Proft Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Carter Proft (Kölner Haie)

Ein Cross-Check von Proft wird mit zwei Minuten geahndet! Dann wird es zum ersten Mal richtig hitzig, weil sich Bittner das nicht gefallen lässt. Die ersten Fäuste fliegen, doch bestraft wird das nicht mehr. Beide stehen wieder.

16. Nick Baptiste Kölner Haie Tor für Kölner Haie, 0:1 durch Nick Baptiste

Köln setzt den ersten Schlag! Aus dem Konter heraus geraten die Hausherren ins Schwimmen. Bailen bringt den Puck in den Slot, wo Matsumoto wartet, der Pass aber abgeblockt wird. Bailen macht die Scheibe nochmal heiß und Matsumoto hackt im Slot auf das Spielgerät ein. Baptiste wartet am zweiten Pfosten, schnappt sich den Puck und schiebt dann aus dem Getümmel ein!

15. Erster Abschluss vom Topscorer! Thuresson kurvt von der linken Bande in die Mitte und hat Raum und Zeit. In aller Ruhe sucht er sich eine Lücke aus und visiert die Fanghandseite an. Haukeland fängt den halbhohen Abschluss sicher ab.

13. Nach dem Powerplay machen die Gastgeber wieder das Spiel. Köln findet bei fünf-gegen-fünf nicht so recht in den eigenen Rhythmus.

12. Überzahlsituation für die Rot-Gelben: Gogulla spielt die Scheibe im Konter zurück in die Mitte, doch sein Querpass zu MacAulay rutscht nicht durch den Slot und wird abgeblockt. Das hätte durchaus die Führung werden können!

11. Järvinen schlägt das Hartgummi über die Bande heraus aus der eigenen Zone! Düsseldorf wieder komplett.

10. Eder blockt einen Querpass von Kammerer auf Aubry in letzter Sekunde und lenkt das Spielgerät damit ins Fangnetz. Wichtige Defensivaktion in Unterzahl.

9. Victor Svensson Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Victor Svensson (Düsseldorfer EG)

Weil Svensson in der Mitte gegen Stanton sperrt, kassieren die Hausherren die erste Strafe des Spiels.

9. Ebner aus dem hohen Slot! Eder findet den Verteidiger aus der Ecke, der Pantkowski mit dem Direktschuss prüft. Der Ex-Düsseldorfer hält gegen sein altes Team.

8. Jetzt die Kölner! Ein bockstarker Wechsel der Gäste: Oblinger ackert hinter dem DEG-Tor und spielt Üffing dann im Slot an, der direkt abzieht. Haukeland macht wieder am kurzen Pfosten dicht. Dietz probiert´s dann nochmal aus der Distanz und die Scheibe rutscht durch, kommt jedoch nicht am Goalie vorbei.

7. Matsumoto wird mal gefährlich! Haukeland macht jedoch am kurzen Pfosten gegen den Kanadier zu. Der Schoner war schon rechtzeitig am Gestänge.

5. Der KEC hat noch nicht die passenden Ideen im Aufbau. Auch die Top-Reihe um Kammerer, Thuresson und Aubry weiß noch nicht weiter.

4. Düsseldorf macht das bisher gut, kontrolliert den Puck und baut sicher auf. Kleine Vorteile für die Gastgeber zu Beginn.

3. Dietz holt von der blauen Linie zu einem Kracher aus, doch Haukeland sieht das Geschoss und pflückt sich das Spielgerät aus der Luft! Die erste Annäherung der Gäste.

2. Weil Eder auf der linken Seite freie Bahn hat, wird es sofort noch lauter in der Arena. Eder setzt den Schuss jedoch noch neben das Tor!

1. Gogulla taucht direkt gefährlich vor dem Tor auf! Weil Stanton vor ihm das Schlittschuhlaufen verlernt und in die Knie geht, kurvt sich der Routinier außen vorbei, zieht wieder vor das Tor und schießt auf den langen Pfosten. Pantkowski ist sofort gefordert und hält mit der Stockhand!

1. Das 239. Rheinderby läuft - auf ins Spiel!

1. Spielbeginn

Im Tor der Hausherren beginnt Henrik Haukeland. Ein sicherer Rückhalt in dieser Saison. Auf der anderen Seite wird Mirko Pantkowski die Kiste sauber halten wollen.

Pünktlich zum Derby ist nun auch noch der Haie-Kapitän Moritz Müller nach Verletzung zurück! Gute Vorzeichen für den KEC.

Anders sieht es da auf der Kölner Bank aus: Andreas Thuresson spielt ein grandioses Jahr, führt die gesamte DEL inzwischen mit seinen 46 Punkten an! Louis-Marc Aubry gesellt sich noch mit in die Top-5: Seine 43 Punkte sind ebenfalls bärenstark. Auch Maxi Kammerer weiß in dieser Spielzeit zu überzeugen, hat bei seinen 39 Punkten ganze 20(!) Tore gemacht.

Wer könnte heute zum Derbyheld aufsteigen? Bei Düsseldorf gibt es nicht den einen überragenden Spieler, der sein Team mit außergewöhnlichem Scoring in den Schatten stellt. Die Last ist auf vielen Schultern verteilt. Der langjährige Ex-Kölner Philip Gogulla führt sein Team mit 31 Punkten an, gefolgt von Daniel Fischbuch (29 Punkte) und Stephen Harper (25 Punkte).

Und die Brisanz der Partie ist, wie schon angesprochen, enorm. Die Playoffs rücken näher, jeder Punkt kann am Ende entscheiden, welche Platzierung es wird. Beide sitzen zwar im Moment recht komfortabel da und wären Stand jetzt qualifiziert, doch die Liga steht eng beieinander. Ein Derbysieg kann da natürlich Extra-Kräfte freisetzen und den nötigen Aufwind für die letzten Wochen geben. So eine Niederlage liegt dagegen natürlich besonders schwer im Magen…

Auch Köln musste zuletzt eine Niederlage im Penalty-Schießen gegen ein baden-württembergisches Team aus dem letzten Tabellendrittel hinnehmen. Die Spink-Zwillinge sorgten für den 4:3-Erfolg der Schwenninger. Trotzdem läuft es im Januar bisher etwas besser, als auf der anderen Rheinseite. Denn der KEC hat drei der letzten fünf gewonnen. Minimale Unterschiede, vor so einem Derby strotzen sowieso beide Rivalen vor Motivation!

Das Team aus der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens hat in dieser Saison schon bessere Phasen gesehen. Sonderlich breit wird die Brust nicht sein: Aus den letzten fünf Spielen nahm Düsseldorf zwei Siege mit, verlor zuletzt zweimal. Auf eine knappe Pleite gegen Ingolstadt folgte eine Nullnummer gegen Bietigheim, eigentlich die Schießbude der Liga. Die Baden-Württemberger setzten sich erst im Shootout mit 1:0 durch.

Die Düsseldorfer haben noch die ein oder andere Rechnung offen! Da wäre ja einmal das erste Heimderby im Oktober, in denen die Haie in den letzten 30 Sekunden zwei Tore aufholen und in der Overtime den Derbysieg perfekt machen konnten. Ein Trauma, das heute bewältigt werden kann. Und dann die letzte Partie: In der konnten sich die Kölner mit 5:2 recht deutlich durchsetzen. Folglich steht es in der aktuellen Saison noch 2:1 nach Spielen für die Haie. Düsseldorf hatte sich in Köln im Dezember mit 3:2 den bislang einzigen Derbysieg geholt. Können die Rot-Gelben also heute mit den Gästen abrechnen und in der Saison auf 2:2 stellen?

Denn die Dauerrivalen können auch in der Tabelle nicht mit- und nicht ohneeinander. Der KEC grüßt im Moment noch von Rang sieben, liegt damit allerdings nur noch hauchdünn vor den Rot-Gelben auf Platz acht. Für beide Teams ist sowohl nach oben als auch nach unten noch gar nichts in Stein gemeißelt. Köln hat noch 15 offene Spiele, die DEG 16 bis zum Ende der Hauptrunde. Der Sieger des ewigen Duells wird nach heute Abend erstmal die Nase vorn haben!

Es kribbelt und knistert in der nordrheinwestfälischen Landeshauptstadt. Freitagabend, es steht ein Derbysieg auf dem Spiel - 13.102 Menschen auf den Rängen, die Hütte ist restlos ausverkauft! Und jetzt wo die Playoffs in Sichtweite rücken, braucht es jeden einzelnen Punkt. Wer kann dem Erzrivalen heute eins auswischen und im Playoff-Rennen die Führung übernehmen?