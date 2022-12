Es ist weiter nicht das Drittel der Münchner, die auch in Überzahl nicht viel zu Stande bekommen.

Tor für EHC München, 1:1 durch Trevor Parkes Die Hausherren gleichen relativ aus dem Nichts aus! Zach Redmond zieht rechts vor den Kasten und bringt die Scheibe scharf rein. Frederik Tiffels lenkt Henrik Haukeland ein wenig ab und Trevor Parkes hält am langen Eck die Kelle rein!

Will Henrik Haukeland gegen seinen Ex-Klub etwa ein Shutout feiern? Er und seine Vorderleute lassen bislang kaum etwas anbrennen, München findet trotz aller spielerischer Überlegenheit nur selten ein Durchkommen.

Kleine Strafe (2 Minuten) für Mikko Kousa (Düsseldorfer EG) Folglich ist es auch das erste, das ein Powerplay sieht. Mikko Kousa hält lange an Filip Varejcka.

Das Spiel in München ist das erste, das in den Mittelabschnitt geht!

Drittelfazit: Der EHC München zaubert, der EHC München dominiert. Selbst in Unterzahl hatten die Oberbayern die besseren Gelegenheiten. Auf der Anzeigetafel stehz jedoch eine 1:0-Führung für die DEG! Man darf gespannt sein, ob und wie lange die Gäste den schmeichelhaften Vorsprung halten können.

Tor für Düsseldorfer EG, 0:1 durch Victor Svensson Ja, es passiert noch was! Alec McCrea leitet den Gegenzug ein und Cedric Schiemenz legt von der linken Bande vor den Kasten, wo Victor Svensson die Kelle reinhält. Via nahem Innenpfosten springt die Scheibe rein!

Passiert vor der Drittelpause noch was? Momentan befinden sich die Düsseldorfer etwas besser im Spiel.

Die offizielle Zuschauerzahl wird schon jetzt bekanntgegeben - 5.728 Personen sind am Mittwochabend zugegen, ausverkaufte Halle also.

An den Kräfteverhältnissen ändert sich nichts, die Hausherren agieren weiter sehr dominant. Momentan fehlen nur die klaren Gegelengeheiten.

Was für ein dominanter Auftritt bislang des DEL-Spitzenreiters, der die zwei Strafminuten problemlos übersteht und selbst noch zwei Großchancen auf den Shorthander verbucht!

Die nächste Riesenchance in Unterzahl vom EHC! Patrick Hager kommt gerade vom Wechseln und taucht plötzlich frei vor Henrik Haukeland auf. Diesmal muss der Norweger nicht eingreifen, Hager drischt die Scheibe über das Winkeleck!

Auch der nächste Düsseldorfer Angriff geht ins Leere - diesmal wird Abseits gepfiffen. Die DEG gilt in der DEL als eine der überzahlschwächsten Mannschaften, das merkt man tatsächlich auch jetzt.

Kleine Strafe (2 Minuten) für Konrad Abeltshauser (EHC München) Die Münchner Druckphase ist beendet, denn Konrad Abeltshauser begeht am eigenen Kasten einen Stockschlag. Mal sehen, was der DEG nun im Powerplay gelingt.

Der nächste Puckgewinn in der neutralen Zone, der nächste Abschluss auf den Kasten von Henrik Haukeland! Diesmal wird Justin Schütz von Sebastian Cimmerman in Szene gesetzt.

Auch Frederik Tiffels verschafft sich eigenständig Platz und zieht ab. Das sieht schon fast powerplayartig aus, was die Münchner gerade spielen.

Chris DeSousa schlenzt den Puck knapp rechts am Kasten vorbei, das hätte die Führung sein können!

Nun aber wieder die Münchner, die weiterhin vor Selbstvertrauen strotzen. Austin Ortega erobert die Scheibe in der neutralen Zone und probiert es nach einem schönen Dribbling selbst, indem er sich die Scheibe in die Luft legt!

Jetzt müssen allerdings auch die Gäste gelobt werden, denn sie verbuchen die erste Großchance der Partie! Alec McCrea leitet eine schöne Kombination ein, bekommt die Scheibe in Slotnähe wieder und legt noch mal einmal rechts raus zu Philip Gogulla, der Mathias Niederberger per One-timer prüft!

Alles angerichtet in der Münchner Eisarena! Der Zuschauerschnitt ist in der gesamten Liga gegen Jahresende gestiegen, das spürt man auch in der bayrischen Landeshauptstadt.