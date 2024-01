20. Halbzeitfazit:

Pause in Bonn! Die Gastgeber führen gegen den Spitzenreiter knapp mit 39:38. Vor allem, weil die Bonner ordentlich kämpfen und ihr Herz auf dem Parkett lassen. Die Rheinländer verteidigten gut und kämpften um jeden Ball, wodurch die Niners kaum ins Spiel kamen. Das zeigen auch die Zahlen von Kevin Yebo oder Wesley van Beck. Beide stehen bei mageren zwei Pünktchen. Topscorer ist nach 20 Minuten Thomas Kennedy mit 14 Punkten. Ansonsten fällt beim Blick auf die Statistik auf, dass die Gäste stark von außen sind. Die 50% können sich sehen lassen. Das dürfte also noch eine enge Kiste in Durchgang zwei werden. Bis gleich!

20. Doch Kennedy hält seine Farben aber im Spiel! Am offensiven Brett holt er sich erst den Rebound und verwandelt dann seinen Layup erfolgreich. Das schmeckt Pastore nicht und er nimmt seine letzte Auszeit bei 40 Sekunden Restspielzeit.

19. Die Gastgeber fighten hier überragend, doch gegen solche Einzelaktionen wie von Uguak können die Bonner nichts ausrichten. Erneut trifft Uguak wild von draußen mit Ablauf der Shotclock.

18. Der Bonner Topscorer ist aktuell Thomas Kennedy. Der ackert auch ordentlich an beiden Brettern und steht bei 12 Punkten. Auch von der Linie scheint er sich stabilisiert zu haben mit vier von sechs.

18. Nun bittet Rodrigo Pastore seine Mannen zum Gespräch. Er fordert, Wesley van Beck im kommenden Play einzubeziehen. Das gelingt, da dieser von Kennedy an die Linie geschickt wird. Er verwandelt beide und sorgt somit für seine ersten Zähler am Abend.

17. Die Bonner lassen sich nicht abschütteln und hadern nun mit den Referees. Ein vermeintliches Offensivfoul pfeifen die Unparteiischen als Foul an Ongwae und es gibt Freiwürfe. Das sorgt natürlich für Unruhe auf den Rängen. Doch der Chemnitzer verwirft beide Freiwürfe.

16. Aus der Auszeit heraus wirft Watson die Kugel ins Aus. Moors kann sich nur die Haare raufen. Sowas aus der eigenen Auszeit heraus.

15. Moors bittet zur nächsten Auszeit, nachdem Ongwae einen Dreier relativ frei nehmen und erfolgreich verwandeln kann.

15. Watson findet eine Antwort auf den Dreier von Garrett und schweißt die Kugel von der Birne ein.

14. Wenige Sekunden später darf Kennedy erneut an die Linie. Diesmal trifft er beide Freiwürfe. Geht doch! Die Bonner führen mit zwei Punkten.

14. Beide Teams sind zwar gut ins Viertel gestartet, aber seit einigen Minuten gelingen kaum noch erfolgreiche Würfe. Auch Thomas Kennedy kann dazu von der Freiwurflinie nicht beitragen. Er verwirft beide.

13. Not in my house! Fobbs kassiert einen Monsterblock von Ongwae beim Wurfversuch. Den Block werden wir sicherlich im Jahresrückblick zu sehen bekommen.

13. In den zwei gespielten Minuten im zweiten Viertel unterliefen den Chemnitzern bereits drei Ballverluste. Vor allem Aher Uguak sticht in dieser Statistik mit vier Turnovern heraus.

12. Das sieht doch jetzt schon viel besser aus. Auch wenn die Coaches sicherlich andere Systeme auf dem Taktikboard erklärt haben, als die Spieler auf dem Parkett zeigen. Doch es fallen immerhin Körbe.

11. Auch Kevin Yebo trägt sich nun im Boxscore ein. Uguak findet den gebürtigen Bonner in der Zone und der hat kein Problem mit dem Korbleger.

11. Beginn 2. Viertel

10. Viertelfazit:

Nach zehn Minuten steht es 18:18 zwischen Bonn und Chemnitz. Nach der Auszeit der Bonner kamen die Baskets besser in die Partie und fanden durch zwei wilde Dreier von Fobbs rein. Ansonsten ist es ein ordentliches Turnover-Festival (5:5) im Telekom Dome. Die Offensiv-Flows fehlen fast noch gänzlich auf beiden Seiten. Mal sehen, wie es gleich weitergeht.

10. Ende 1. Viertel

10. Im letzten Angriff des Viertels trifft wieder Fobbs spektakulär zum Ausgleich!

10. Van Beck kassiert sein zweites Foul der Partie und wird erstmal vom Parkett genommen. Bisher sucht auch van Beck noch nach seinem Flow.

9. Moors spricht in der Auszeit an, dass sein Team viel zu schwach in den Set-Plays ist. Der erste Angriff nach der Gesprächspause sorgt auch direkt für Punkte. Aus der Not heraus trifft Fobbs vom Parkplatz mit dem Buzzer. Das war der erste erfolgreiche Dreier der Gastgeber.

8. Es geht zu einfach für die Gäste. Zwei schnelle Bonner Ballverluste sorgen für eine sechs Punkte-Führung für Chemnitz. Erst wirft Kirkwood das Leder weg, im Anschluss Watson. Moors nimmt seine erste Auszeit.

7. Die Gäste kommen besser rein! Lansdowne sucht und findet Jeffery Garrett unter dem Korb und der stopft den Ball durch die Reuse. Das erste kleine Highlight.

6. Pastore nimmt einige Änderungen auf dem Parkett vor und bringt unter anderem DeAndre Lansdowne auf das Feld. Mit Erfolg! Direkt mit seinem ersten Wurfversuch trifft er in der Zone.

5. Die Niners verlieren nach gut viereinhalb Minuten bereits das vierte Mal den Ball. Das nutzt Kirkwood zur 4:3-Führung. Doch erneut antworten die Gäste schnell. Uguak trifft von außen.

4. Von Rhythmus kann aber noch lange nicht gesprochen werden. Die Partie ist weiter noch sehr zerfahren.

3. Da sind die ersten Punkte durch Thomas Kennedy. Der legt den Layup gekonnt und ohne Mühe in den Korb. Auf der anderen Seite antwortet Garrett aber prompt für drei.

3. Beide Teams hatten bislang vier Wurfversuche und vergaben sämtliche. Auch nach gut drei Minuten steht es noch 0:0.

2. Auf beiden Seiten werden zunächst noch Fahrkarten geschossen und der Flow fehlt noch gänzlich. Nach gut zwei Minuten warten wir noch auf die ersten Punkte.

1. Auf gehts! Der erste Ballbesitz des Abends geht an die Gastgeber.

1. Spielbeginn

Ein fixer Blick auf die startenden Spieler: die Baskets beginnen mit Flagg, Watson, Pape, Kirkwood und Kennedy. Beim Tabellenersten stehen Uguak, Garrett, van Beck, Lockhart und Yebo zu Beginn auf dem Parkett.

Die Niners sind wieder zurück in der Erfolgsspur. Nach der Niederlage an Silvester in Berlin wurde die richtige Antwort am vergangenen Spieltag gefunden. Gegen die Riesen aus Ludwigsburg wurde ein klarer Sieg eingefahren. Auch im Europe Cup Mitte der Woche wurde der Gegner aus der Halle geschossen. Bei 88:58-Sieg gegen ZZ Leiden wurde nicht nur die weiße Weste im Wettbewerb behalten, sondern abermals stach Kevin Yebo mit 15 Punkten und sieben Rebounds hervor. Der in Bonn aufgewachsene Power Forward spielt bislang eine überragende Saison. Mit 17,4 Punkten und 6,4 Rebounds im BBL-Schnitt ist der 27-jährige kaum mehr wegzudenken. Doch auch Wesley van Beck (50% bei Zweier- und Dreierversuchen und 90% Freiwürfe) und DeAndre Lansdowne (14,6 Punkte) stechen heraus. Aber man könnte sicherlich noch einige mehr Spieler nennen, so stark ist der Chemnitzer Kader ist der Breite. Zum Gegner heute sagt der in Buenos Aires geborene Niners-Cheftrainer Rodrigo Pastore: "Die angriffsstarken Bonner werden unsere Defensive auf eine harte Probe stellen".

Der amtierende Champions League-Sieger konnte zuletzt zwei wichtige Siege im Kampf um die direkten Playoff-Ränge einfahren. Beim 108:83-Erfolg gegen Oldenburg hatten die Bonner vor allem in Durchgang zwei ein heißes Händchen. Durch 17 Dreier und einer Trefferquote von knapp 55% wurde Platz acht behauptet. Ein weiterer Sieg heute könnte das Team von Headcoach Roel Moors sogar in die direkten Playoff-Plätze bugsieren. Moors weiß: "Wir müssen den Ball gut bewegen und auch offensiv sehr aggressiv spielen", um gegen den Spitzenreiter aus Chemnitz bestehen zu können. Mithelfen kann dabei Benedikt Turudic verletzungsbedingt nicht. Rechtzeitig wieder fit wurden Christian Sengfelder, welcher gegen Oldenburg aufgrund einer Oberschenkelprellung ausfiel und Harald Frey.

Am heutigen Abend kommt es zur Neuauflage des Playoff-Viertelfinals der vergangenen Saison. Nicht nur diese gewannen die Bonner souverän mit 3:0, auch die beiden Spiele in der Hauptrunde entschieden die Rheinländer für sich. Doch diesmal scheinen die Vorzeichen umgekehrt zu sein. Nach 15 BBL-Spieltagen grüßen die Sachsen von Tabellenplatz eins. Zudem ist es das Duell der im Moment besten Offense (Bonn - 125,6 Punkte pro 100 Ballbesitze) gegen beste Defense (Chemnitz - 98,0 Punkte pro 100 Ballbesitze). Es ist also für Spannung gesorgt im mit rund 6.000 Zuschauenden fast ausverkauften Telekom Dome.