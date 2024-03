26. David McIntyre probiert es von der blauen Linie von halblinks, die Scheibe fliegt kann über den Kasten.

25. Ingolstadt setzt sich fest im Drittel der Domstädter und ist dem zweiten Treffer näher, als die Haie dem Ausgleich.

24. Ganz spitzer Winkel für Wayne Simpson, doch er probiert es trotzdem von rechts. Die Scheibe geht am langen Eck vorbei.

23. Maury Edwards legt von rechts kommen im Slot die Scheibe mit der Rückhand auf den kurzen Pfosten, Ančička aber macht das Eck zu und kann den Schuss entschärfen.

22. Köln sucht den Weg nach vorne, die Panther aber bekommen immer einen Schläger in den letzten Pass und entschärfen die Angriffe so.

21. Weiter geht's, der Mittelabschnitt läuft!

21. Beginn 2. Drittel

20. Drittelfazit:

Ingolstadt führt nach 20 Minuten mit 1:0 gegen die Haie. Die Panther kamen perfekt rein in dieses Spiel und ging in der dritten Minute in Führung. In der Folge hagelte es Strafen auf beiden Seiten, kein Team konnte aber seine Powerplaysituationen nutzen. Es ist das erwartete enge, zweikampfbetonte Spiel, wo noch alles drin ist. Gleich geht es weiter!

20. Ende 1. Drittel

19. Gutes Powerplay der Panther, gleich mehrfach wird es vor dem Tor von Ančička gefährlich. Allein Mathew Bodie feuert zwei Schüsse ab, zielte aber nicht genau genug.

18. Elias Lindner Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Elias Lindner (Kölner Haie)

Elias Lindner muss wegen Kniechecks raus.

17. Jetzt geht es rund! Erst treffen die Kölner in Person von Wohlgemuth nur das Außennetz, dann macht es auf der Gegenseite "Ping" und der Puck geht beim Schuss von Bodie an den rechten Pfosten.

16. Simpson nimmt ordentlich Zeit von der Uhr und hält die Scheibe lange, Köln kommt noch nicht in die Aufstellung.

15. Brandon Kozun Ingolstadt Kleine Strafe (2 Minuten) für Brandon Kozun (ERC Ingolstadt)

Stockschlag von Kozun, wieder Überzahl für die Haie.

15. Nächster Schuss in Richtung Tobias Ančička. Patrik Virta probiert es aus dem hohen Slot, die Scheibe fliegt aber über den Kasten.

13. Mathew Bodie haut von links von der blauen Linie die Scheibe einfach mal vor das Tor in Richtung langes Eck. Diesmal fälscht aber kein Mitspieler den Puck ab und Ančička schnappt zu.

11. Starker Pass aus dem eigenen Drittel auf rechts raus auf Casey Bailey, der nicht lange fackelt, aber etwas zu hoch zielt. Der Puck zischt über die Querstange.

10. Ingolstadt ist wieder komplett und die Panther fahren direkt den Konter an dessen Ende aber kein Abschluss steht. Köln erobert die Scheibe.

10. Die Haie komplett, etwas weniger als eine Minute nun Powerplay für die Gastgeber.

9. Farrance wird nicht angegriffen und kann aus dem eigenen Drittel bis vor das Tor der Haie laufen. Sein Schuss aus spitzem Winkel kann dann Ančička entschärfen.

8. Doppelchance zum Ausgleich! Stanislav Dietz Schuss lässt Garteig nach vorne klatschen, den Rebound bringt Kammerer aber nicht im Kasten unter. Nur kurze Zeit später landet ein weiterer Dietz Schuss in der Fanghand vom ERC-Goalie.

8. Patrik Virta Ingolstadt Kleine Strafe (2 Minuten) für Patrik Virta (ERC Ingolstadt)

Powerplay dahin, Virta muss wegen Hakens raus, etwas über eine Minute nun vier gegen vier.

8. Tobias Ančička entschärft einen Schuss von Wojciech Stachowiak mit dem Schoner.

7. Hakon Hänelt Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Hakon Hänelt (Kölner Haie)

Erste Strafe nun auch für die Gastgeber, Hakon Hänelt muss wegen Behinderung bei einem Konter der Panther raus.

6. Carter Proft mit der Topchance zum Ausgleich! Garteig kann seinen Schuss von links aus der Nahdistanz gerade noch so mit dem Körper entschärfen, der Rebound landet dann bei einem Ingolstädter, der klären kann.

6. Mathew Bodie mit dem Steal in Unterzahl, sein Pass kommt aber nicht an. Kurz drauf kehrt Wayne Simpson aufs Eis zurück, die Panther wieder komplett.

5. Köln direkt in der Formation, sie suchen die Lücke. Kammerers Schuss wird zunächst geblockt, kurz drauf wird es laut in der Halle, weil die Scheibe im Slot kurz frei liegt. Ingolstadt kann aber klären.

4. Wayne Simpson Ingolstadt Kleine Strafe (2 Minuten) für Wayne Simpson (ERC Ingolstadt)

Wayne Simpson muss wegen Beinstellens zwei Minuten zusehen, Powerplay KEC!

3. Jan Nijenhuis Ingolstadt Tor für ERC Ingolstadt, 0:1 durch Jan Nijenhuis

Wie gestern geht der ERC früh in Front! Jan Nijenhuis fälscht im Slot einen Distanzschuss von Bodie mit der Kelle entscheidend ab und trifft zum 1:0 ins Eck.

2. Erster Schuss dieses Spiels, Gregor MacLeod probiert es von links aufs kurze Eck, Garteig entschärft aber ohne Probleme.

1. Der Puck ist gefallen, Drittel Nummer eins läuft!

1. Spielbeginn

Die Teams kommen aufs Eis in der Kölner Lanxess Arena. Gleich geht es hier los!

Zum Personal auf dem Eis: Bei den Gastgebern gibt es keine Veränderungen im Line-Up im Vergleich zum gestrigen Spiel. Das Tor hütet erneut Tobias Ancicka. Bei den Gästen aus Ingolstadt gibt es ebenfalls keine Wechsel im Line-Up. Im Tor beginnt der gestern so starke Michael Garteig.

ERC-Goalie Michael Garteig sagte im Nachgang der Partie: „Wie wir auf das vergangene Spiel geantwortet haben, war stark. Wir haben Charakter gezeigt und auch unsere Taktik ein wenig angepasst. Unsere Leistung heute sollte uns Selbstvertrauen geben. Die Kölner um Kapitän Moritz Müller hoffen auf einen besseren Start ins Spiel und wollen so eine Runde weiterkommen: „Ingolstadt hatte den besseren Start ins Spiel. Jetzt müssen wir es eben morgen machen".

Während die Haie Spiel eins souverän mit 5:1 für sich entscheiden konnten, ging es am gestrigen Abend deutlich spannender zu. Die Kölner scheiterten immer wieder an Goalie Michael Garteig, der für sein Team ein bärenstarker Rückhalt war. Stolze 39 Schüsse konnte er parieren. Zwar musste auch er zweimal hinter sich greifen, seine Vorderleute trafen aber dreifach und so konnte man sich den 3:2-Sieg sichern und hat heute das alles entscheidende Spiel vor der Brust.

Siegen oder Fliegen lautet das Motto des heutigen Abends. Nur rund 24 Stunden nach dem zweiten Spiel in der Serie steht heute das entscheidende dritte Spiel im Duell zwischen den Haien und Ingolstadt an. Jeder konnte bis dato sein Auswärtsspiel für sich entscheiden. Heute geht es, wie bereits gestern, in Köln aufs Eis. Der Gewinner trifft im Viertelfinale auf Bremerhaven, für den Verlierer des heutigen Abends geht es in die Sommerpause.