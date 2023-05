2. Hinten wird Kratzer der Ball abgenommen und vorne in Transition erzielen sie dann die ersten Punkte der Partie. Kratzer macht seinen Ballverlust wieder gut und verwertet das nächste Anspiel. Beim Treffer von Richter wurde es übrigens laut in der Halle, die komplett steht und nahezu vollständig in weißer Farbe gekleidet ist.

1. Spielbeginn

Der Kapitän der Niners Jonas Richter zeigt sich kämpferisch: „Wir werden am Montag alles geben, um ein viertes Spiel zu erzwingen.“ Auch Coach Rodrigo Pastore weiß um die Wichtigkeit der heimischen Fans: „Wir brauchen am Montag jeden Mann, auf dem Feld und auch auf den Rängen, um gemeinsam Historisches zu vollbringen und den ersten BBL-Playoffsieg in unserer Vereinsgeschichte zu erringen. […] Mit unseren Fans im Rücken ist alles möglich.“ Dennoch ist er sich der großen Qualität des Gegners bewusst: „Die Telekom Baskets haben bislang eindrucksvoll bewiesen, warum sie die Hauptrunde als Erster abschlossen und als erstes deutsches Team die Basketball Champions League gewannen.“

Ein weiterer Faktor könnte der Spielplan der Bonner sein. Zwar sah es in den ersten Spielen nicht so aus, aber die Gäste haben im Mai viele Spiele auf dem Buckel gehabt. Durch den Gewinn der Champions League kamen auf internationaler Ebene viele Spiele dazu, die zum einen Kraft gekostet haben und zum anderen in den Knochen der Spieler stecken. Nicht zu vergessen sind außerdem die Reisestrapazen. Nichtsdestotrotz sollten sich die Hausherren auf diesen Faktor nicht verlassen, denn wie bereits erwähnt zeigten die Baskets keinerlei Müdigkeitserscheinungen in den ersten beiden Partien.

Die Niners Chemnitz stehen mit dem Rücken an der Wand. Aber sie können ohne Druck aufspielen, denn sie haben nichts mehr zu verlieren. Zusätzlich spielen sie das erste Mal in dieser Serie vor ihrem eigenen Publikum, was sie lautstark nach vorne peitschen, und sie beflügeln wird. Des Weiteren könne sie auf dem Trend aufbauen, die letzte Partie enger gestaltet zu haben. Daheim hat es gegen die Rheinländer meist gut ausgesehen. Von drei Heimspielen gewannen sie zwei und verloren das dritte, welches im März diesen Jahres stattgefunden hat, denkbar knapp mit 79:81. Sie haben also bereits gezeigt, dass sie in der Lage sind dem diesjährigen Topfavoriten zumindest Paroli bieten zu können.

Zwei Mal gab es also bereits mehr als 90 Punkte für die Baskets. Egal wie die Ostdeutschen verteidigten, der Offensive ihres Gegners fügte das wenig Schaden zu. Und so ist beim frischgebackenen Champions League Sieger der Glaube und die Euphorie weiter groß, in der heutigen Partie die nächste Runde fix zu machen. Bereits für die nächste Runde sind der FC Bayern, der sich gegen BC Göttingen durchsetzen konnte und die MHP Riesen Ludwigsburg, die als fünftplatzierte den viertplatzierten aus den Playoffs kegeln und in der nächsten Runde auf den Sieger dieser Serie warten. Zittern muss dagegen Alba Berlin, denn die Hauptstädter liegen in ihrer Serie gegen Ratiopharm Ulm mit 2-1 zurück.

Das dritte Spiel in dieser Serie ist zugleich auch ein Matchballspiel für die Bonner. Die ersten beiden Spiele konnten sie recht locker vor heimischem Publikum für sich entscheiden. Spiel 1 wurde sogar ein 31 Punkte Blowout-Sieg bei dem vor allem ein starkes drittes Viertel (39:15 für Bonn) den Deckel draufmachte. Bester Werfer des Erstplatzierten aus der regulären Saison war Herrera mit 24 Punkten, aber auch Shorts, Malcolm und Williams punkteten zweistellig. Das zweite Spiel der Serie war da mit 95:78 zumindest etwas enger. Shorts und Hawkins erzielten zusammen 43 Punkte und bekamen weitere Unterstützung von Ward und Malcolm.