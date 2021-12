Früherer Leichtathletik-Präsident Diack ist tot

Video: Geheimsache Doping - Im Schattenreich der Leichtathletik

Selten hat ein Fernsehbericht die Sportwelt so erschüttert wie die Ende 2014 gesendete ARD-Dokumentation „Geheimsache Doping. Wie Russland seine Sieger macht“. Mehrere Kronzeugen sowie zahlreiche Audio- und Videodokumente legten detailliert Betrugspraktiken in Russland offen und zeichneten dabei das Bild eines regelrechten Doping-Systems. story-Autor Hajo Seppelt ist nun erneut auf Spurensuche gegangen und hat weitere Hinweise auf weit verbreitetes Doping in der internationalen Leichtathletik gefunden. | video