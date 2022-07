35 km Gehen Kimberly Garcia Leon aus Peru geht zum WM-Doppel-Triumph Stand: 22.07.2022 17:57 Uhr

Nach Gold über 20 Kilometer hat die Peruanerin Kimberly Garcia Leon bei der Leichtathletik-WM in Eugene auch die Premiere des 35 Kilometer langen Rennens gewonnen. Die Konkurrenz war bei ihrem historischen Erfolg chancenlos.

Die 28-Jährige konnte ihr Glück am Freitag (22.07.2022) erneut kaum fassen. Vor einer Woche hatte sie bei der ersten WM-Entscheidung in Eugene die erste Leichtathletik-Medaille für ihr Land überhaupt geholt - und nun war ihr tatsächlich der historische Doppel-Triumph gelungen. Nach dem Überschreiten der Zielllinie ballte sie die Faust, um nur wenig später freudestrahlend die peruanische Landesfahne zu schwenken. Von Erschöpfung keine Spur, als ihr gleich darauf die Goldmedaille um den Hals gehängt wurde. In 2:39:16 Stunden gewann sie vor der Polin Katarzyna Zdzieblo (2:40:03) und Qieyang Shijie aus China (2:40:37), für die erneut "nur" Silber und Bronze blieben.

Genau in dieser Reihenfolge waren die drei Geherinnen am ersten WM-Tag auch beim Rennen über 20 Kilometer ins Ziel gekommen. Das gab es so bei Leichtathletik-Weltmeisterschaften im Gehen zuvor noch nie.

Keine DLV-Läuferin am Start - Linke verpasst Rennen am WM-Schlusstag

Nach der Abschaffung der 50-Kilometer-Strecke stellte das Rennen über 35 km eine WM-Premiere dar. Eine deutsche Geherin war auf dem ein Kilometer langen Rundkurs nicht am Start - über 20 km war Saskia Feige aus Leipzig auf Platz 15 ins Ziel gekommen.

Die letzte WM-Entscheidung im Gehen findet am Sonntag (15.15 Uhr MESZ/6.15 Uhr Ortszeit) statt, wenn die Männer über 35 Kilometer starten. Christopher Linke aus Potsdam kann wegen einer Corona-Infektion nicht teilnehmen, über 20 km hatte er aufgegeben.

Vier Finals in der Nacht zum Samstag

Am drittletzten WM-Tag stehen in Eugene noch vier weitere Finals an. Im ersten - dem Speerwurf der Frauen (3.20 Uhr MESZ/live im Ersten und bei sportschau.de) - ist mit Annika Marie Fuchs vom SC Potsdam auch eine deutsche Athletin mit dabei. Sie geht mit einer persönlichen Bestleistung von 63,68 m und einer Saisonbestleistung von 61,06 m in den Wettkampf mit ihren elf Kontrahentinnen.

Um Gold geht es außerdem über 400 m bei den Frauen (4.15 Uhr MESZ) und Männern (4.35 Uhr MESZ) sowie über 400 m Hürden bei den Frauen (4.50 Uhr MESZ). Außerdem stehen die Stabhochsprung-Qualifikation mit einem DLV-Trio (2.05 Uhr MESZ), die Staffelvorläufe über 4x100 m (ab 2.40 Uhr MESZ) und die 800-m-Halbfinals mit Christina Hering und Majtie Kolberg (3.35 Uhr MESZ) auf dem Programm.