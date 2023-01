Mit leichter Verspätung geht es in der Kurpfalz los! Mannheim in Dunkelblau, Düsseldorf in Gelb-Rot.

Die ersten beiden direkten Duelle in dieser Saison konnten die Düsseldorfer für sich entscheiden. Einem 4:1 in Mannheim Mitte Oktober folgte kurz vor Weihnachten ein knapper 1:0-Heimsieg. Die frühe Führung durch Josef Eham brachte die DEG souverän über die Zeit, ließ insgesamt nur 17 Schüsse zu.

Stellt man in Mannheim die Suche nach einem neuen Stürmer nun ein? Nein, natürlich nicht. Dennoch war es beeindruckend, wie David Wolf die Straubing Tigers am Freitag mit einem Dreierpack praktisch im Alleingang auseinandernahm. Trotz der personell angespannten Lage läuft es derzeit in der Quadratestadt, vier Siege in Folge stehen momentan zu Buche.