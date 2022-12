40. Drittelfazit:

Nach zwei Dritteln schaut weiterhin alles nach einem Sieg des Tabellenführers aus. Der EHC Red Bull München führt vor 3.910 Zuschauern in der Olympia-Eishalle gegen die Kölner Haie mittlerweile mit 4:1. Allein der Blick auf die Schussbilanz belegt die Überlegenheit des Vizemeisters, der deutlich auf 27:11 ausgebaut hat. Zwar stemmten sich die Gäste nach Kräften dagegen, entwickelten aber einfach zu wenig Zielstrebigkeit. Darüber hinaus gerieten die Rheinländer immer wieder in Unterzahl, was zuletzt zwar nicht direkt bestraft wurde, auf Dauer aber eben nicht ohne Konsequenzen bleibt.

40. Chris DeSousa München Kleine Strafe (2 Minuten) für Chris DeSousa (EHC München)

Diese Zeitstrafen gegen Moritz Müller und Chris DeSousa werden wegen übertriebener Härte ausgesprochen.

40. Moritz Müller Kölner Haie Kleine Strafe 2 Minuten) für Moritz Müller (Kölner Haie)

Direkt nach der Sirene geraten Moritz Müller und Chris DeSousa an der Bande aneinander. Das bringt beiden den zweite Minuten ein.

40. Ende 2. Drittel

39. Großchance für Bailen! Köln kontert. Nick Baptiste besitzt die Übersicht, bedient Nick Bailen perfekt. In zentraler Position hat dieser freie Bahn und vergibt die Großchance fahrlässig. Der Puck zischt am linken Torwinkel vorbei.

38. Viel mehr lassen die Haie nicht zu. Noch hat der KEC die Energie, um trotz Personalnot voll dagegenzuhalten. Dann sind die Rheinländer wieder komplett.

37. München zieht das Powerplay auf. Man geht geduldig zu Werke. Dann bewegt sich Chris DeSousa von links zum Tor und sucht selbst nach einer Lücke. Die aber bietet Mirko Pantkowski nicht an.

36. Alex Roach Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Alex Roach (Kölner Haie)

Kurioserweise nimmt Münchens Austin Ortega auf der Strafbank Platz, doch die zwei Minuten gehen doch an Köln. Die Gäste nämlich hatten einen Spieler zu viel auf dem Eis. Alex Roach büßt dafür. Und Ortega darf die Kühlbox verlassen.

34. Dann läuft die Strafe bereits ab. Mit der Rückkehr von Jon Matsumoto dürfen die Haie ihre Reihen wieder komplettieren.

33. Deutlich ausgiebiger halten die die Red Bulls in der gegnerischen Zone. Die ganz großen Torszenen bleiben jetzt aber aus. Dann kontert Köln über Luis Üffing. Doch der wird von Zach Redmond stark verteidigt, wobei sogar der Stock zu Bruch geht.

32. Jon Matsumoto Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Jon Matsumoto (Kölner Haie)

Trotz intensiven Hakens von Jon Matsumoto kommt Yasin Ehliz zum Abschluss, scheitert mit der Rückhand allerdings an der Fanghand von Mirko Pantkowski. Matsumoto verschwindet wegen seines Vergehens anschließend in der Kühlbox.

31. Stanton ans Gestänge! Den Schwung vom Powerplay nehmen die Kölner erst einmal mit, spielen weiter nach vorn. Dann sorgt Ryan Stanton von der blauen Linie für ein ganz krummes Ding, bringt die Scheibe mit der Rückhand zum Tor. Das Ding segelt ans rechte Lattenkreuz.

30. Im rechten Bullykeis kommt Nick Baptiste ganz frei zum Schuss. Den Onetimer aber platziert der Stürmer nicht gut genug. Mathias Niederberger ist auf dem Posten und hält erneut sicher. Wenig später dürfen die Roten Bullen ihre Reihen wieder auffüllen.

29. In Überzahl kommen die Gäste zu ihrem zweiten Torschuss seit Wiederbeginn. Den bringt Stanislav Dietz an. Mathias Niederberger macht die Scheibe fest.

28. Patrick Hager München Kleine Strafe (2 Minuten) für Patrick Hager (EHC München)

Wegen Haltens gegen Alexander Oblinger muss Patrick Hager auf der Strafbank vorstellig werden.

27. Yasin Ehliz München Tor für den EHC München, 4:1 durch Yasin Ehliz

Zunächst bringt sich Austin Ortega im rechten Bullykreis technisch edel in Position, verschafft sich Raum, scheitert aber an Mirko Pantkowski. München bleibt dran. Von links passt Jonathon Blum wunderbar quer. Diesmal taucht im rechten Bullykreis Yasin Ehliz auf, der das Zuspiel direkt nimmt und den Onetimer in die Maschen wuchtet. Wie Ortega kommt Ehliz jetzt auf zwölf Saisontreffer. Das sind die besten Münchner Schützen.

26. Den Haien bietet sich eine Umschaltmöglichkeit. Alex Roach dreht in der Angriffszone zunächst ab, nimmt Maximilian Glötzl mit, dessen Schuss Mathias Niederberger pariert.

25. Von rechts spielt Justin Schütz in den Lauf von Frederik Tiffels, der vor dem Tor viel Freiraum genießt und mit der Rückhand abschließt. An Mirko Pantkowski ist kein Vorbekommen.

23. Von rechts spielt Ben Street die Scheibe scharf vors Tor. Patrick Hager hält den Schläger rein und lenkt den Puck ab. Am Schoner von Mirko Pantkowski ist allerdings kein Vorbeikommen. Kurz darauf kehrt Nick Bailen, womit nun beide Mansnchaften wieder komplett sind.

22. Dann laufen die Strafen vom Ende des ersten Durchgangs ab. Es bleibt beim Kölner Powerplay - nun aber mit Fünf gegen Vier.

22. Vom rechten Bullykreis bringt Chris DeSousa die Scheibe zum Tor. Während Ben Smith dem Kölner Goalie die Sicht nimmt, streift die Scheibe den linken Außenpfosten.

21. Nick Bailen Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Nick Bailen (Kölner Haie)

In der Rundung hält Nick Bailen gegen Patrick Hager und wird auf die Strafbank abkommandiert. Somit haben wir jetzt ein Vier gegen Drei.

21. Beginn 2. Drittel

20. Drittelfazit:

Nach 20 Minuten liegt der Favorit vorn. Der EHC Red Bull München führt gegen die Kölner Haie mit 3:1. Dabei ließ sich die Sache für die Gäste richtig gut an. Ein ganz frühe Strafe der Hausherren nutzen die Rheinländer zur Führung. Allerdings ließen sich die Roten Bullen davon überhaupt nicht beeindrucken. Der Vizemeister warf umgehend die Kombinationsmaschinerie an und machte Druck. So ließ der Ausgleich nicht lange auf sich warten, was die Münchener natürlich noch längst nicht zufriedenstellte. So drehte das Team von Don Jackson die Partie um weiteren Verlauf komplett.

20. Ende 1. Drittel

20. Mirko Pantkowski Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Mirko Pantkowski (Kölner Haie)

Und Mirko Pantkowski kassiert für das Halten des Stocks ebenfalls zwei Strafminuten.

20. Frederik Tiffels München Kleine Strafe (2 Minuten) für Frederik Tiffels (EHC München)

Frederik Tiffels wird von einem Kölner auf Mirko Pantkowski geschoben. Anschließend gibt es Streit um die Schläger. Der Gäste-Goalie hat sich den vom Münchner Stürmer gegriffen. Dieser will sein Arbeitsgerät zurück und kickt nebenbei die Torhüterkelle weg, was ihm als Behinderung ausgelegt wird.

19. Austin Ortega München Tor für den EHC München, 3:1 durch Austin Ortega

Und so ist das ein eher untypisches Powerplaytor. Austin Ortega fabriziert das per Einzelleistung, wird da zwar unter anderem von Zach Sill bedrängt, dreht eine Pirouette und bleibt auf den Beinen. Dank guter Koordination kommt der US-Amerikaner in halbrechter Position mit der Rückhand zum Schuss und trifft oben ins rechte Eck - und zum zwölften Mal in dieser Saison.

18. Im Powerplay läuft es nicht ganz so geschmeidig für den Vizemeister, man findet zunächst nur zögerlich in die Aufstellung. Köln befreit sich immer wieder.

17. Nick Baptiste Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Nick Baptiste (Kölner Haie)

Wegen eines Beinstellens gegen Zach Redmond fängt sich Nick Baptiste zwei Strafminuten ein. Erstmals dürfen die Roten Bullen in Überzahl zu Werke gehen.

16. Köln bräuchte viel Effizienz, um etwas ausrichten zu können. Seit geraumer Zweit aber kommen die Rheinländer gar nicht mehr zum Abschluss.

15. So sehr sich die Haie bemühen, auf Dauer können sie den Gegner nicht halten. München legt viel Tempo an den Tag. Und die Hausherren scheinen noch große Lust auf weitere Tore zu haben.

14. Chris DeSousa München Tor für den EHC München, 2:1 durch Chris DeSousa

Jetzt verlagert Patrick Hager das Spiel nach rechts zu Jonathon Blum. Dieser sucht gezielt den Schläger von Chris DeSousa, der einfach die Kelle reinhält und die Scheibe auf der Fanghandseite von Pantkowski oben ins kurze Eck lenkt. Damit avanciert der kanadische Stürmer zum Doppeltorschützen des Abends.

13. Nach Kräften halten die Haie dagegen, schaffen sich in dieser Phase immer mal Entlastung.

12. Frederik Tiffels behauptet rechts in der Angriffszone den Puck und hat dann das Auge für den guten Pass auf Justin Schütz. Den Schuss wehrt Mirko Pantkowski ab. Dann geht es andersherum. Tiffels führt zum Tor. Schütz sucht mit dem Pass dessen Kelle und verfehlt diese knapp.

10. Regelmäßig suchen die Gastgeber den Abschluss, entwickeln so viel Zug zum Tor. Das tut jetzt Chris DeSousa, der dann aber hängenbleibt.

8. Überaus dominant gehen die Hausherren zu Werke. Die Scheibe läuft gut und das Spiel bewegt sich beinahe ausnahmslos in eine Richtung.

6. Aus dem linken Bullykreis feuert Frederik Tiffels, verfehlt das Ziel knapp. Von der anderen Seite fackelt danach Zach Redmond nicht lange. Dessen Geschoss macht Mirko Pantkowski fest.

5. München hat umgehend auf den frühen Rückstand reagiert und sofort das Kommando übernommen. So ließ der Ausgleich nicht lange auf sich warten. Und jetzt machen die Red Bulls in diesem Stil weiter.

4. Chris DeSousa München Tor für den EHC München, 1:1 durch Chris DeSousa

An der rechten Bande setzt Konrad Abeltshauser nach und bringt den Puck noch einmal tief. Hinter dem Tor lauert Chris DeSousa, der sich dann links neben die Kiste bewegt und das Hartgummi scharf in den Slot bringt. Vom Schlittschuh des Kölners Stanislav Dietz springt das Spielgerät ins Tor. Für DeSousa bedeutet das den elften Saisontreffer.

2. Maximilian Kammerer Kölner Haie Tor für die Kölner Haie, 0:1 durch Maximilian Kammerer

Gleich die erste Überzahl nutzen die Gäste. Links von der blauen Linie feuert Nick Bailen. In den Schuss hält Brady Austin den Schläger, nimmt zudem Mathias Niederberger die Sicht. Den Rebound schnappt sich im Slot Maximilian Kammerer und spitzelt die Scheibe ins Tor. Für den Stürmer ist das der elfte Saisontreffer.

1. Maximilian Kastner München Kleine Strafe (2 Minuten) für Maximilian Kastner (EHC München)

Nach 13 Sekunden melden sich die Unparteiischen zu Wort und schicken Maximilian Kastner wegen eines Stockschlags auf die Strafbank.

1. Für Ordnung auf dem Eis sollen Martin Frano und Roman Gofman sorgen. Den beiden Schiedsrichter gehen die Linesperson Joshua Römer und Marius Wölzmüller zur Hand.

1. Spielbeginn

Zwischen den Pfosten beginnen heute die jeweiligen Nummer-Eins-Goalies – auf Münchner Seite Mathias Niederberger und bei den Haien Mirko Pantkowski. Personell gibt es darüber hinaus das DEL-Debüt von Timo Ruckdäschel zu vermelden, der sonst für die Red Bull Hockey Juniors in Salzburg spielt.

Als drittbestes Bully- und Unterzahlteam haben die Haie jeweils die Roten Bullen vor der Nase, die darüber hinaus die Nummer drei im Powerplay sind und damit eine ganz besondere Ausgewogenheit beweisen. Der Vizemeister kann alles – und zwar richtig gut. Das verdeutlicht die Schwere der Aufgabe für die Kölner.

Zwei Partien haben beide Mannschaften in dieser Saison bereits gegeneinander ausgetragen. Beide Duelle fanden in Köln statt. Gleich zu Saisonbeginn siegte der KEC daheim mit 6:3. Von ihrer zweiten Reise in die Domstadt nahmen die Münchener Anfang November alle Punkte mit (2:3).

Auswärts haben die Kölner lediglich von fünf Gastspielen etwas Zählbares mitgebracht. Den letzten Sieg in der Fremde gab es im November in Bietigheim-Bissingen (5:2). Danach folgte eine Serie von fünf Heimspielen, bis am Sonntag in Straubing mit 2:3 verloren wurde. Die Münchener sind seit zehn DEL-Partien ungeschlagen. Die letzte Niederlage geht auf Anfang November zurück, da setzte es ein 2:3 in Mannheim. Daheim hatte man zuletzt im Oktober gegen Schwenningen das Nachsehen (1:5). Daran schlossen sich fünf Heimerfolge an – wie jüngst am Sonntag gegen Mannheim (6:2).

In der Olympia-Eishalle am Oberwiesenfeld empfängt der souveräne Tabellenführer den Siebten. Die Roten Bullen haben nicht nur die meisten Siege auf dem Konto (22), sondern können zudem auf den torhungrigsten Sturm vertrauen (101 Saisontore). Als zweitbeste Heimmannschaft muss man lediglich den Straubing Tigers den Vortritt lassen. Die Haie sind in dieser Rubrik direkt dahinter die Nummer drei, was ihnen heute in München natürlich wenig hilft.