31. Es geht hinein in die entscheidenden zehn Minuten!

31. Beginn 4. Viertel

30. Viertelfazit:

Wie schon beim zweiten Viertel gibt es auch im Dritten keinen Sieger. Endete ersteres noch 18:18, gelangen beiden Teams nach der Pause jeweils 27 Zähler. Kurzzeitig war man versucht, Ulm abzuschreiben, da kämpft das sich aber hauptsächlich dank mehrerer Treffer von draußen zurück in die Partie und ist vor dem Schlussviertel voll da. Man darf gespannt sein, wie dieses ablaufen wird!

30. Ende 3. Viertel

29. Bei ihrem letzten Angriff bekommen die Uuulmer sogar einen vierten Versuch, beim letzten wird dann Josh Hawley nach seinem Offensiv-Rebound und beim Korbleger-Versuch gefoult und geht für zwei an die Linie.

29. Unterdessen schmeißt Shorts, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt, den zehnten Freiwurf hintereinander in den Ring.

28. Es hagelt Dreier im Telekom Dome. Auf der einen Seite locht Herrera einen Step-Back-Dreier, auf der anderen Seite geht Paul einmal mehr zur Arbeit. Der Guard steht bereits bei vier erfolgreichen Versuchen von draußen.

27. Ulm ist da! Wieder ein kurzer Sprint der Gäste und wieder egalisieren sie die kurzzeitige klare Führung. Thomas Klepeisz fügt seinem Konto einen weiteren Dreier hinzu.

27. Brandon Paul hält seine Kollegen im Spiel! Wieder findet er mit seinem Wurf von Downtown das Netz und diesmal war der Forward in großer Bedrängnis.

26. Wichtiger erfolgreicher Dreier jetzt von Brandon Paul von halbrechts.

26. Bonn drückt Mitte des dritten Viertels auf's Gas und schraubt die Führung wieder in den zweistelligen Bereich. Verantwortlich dafür ist Shorts mit einem weiteren Jumper aus der Mitteldistanz.

25. Das geht zu einfach. Deane Williams wird von seiner Verteidigung unter dem Korb komplett vergessen - Ulm-Coach Gavel muss die nächste Timeout nehmen.

24. Thomas Klepeisz versteht die Welt nicht mehr, die Refs pfeifen ihm ein unsportliches Foul. In einem Fast-Break hinderte er TJ Shorts am leichten Zug zum Korb. Letzterer versenkt von der Freiwurflinie beide Versuche.

24. "MVP, MVP, MVP!" hallt es durch die Reihen TJ Shorts steht an der Linie und die Fans feiern seinen Titel - vollkommen zu Recht.

23. Jetzt meldet sich Karim Jallow mal wieder zu Wort. Am rechten Zonenrund tankt er sich mit einer guten Bewegung durch und trifft den kurzen Floater mit rechts. Ulm ist wieder bis auf drei dran!

22. Auf der anderen Seite sorgt der talentierte Big Man für das nächste Big Play und blockt Caboclo bei dessen Lay-Up-Versuch.

21. Und es geht gleich mal ordentlich los! In der ersten Possession dribbelt Shorts bis in die Zone und findet mit seinem Alley-Oop-Zuspiel Kratzer, der per Dunking veredelt.

21. Es geht hinein in den zweiten Durchgang.

21. Beginn 3. Viertel

20. Halbzeitfazit:

Bei der Begegnung zwischen den Telekom Baskets Bonn und ratiopharm Ulm geht es mit einer 41:36-Führung für den Tabellenführer in die Halbzeitpause. Nachdem die Uuulmer zunächst ambitioniert starteten und offensiv gut mithalten konnten, gewannen die Hausherren die Oberhand und zogen zwischenzeitlich bis zu einer zweistelligen Führung davon. Dank zweier Viertel-Schlusssprints der Schwaben ist in diesem hochinteressanten Spiel aber noch alles drin! Kein Akteur hat es in den ersten 20 Minuten in den zweistelligen Punktebereich gebracht. Bei Bonn legen bisher Malcolm mit neun Punkten und drei Rebounds sowie Shorts (8 P, 4 A, 4 R) die besten Zahlen auf. Bei der Gavel-Truppe sind es Caboclo und Herkenhoff mit jeweils sieben Punkten. Bei einer enorm starken FG-Quote von 71 (Zweier) und 36 (Dreier) Prozent, sorgten auf Seiten der Bonner die Turnover (13) und die Steals des Gegners (sieben) dafür, dass die Führung nicht deutlicher ausfällt. Die Rheinländer gewinnen das Rebound-Duell außerdem mit 21 zu zwölf.

20. Ende 2. Viertel

19. One-Possession-Game! Brandon Paul ist in der linken Ecke frei und wird von dos Santos bedient. Auch dieser Versuch von draußen fällt.

19. Eine Minute vor Ende der Halbzeit sind die Schwaben dann auf einmal wieder bis auf vier Zähler dran: Christen entwischt auf dem rechten Flügel mit einem kurzen Antritt und auch die Help-Defense kommt zu spät, der Korbleger ist nicht mehr zu verhindern.

19. Jetzt sieht sich Baskets-Coach Tuomas Iisalo gezwungen, eine Timeout zu nehmen. Zuvor hatten seine Akteure Herkenhoff unter dem Korb völlig blank gelassen und insgesamt wirkte es, als ließe die Konzentration bei ihnen nach.

18. Und wieder kracht es! Hawkins umkurvt am linken Flügel einen Block, bekommt an der Freiwurflinie das Leder und wird dann nicht wirklich angegriffen. Der Forward stößt geistesgegenwärtig in den Raum und stopft, ohne dabei großartig gehindert zu werden.

17. Den anschließenden Freiwurf, Malcolm wurde bei seinem Dunk gefoult, kann er aber nicht verwandeln. Trotzdem ein absolutes Highlight-Play.

16. "Komm' mit auf's Poster!", denkt sich Collin Malcolm. Auf dem linken Flügel zieht er links an seinem Gegenspieler vorbei und dann schnurstracks auf den Korb zu. Auf einmal hebt er ab, beachtet den heranfliegenden Center Caboclo gar nicht und packt ihn einfach mit auf das Poster. Was für ein Dunk!

14. Mit einer einmal mehr guten Defensiv-Sequenz zwingen die Bonner ihren Gegner zu einem 24-Sekunden-Regel-Turnover. Sebastian Herrera hätte auf der anderen Seite das Play perfekt machen können, zielt bei seinem offenen, aber weiten Dreier allerdings einige Zentimeter zu weit links, sodass der Ball von links vom Ring wieder ins Feld springt.

16. Ulm nimmt bei 4:49 verbleibenden Minuten in der Halbzeit die nächste Auszeit, will seine Jungs nochmal taktisch einstimmen. Gleichzeitig wird wieder auf beiden Seiten gewechselt.

15. Nachdem die Jungs um Coach Anton Gavel wacher aus den Kabinen kamen, haben die Rheinländer nun das Geschehen wieder im Griff. Die in Schwarz Gekleideten Schwaben suchen im Moment vergebens nach Lücken.

13. Mit schnellen und wendigen Schritten manövriert sich der flinke Yago dos Santos durch die Zone nach rechts in diese, schirmt das Leder mit seinem Körper gut ab und legt es kontrolliert über das Brett ab. Schöne Aktion des Guards!

13. Mit einem einfachen Back-Door-Cut entwischt Ward seinem Gegenspieler, sein Big Man Kratzer bedient ihn von zentral in der Zone mit einem perfekten Bodenpass, den Ward per Dunking verwertet.

12. Ein wichtiger Dreier von Tadda beendet den Run der Gäste. Wieder ist der Scharfschütze am rechten Flügel offen, wieder wird er von seinem Point Guard Shorts bedient.

11. Guter Auftakt der Uuulmer im zweiten Viertel. Ein schneller Halbdistanzwurf von Klepeisz fällt, danach lässt sich Shorts die Kugel abluchsen. Beim anschließenden Dreierversuch von halblinks wird Paul gefoult und gleicht an der Linie aus.

11. Die zweiten zehn Minuten haben begonnen.

11. Beginn 2. Viertel

10. Viertelfazit:

Die ersten zehn Minuten sind im Sack, vor Beginn des zweiten Viertels führen die Telekom Baskets Bonn mit 23:18. Nachdem die Hausherren über lange Strecken die Kontrolle hatte, konnten die Gäste den Rückstand dank eines Schlusssprints wieder auf fünf Punkte reduzieren. Wer hat in Viertel Nummer zwei die Nase vorn?

10. Ende 1. Viertel

9. Jetzt legen die Gäste aber kurz vor Ende des Anfangsviertels einen Schlusssprint hin. Diesmal sorgt Núñez für den Steal auf der anderen Seite, Klepeisz macht den Sprint mit, wird bedient und versenkt den Lay-Up mit Foul! And one! Auch der Freiwurf fällt.

9. Die Schwaben finden in diesen Minuten einfach keinen Weg, gute Würfe zu erspielen. Kurz vor Ablauf der Wurfuhr antizipiert Morgan einen Pass auf den rechten Flügel, geht dazwischen und der Fast-Break läuft. Das Alley-Oop-Zuspiel auf Kessens unter dem Block ist im Anschluss allerdings etwas zu weit und der Ballbesitz wechselt wieder.

8. Das sieht alles so einfach aus bei den ganz in Pink Gekleideten. Einmal mehr wird die Zone attackiert, wodurch Sebastian Herrera am rechten Flügel komplett blank steht. Der Pass kommt, das "Catch-and-Shoot" fällt, +3!

7. Was will man als Ulm aber auch gegen eine Feldwurf-Quote von 88 % (7/8)ö viel ausrichten?

7. Die Halle wird laut: Jeremy Morgan wird eingewechselt und gibt sein Comeback nach sehr langer Verletzung!

6. Der Favorit legt einen kurzen Run hin und führt nun bereits mit zehn.

5. Auch der neue MVP legt gleich mal los: Nach nicht einmal vier Minuten steht er bereits bei sechs Zählern, zwei Assists und zwei Rebounds.

4. Dann findet Ward nach seinem Drive zum Korb aber Williams unter diesem, legt gut ab und Letzterer macht die einfach zwei Punkte per Korbleger.

4. Nach den offensiven Anfangsminuten bestimmt nun die Defensive das Geschehen. Kein Team kommt im Moment zu einfachen Abschlüssen.

3. Nach der Auszeit kommen die Gäste durch einen schönen Raumgewinn durch dos Santos, der durch zwei Gegner an die Zone durchdribbelt, auf dem linken Flügel einen offenen Dreier. Diesmal hat Klepeisz aber kein Glück.

2. Beide Teams haben früh ihren Offensiv-Rhythmus gefunden. Klepeisz gleicht mit seinem Treffer von Downtown zum zwischenzeitlichen 5:5 aus, dann versenken Shorts und Ward aber einen schnellen Jumper und Lay-Up und schon zieht Ulm die ersten Auszeit.

1. Den ersten Wurf und auch ersten Dreier der Partie trifft Tadda von halbrechts auf Vorlage von Shorts vom anderen Flügel.

1. Chaboclo gewinnt den Sprung, tippt das Leder aber ins Aus. Es gibt Einwurf für die Hausherren.

1. Es geht hinein in das erste Viertel!

1. Spielbeginn

Für euch verfolgt Manuel Bartsch das Geschehen, viel Spaß!

Es ist alles angerichtet. In der Halle herrscht eine tolle Atmosphäre, die Akteure sind bereit. Gleich werden sich die beiden Center für den ersten Sprungball an der Mittellinie einfinden.

Bei ratiopharm sollen Caboclo, Christen, Jallow, Klepeisz und Yago als Starter für die Überraschung sorgen.

Der Blick auf die Starting Fives verrät, dass Trainer Iisalo auch das letzte Spiel der regulären Saison gewinnen will. Es stehen Kratzer, Shorts, Tadda, Ward und Williams von Beginn an auf dem Parkett.

Mit Jeremy Morgan feiert heute übrigens ein ganz wichtiger Akteur der Baskets sein Comeback nach einer langen Verletzungspause.

Die Hausherren gehen also als Favorit in die Begegnung, man darf allerdings gespannt sein, wie diese heute agieren werden. Daheim eine Saison lang ungeschlagen zu sein, ist natürlich auch eine interessante Statistik...

Im Gegensatz zum Sieger der regulären Spielzeit geht es bei ratiopharm noch um etwas, ein Erfolg über den Favoriten wäre dabei natürlich das I-Tüpfelchen auf eine bereits erfolgreiche Saison. Zuletzt gab es zwei W's hintereinander, die Form stimmt also auch. Allerdings sind die Telekom Baskets am Hardtberg in dieser Saison noch ungeschlagen - und haben außerdem 18 Ligaspiele hintereinander gekommen. Was für eine Statistik.

Dieses Ticket zogen die Uuulmer mit einer ausgesprochen überzeugenden Heimvorstellung gegen Rostock, welche sie am Ende mit 116:86 für sich entschieden. Sollte es der Mannschaft um Coach Anton Gavel sogar gelingen, das beste Team der Saison zu schlagen, könnte sie theoretisch sogar noch auf den fünften Platz springen. Hierfür müssten allerdings Göttingen und Ludwigsburg gleichzeitig ihre Spiele, die heute alle parallel laufen werden, gewinnen.

Werfen wir nun einen Blick auf den heutigen Gast aus Ulm. Mit einer 6:4-Bilanz aus den letzten zehn Begegnungen sicherte sich die Truppe aus der Schwäbischen Alb bereits vorzeitig die Teilnahme an der Endrunde. Nach 33 Partien hat sie damit 18 Siege und 15 Niederlagen auf dem Konto.

In diesem Zuge muss natürlich zwingend ein weiterer Name der Baskets fallen: TJ Shorts. Mit 18 Punkten (T-4), knapp acht Assists (T-4) und einer unfassbaren durchschnittlichen Effektivität von beinahe 21 (T-2) wurde der Point Guard der Rheinländer zu Recht zum Most Valuable Player (MVP) der Saison gekürt. Was für ein Aufstieg des kleinen Aufbauspielers, der letztes Jahr noch zum besten Offensivspieler gekrönt wurde.

Mit insgesamt nur zwei Niederlagen innerhalb von 33 Spielen haben sich die Jungs um Headcoach Tuomas Iisalo diesen Vorteil auch redlich verdient. Ebenjener wird sich indes sehr über seine Titelverteidigung des "Trainer des Jahres" freuen, herzliche Glückwünsche an dieser Stelle!

Nachdem sich die Telekom Baskets Bonn bereits am vergangenen Spieltag durch den 102:75-Auswärtssieg in Bamberg den ersten Tabellenplatz und damit den Heimvorteil während der gesamten Play-Offs sicherten, können sie ihre letzte Partie nun ganz entspannt angehen.