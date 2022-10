21. Beginn 2. Drittel Zurück ins Spiel! 30 Sekunden bleiben den Haien in Überzahl.

20. Drittelfazit: Mit einem Traumstart für Köln durch Chrobot wurde die rasante Partie eingeleitet. Muntere Iserlohner konnten schnell zurückschlagen, als Eric Cornel einen Abpraller nach O'Connors starkem Solo in die Maschen drückte. Das hin und her ging weiter, als Proft seinen ersten Saisontreffer markieren konnte. Den Schlusspunkt setzte dann O'Connor, dessen Schlagschuss noch entscheidend von Müller ins Tor abgefälscht wurde. Alle Tore sind bisher sinnbildlich für dieses Spiel: Dreckige, hart erarbeitete Dinger, die mit viel Glück und Willenskraft ihren Weg über die Linie gefunden haben. So kann es weitergehen!

20. Ende 1. Drittel Mit dem 2:2 geht es in die Kabine.

20. Und die letzte Aktion geht an Matsumoto, der den langen Pfosten aus guter Schussposition links vorm Tor mit seinem Handgelenksschuss knapp verfehlt und die Scheibe in die Rundung schickt.

20. Bergmann haut im Konter direkt drauf, findet jedoch seinen Meister in Pantkowski.

19. Kris Foucault Iserlohn Kleine Strafe (2 Minuten) für Kris Foucault (Iserlohn Roosters)

Foucault und Aubry geraten aneinander und behaken sich. Foucault hakt dann eine Spur zu viel und muss in die Kühlbox.

18. Ryan O'Connor Iserlohn Tor für Iserlohn Roosters, 2:2 durch Ryan O'Connor

Ausgleich! Foucault legt an der Blauen quer auf O'Connor, der sofort mit dem Schlagschuss abzieht. Die Scheibe kommt überhaupt nicht präzise, prallt jedoch von Müllers Oberkörper links neben dem Tor ab und strudelt dann in die Maschen! Viel Glück dabei, es steht 2:2.

18. Müller checkt Proske kurz darauf hart, aber komplett fair. Bitter für Proske, der erstmal in die Kabine muss.

18. Zach Sill Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Zach Sill (Kölner Haie)

Sill hält Rutkowski als dieser in den Konter starten will - das gibt natürlich zwei Minuten.

17. Carter Proft Kölner Haie Tor für Kölner Haie, 1:2 durch Carter Proft

Und dann klingelt es doch! Chaos im IEC-Slot, als Thuresson den Puck zum Tor schiebt und Bailen und Proft noch verfehlen. Dietz rückt von der Blauen tief in die Zone und hämmert den Rebound aufs Tor. Weitzmann hält mehrmals stark, bevor Proft dann am zweiten Pfosten ans Spielgerät kommt und vorbei an Weitzmann ins Tor schiebt.

16. Thuresson muss die Führung machen! Direkt aus dem Slot verzieht der Routinier aber knapp.

15. Daugaviņš und Bailen starten plötzlich im zwei-gegen-eins durch. Daugaviņš zögert und zögert, will den letzten verbliebenen Kölner dann per Toe-Drag aussteigen lassen, verliert aber dabei das Spielgerät. Bailen stochert am zweiten Pfosten nochmal nach, kann den Puck aber aus schwieriger Position nicht durch die Schoner von Pantkowski stecken.

14. Ein Spiel auf Augenhöhe! Den starken Beginn der Kölner können die Hausherren jetzt ausgleichen.

13. Eric Cornel Iserlohn Tor für Iserlohn Roosters, 1:1 durch Eric Cornel

Da ist der Ausgleich! O'Connor tanzt sich grandios an der blauen Linie durch, lässt Proft stehen und haut aus dem linken Anspielkreis drauf. Pantkowski hat den ersten Abschluss noch, doch Cornel rauscht heran, stochert zweimal nach und drückt die Scheibe dann über die Torlinie!

12. Acolatses Schuss aus dem rechten Anspielkreis wird noch abgefälscht und fliegt deshalb deutlich über das Tor und landet im Fangnetz.

11. Wichtiger Block von Labrie! Austin bekommt die Scheibe von Müller serviert und knallt den One-Timer aufs Tor. Der Abwehrhüne schmeißt sich dazwischen und klärt.

10. Cornel trägt die Scheibe tief in die Kölner Zone und nimmt sich den ungefährlichen Abschluss von der rechten Bande. Trotzdem eine starke Aktion, weil er erstmal ein Bully herausholt und das Spiel weit vom eigenen Tor fern hält.

9. Aubry schnappt sich das Bully und bringt Dietz ins Spiel. Der Verteidiger legt quer auf Bailen, der ein paar Meter macht und per Handgelenksschuss die Lücke sucht, aber an Weitzmann scheitert.

9. Casey Bailey Iserlohn Kleine Strafe (2 Minuten) für Casey Bailey (Iserlohn Roosters)

Bailey trifft McIntyre mit dem Stock im Gesicht und muss dafür erstmal für zwei Minuten in die Box.

7. O'Connor sucht Cornel vor dem Tor mit einem halbhohen Schuss, doch der Angreifer kriegt die Kelle nicht ans Spielgerät. So fliegt der Puck weit am Pfosten vorbei.

6. Mal ein Konter für die Sauerländer, aber Bergmann zögert auf der rechten Seite zu lange und kann den Querpass nicht anbringen, weil Dietz gegen drei grandioses Stellungsspiel zeigt. Dann ist der Winkel für den Roosters-Stürmer zu spitz und der Pass landet im Außennetz.

5. Acolatse kann nach einer dicken Druckphase des KEC klären, muss aber ein Icing in Kauf nehmen.

4. Die Roosters müssen den ersten Dämpfer hinnehmen. Gute Chancen auf der einen Seite und dann das frühe Gegentor. Dennoch: Die Fans des IEC singen pausenlos weiter und wollen ihr Team hier weiter pushen.

3. Julian Chrobot Kölner Haie Tor für Kölner Haie, 0:1 durch Julian Chrobot

Die frühe Führung für die Rheinländer! Im Konter flippt Chrobot die Scheibe in Richtung Tor und geht seinem eigenen Rebound nach. Weil die springende Scheibe vor dem Tor von einem Bein abprallt, kann Chrobot am kurzen Pfosten selbst einschieben!

3. Foucault mit der Rückhand! An der linken Bande baut der Stürmer Tempo auf und lässt Glötzl als aussehen, zieht vor das Tor und will die Scheibe in der rechten oberen Ecke unterbringen. Pantkowski ist mit dem Handschuh zur Stelle.

2. Jetzt versuchen sich die Roosters erstmal am geordneten Aufbau. Aber die Gäste packen in der neutralen Zone zu und Iserlohn muss neu aufbauen.

1. Auf der anderen Seite zieht Dietz von der blauen Linie ab. Weitzmann hat freie Sicht und schnappt mit der Fanghand zu.

1. Alanov verpasst den Traumstart! Keine zehn Sekunden nach dem ersten Bully taucht der Angreifer im Slot auf und setzt das Hartgummi über die Latte. Da geht ein erstes Raunen durch die Halle.

1. Spielbeginn Und das Spiel läuft!

Wie erwartet beginnt Mirko Pantkowski im Tor der Haie und bekommt die Chance auf den dritten Shutout in Serie. Im Kasten des IEC startet Hannibal Weitzmann - ein ehemaliger Kölner.

Also dann: Ballert sich Iserlohn zum Sieg und macht den ersten wichtigen Schritt aus der Krise oder bleiben die Haie heiß wie Frittenfett und holen sich den dritten Sieg in Serie? Dann mal los!

Die Favoritenrolle ist also klar verteilt: Vieles spricht für die Domstädter. Aber wir reden hier ja immer noch über Eishockey. Was heißt das schon, auf dem Papier vielleicht gerade besser in Form zu sein? Außerdem: Genau wie beim Saisonauftakt gegen Augsburg wartet eine heiße Eissporthalle am Seilersee auf die nächsten Punkte – warum soll nicht heute der Knoten platzen und vor den eigenen Fans der nächste Iserlohner Sieg fallen? Köln konnte sich auswärts in dieser Spielzeit zudem bisher wirklich nicht mit Ruhm bekleckern.

Doch der Garant für den Sieg in den vergangenen Siegen stand zwischen den Pfosten: Mirko Pantkowski konnte gleich zwei Shutouts am Stück eintüten und ist jetzt seit 120 Minuten nicht zu überwinden. Köln sollte daher mit breiter Brust und ordentlich Selbstvertrauen ins Sauerland anreisen.

Topscorer Louis-Marc Aubry, der erst in diesem Sommer zu den Rheinländern gestoßen war, brauchte überhaupt keine Eingewöhnungszeit. Neben ihm gibt es unter anderem mit Thuresson, Kammerer, McIntyre oder Austin noch eine Handvoll weiterer Akteure, die genau wissen, wo das Tor steht. Die Haie sind breiter aufgestellt als im letzten Jahr, zumindest soweit der Schein der ersten sieben Spiele nicht trügt.

Wie sieht es denn beim KEC aus? Die Gäste – momentan auf Platz acht im Mittelfeld der Tabelle - kommen beflügelt ins nahgelegene Iserlohn. Nach zwei Siegen gegen Bietigheim und die blendend gestarteten Bremerhavener soll heute der dritte Sieg in Folge klargemacht und eine Serie gestartet werden.

„Es gab nach den ersten Spielen, in denen wir viele positive Ansätze gesehen, aber auch die Konstanz vermissen lassen haben, keinen Grund zur Panik. Den gibt es aktuell auch nicht, aber sicherlich ist es an der Zeit, einige Hebel in Bewegung zu setzen, damit wir vor dem Tor und dann auch im Spiel erfolgreich sind.“, betont Hommel. Mal sehen, was die vergangene Trainingswoche gebracht hat. Wenn es heute gegen die Domstädter Punkte geben soll, dann gilt es vorne wie hinten eine Menge zu verbessern. 29 Gegentore sind ligaweit Minus-Rekord und erst 13 erzielte Tore werden nur noch von den Bietigheim Steelers unterboten.

Dabei kamen die Sauerländer mit einem Sieg gegen Augsburg eigentlich gut in die Saison. Seitdem folgte allerdings eine Niederlage auf die nächste – sechs Stück in Folge. Die sportliche Leitung ist angezählt. Christian Hommel und Trainer Kurt Kleinendorst brauchen positive Ergebnisse – und zwar schnell. Auch wenn Gesellschafter Wolfgang Brück den beiden zuletzt noch den Rücken stärkte, der Druck ist da.

Es kriselt gewaltig in Iserlohn. Wieso das? Sogar der Meister aus Berlin ist ja mit drei Punkten Abstand in direkter Schlagdistanz. Hört sich zwar gut an, aber auch nur für die, die beim Blick ins Tableau beide Augen zusammenkneifen. Denn dort dümpelt der IEC mit drei Punkten aus sieben Spielen auf dem letzten Platz.