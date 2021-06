Judo: Wagner holt erstes deutsches WM-Gold seit 28 Jahren

Bei der WM in Budapest hat sich die 28-Jährige zur ersten deutschen Weltmeisterin seit 28 Jahren gekrönt. Die Ravensburgerin besiegte im Finale der Klasse bis 78 kg am Freitag überraschend die französische Weltranglistenerste Madeleine Malonga.

Zuletzt hatte Johanna Hagn (+78) im Jahr 1993 für Deutschland WM-Gold geholt, in Wagners Gewichtsklasse liegt ein Titel sogar noch weiter zurück: Barbara Claßen triumphierte im Jahr 1982.

Wagner löst auch Olympia-Ticket

Wagner hatte im Halbfinale von Budapest zunächst Mami Umeki aus Japan besiegt. Sie setzte sich nebenbei im internen Duell um das Olympia-Ticket für Tokio auch gegen ihre Teamkollegin Luise Malzahn durch, die im Viertelfinale ausschied. Als Weltranglistendritte hatte Wagner durch ihre bessere Ausgangssituation im Ranking ohnehin die besseren Karten gegenüber Malzahn (Platz zehn). In Japan gibt es in jeder Gewichtsklasse nur einen Starter pro Nation.

Wagner hatte ihre Auftakthürde Erdenet-Od Batbayar (Mongolei) gemeistert und kämpfte sich anschließend gegen Antonia Schmelewa (Russischer Judo-Verband) ins Viertelfinale. Dort schlug sie Marhinde Verkerk (Niederlande), ehe sie auch gegen die Weltranglistenfünfte Umeki die Oberhand behielt.

Malzahn unterliegt Umeki

Malzahn (Halle/Saale) verlor nach Siegen gegen Lucia Cantero (Argentinien) und Karen Leon (Venezuela) im Viertelfinale gegen Umeki. In der ersten Hoffnungsrunde vergab sie durch eine Niederlage gegen Verkerk ihre letzte Chance auf Bronze. Malzahn, WM-Dritte von 2017, hatte im Frühjahr nach einer Corona-Erkrankung zwei Wochen in georgischer Hotel-Quarantäne verbringen müssen.

Theresa Stoll holte Bronze am Dienstag

In der Klasse bis 100 kg scheiterte der frühere Vizeweltmeister Karl-Richard Frey (Leverkusen) nach seinem Auftaktsieg gegen Mikita Swirid (Belarus) bereits in der zweiten Runde am Serben Bojan Dosen.

Am Dienstag hatte Theresa Stoll (Großhadern) in der Klasse bis 57 kg die bislang einzige Medaille für den Deutschen Judo-Bund (DJB) in Budapest geholt. Die 25-Jährige gewann ihren Kampf um Platz drei gegen die entthronte Weltmeisterin Christa Deguchi (Kanada).

sid | Stand: 11.06.2021, 19:22