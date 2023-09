Die Nationalhymnen erklingen, beide Teams sind bereit sich ein letztes Mal in Pasay City zu duellieren. Es geht um den WM-Titel, den größten Erfolg in der Historie, um Gold und Platz Eins auf dem Podium.

Bisher wusste die deutsche Mannschaft beim Turnier zu überzeugen, spielte stark auf, alle Spieler im Kader zeigten sich. Auch in knappen Situationen war der DBB-Truppe das Glück Hold, sodass sie ungeschlagen bis ins WM-Finale marschierten. Teils führte Kapitän Dennis Schröder überragend Regie, andernfalls sprangen andere in die Bresche. So übernahmen die Wagner-Brüder oder auch Andi Obst im letzten Spiel viel Verantwortung. Doch es gilt das ganze Team zu loben, es ist bis hierhin eine überragende Leistung. Im Halbfinale machte das Adler-Team ihr bisher bestes Spiel, gewann einen hochspektakulären Krimi gegen die USA mit 113:111 und steht hochverdient im Finale.

Es ist das vielleicht bedeutendste Spiel in der deutschen Basketball-Historie: Noch nie stand eine Bundesauswahl in einem WM-Finale, doch nun will das Team von Trainer Gordon Herbert den ganz großen Coup landen. Gegenüber Sky sagte der Übungsleiter: „So eine Möglichkeit gibt es nicht oft, vielleicht nur einmal im Leben. Lasst sie uns nutzen.“ Gemeint ist die mögliche Krone der Basketballwelt, welche sich Schröder und Co. Heute aufsetzen könnten. Fest steht: Es wird nach dem Sensationserfolg mit der Bronzemedaille von 2002 um Legende Dirk Nowitzki heute die nächste Medaille geben.