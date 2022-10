28. Das Penaltykilling der Haie liefert ab! Die Hausherren verteidigen zu viert geschlossen und lassen nicht einen Abschluss der Pinguins zu.

26. Zach Sill Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Zach Sill (Kölner Haie)

Jetzt erhält Bremerhaven aber das erste Powerplay! Sill hakt sich in einem Zweikampf zweimal nacheinander mit der Kelle ein und kassiert daher die erste Strafe gegen die Haie.

26. Es ist noch nicht der Eishockey-Abend der Pinguins. Die Gäste erspielens sich im 2. Drittel nun auch mal heißere Torchancen und kassieren dann wenig später das zweite Gegentor.

24. David McIntyre Kölner Haie Tor für Kölner Haie, 2:0 durch David McIntyre

Lehrbuch-Tor für die Haie! Glötzl haut von der Blauen Linie drauf und bringt die Scheibe vors Tor. McIntyre läuft ein, hält kurz seinen Schläger in die Flugbahn und fälscht unhaltbar zum 2:0 ab!

24. So langsam nimmt das Spiel nun Fahrt auf. Für die Pinguins zieht Bruggisser in die Mitte und tanzt sich dort die KEC-Abwehr mit einem Move aus. Der Flachschuss danach geht rechts vorbei.

23. Direkt danach gibt es ein 3-auf-1 für die Haie! Austin legt dabei nach rechts auf und will Proft bedienen, der jedoch über die Scheibe haut. Franzreb kassiert danach die freie Scheibe ein.

22. Krummes Ding! Brady Austin befördert den Puck links von der verlängerten Torlinie in die Mitte. Von dort aus fliegt das Hartgummi abgefälscht hinter Franzreb und AUF das Tor.

21. In Köln-Deutz laufen nun die zweiten 20 Minuten. Legen die Haie nach oder gelingt den Pinguins der Ausgleich?

21. Beginn 2. Drittel

20. Drittelfazit:

Die Kölner Haie untermauern auch im Duell mit dem Tabellenführer ihre neue Heimstärke und führen nach dem 1. Drittel erstmal mit 1:0 gegen Bremerhaven. Die Haie machten im ersten Durchgang insgesamt mehr Druck auf das gegnerische Tor und erzielten in der 12. Minute durch ein Konter-Tor von Bast das Führungstor zum 1:0. Bremerhavens Offensive muss hingegen noch zulegen und erspielte sich am Rhein bislang noch keine Großchance.

20. Ende 1. Drittel

18. Die Hausherren nehmen kurz das Tempo heraus und sortieren sich nach einem Wechsel neu. Besonders in den engen Duellen um die Scheibe sind die Kölner bisher aggressiver.

16. Gefährlicher sind aber weiterhin die Haie! Oblinger setzt sich direkt vor Tor mit einem Antritt ab und löffelt den Puck mit der Rückhand knapp am linken Alu vorbei.

15. So langsam erholen sich die Nordlichter vom 0:1-Rückstand. Vikingstad marschiert mit Tempo durchs Zentrum und haut den Puck in die offene Fanghand von Pantkowski.

13. Bremerhaven hat jetzt Probleme. Die Pinguins werden hinten ins eigene Drittel gepresst und sind kaum noch an der Scheibe. Köln schnuppert am schnellen zweiten Treffer.

12. Bast will noch ein Tor! Kuz nach dem 1:0 hat der Kanadier gleich seine nächste Gelegenheit. Diesmal pariert Franzreb rechtzeitig mit seinem Schoner.

12. Jason Bast Kölner Haie Tor für Kölner Haie, 1:0 durch Jason Bast

Jetzt stürmen die Haie zum 1:0! Nach einer Unsicherheit vor dem eigenen Tor schalten die Kölner schnell um und schicken Bast in ein freies Break. Der Kanadier umkurvt Franzreb auf der rechten Seite und schiebt locker ein.

11. Zum ersten Power Break ist die Partie bisher noch kein Spektakel, dafür fehlen noch die Hochkaräter vor dem Tor. Trotzdem läuft der Puck bei beiden Teams im Aufbau ansehnlich. Was fehlt, sind die Ideen vor dem gegnerischen Goalie.

10. Bremerhaven macht die Scheibe fest und baut sich mit den Stürmer vor der KEC-Abwehr auf. Die Defensive der Haie verschiebt aufmerksam und verhindert so einen Abschluss der Gäste.

8. Gute Chance für die Haie! Üffing zwirbelt das Hartgummi durch den Slot und findet links Oblinger. Der Kölner hält die Kelle rein und legt den Puck auf das Außennetz. Einige Haie-Fans jubeln da sogar.

7. Jetzt probiert's Bremerhaven! Urbas löst sich auf der linken Seite des Slot und drischt die Scheibe mit Gewalt knapp am rechten Pfosten vorbei. Das ist erste Warnschuss des Spitzenreiters.

6. Auch nach dem Ende der Überzahl bleiben die Domstädter weiter an der Scheibe. Vor dem Tor finden die Haie bisher aber keine Lücke für einen Schuss-Versuch.

5. Bremerhaven ist wieder komplett! Die Seestädter lassen insgesamt nur einen abgefälschten Schuss von Dietz zu und bestehen ihre erste Unterzahl mit Bravour.

4. In der ersten Minuten gelingt den Haien erstmal noch nichts. Erst jetzt finden Moritz Müller und Co. in ihre Powerplay-Formation.

3. Markus Vikingstad Bremerhaven Kleine Strafe (2 Minuten) für Markus Vikingstad (Fischtown Pinguins)

Köln darf in Überzahl ran! Vikingstad legt Aubry bei einem Pass in den Slot und muss daher in die Kühlbox. Zündet das kölsche Powerplay?

1. Kölns 1. Reihe fährt mit dem Puck sofort in die Gefahrenzone der Pinguins. Auf den ersten Torschuss müssen wir aber noch warten.

1. Zeit für Eishockey! Der Puck fällt und das Spiel beginnt. Die Haie sind in Rot und Weiß auf dem Eis, Bremerhaven trägt heute grau-weiße Trikots.

1. Spielbeginn

Die Fischtown Pinguins sind derzeit mit 14 Punkten Tabellenführer der DEL und marschieren mit einem starken Quotienten von 2,33 Punkten pro Spiel vorneweg. Am vergangenen Spieltag kassierten die Nordtlichter nach fünf Siegen in Serie allerdings ihre erste Niederlage und verloren in der eigenen Halle mit 3:4 gegen Schwenningen. An ihren letzten Auftritt in der Domstadt haben die Pinguins dafür aber gute Erinnerungen: Ziemlich genau für neun Monaten feierte Bremerhaven in Köln einen klaren 4:1-Sieg.

Nach sechs Spieltagen in der DEL ist die Bilanz der Kölner Haie bisher noch ausgeglichen: Dreimal holte der KEC einen Sieg, dreimal gingen die Haie als Verlierer vom Eis. In der Lanxess Arena präsentieren sich die Kölner bisher besonders heimstark und besiegten zum Start bereits Red Bull München (2.) sowie die Grizzlys Wolfsburg (3). Im Duell mit den Topteams kommt es für die Haie nun zum Showdown mit dem Tabellenführer Bremerhaven.