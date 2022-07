400 m Hürden 50,68 Sekunden! McLaughlin holt Gold mit Fabel-Weltrekord Stand: 23.07.2022 06:12 Uhr

Weltrekord über 400 m Hürden! Sydney McLaughlin hat am achten Tag der Leichtathletik-WM in Eugene das Hayward Field zum Toben gebracht. Die Amerikanerin lief in überragenden 50,68 Sekunden zu Gold. Silber ging an die Niederländerin Femke Bol (52,27) vor Titelverteidigerin Dalilah Muhammad (USA/53,13).

Olympiasiegerin McLaughlin schrieb am Freitagabend (Ortszeit) in Eugene Leichtathletik-Geschichte - und es sah spielend leicht aus. Mit einer unnachahmlichen Hürdentechnik deklassierte die Amerikanerin den Rest des Feldes und blieb als erste Frau der Geschichte über diese Strecke unter 51 Sekunden. Mit ihrer Zeit von 50,68 Sekunden hätte McLaughlin im Finale über 400 m Rang sieben belegt.

McLaughlin: "Es ist unwirklich"

Die 22-Jährige unterbot ihre vier Wochen zuvor an gleicher Stelle erzielte vorige Bestmarke um gleich 73 Hundertstel. "Es ist unwirklich. Allen Ruhm an Gott, er hat mich durch diese Reise gebracht und allen Dank an meine Familie und Freunde - es braucht ein ganzes Dorf, um hier anzukommen", sagte die 22-Jährige noch auf der Bahn sitzend. "Ich wollte es einfach schaffen. Die letzten 100 Meter haben geschmerzt."

100.000 US-Dollar Extra-Weltrekordprämie

McLaughlin bekommt für WM-Gold eine Prämie von 70.000 US-Dollar und darf sich für den Weltrekord über eine weitere Prämie von 100.000 US-Dollar freuen.

Sie hat nun für fünf der sechs besten jemals über die 400 Meter Hürden gestoppten Zeiten gesorgt. Außer ihr ist nur Muhammad die Strecke unter 52 Sekunden gerannt, als sie in Tokio hinter McLaughlin Olympia-Silber holte. Die Weltmeisterin hat die 52-Sekunden-Marke schon fünf Mal unterboten - und das gleich drei Mal seit Anfang Juni.