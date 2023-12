Große Jahresvorschau Olympia, Fußball-EM und noch viel mehr - die Sport-Highlights 2024 Stand: 29.12.2023 08:34 Uhr

2024 wird ein Jahr voller sportlicher Höhepunkte: Fußball-EM im eigenen Land, Olympische Spiele - und noch sehr viel mehr. Für die optimale Urlaubsplanung gibt die Sportschau einen Überblick.

Darts - WM-Finale am 3. Januar

Das Jahr endet mit Darts und es beginnt mit Darts. Noch bis zum 3. Januar laufen im legendären Londoner Ally Pally die Weltmeisterschaften des Jahres 2023 - aber der Sieger wird eben erst 2024 ermittelt. Am 3. Januar ab 21 Uhr steigt das Finale.

Skispringen - Vierschanzen-Tournee bis zum 6. Januar

Ähnlich wie bei den Darts-Königen verhält es sich bei den Skispringern: Auch ihr Jahres-Highlight vom Jahresende 2023 geht nach Silvester weiter. Die Entscheidung über den Champion der Vierschanzentournee fällt am 6. Januar in Bischofshofen, zuvor steigen im Jahr 2024 noch das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen und das Event am Bergisel in Innsbruck am 3. Januar. ARD, ZDF und Eurosport übertragen die spektakuläre Flugshow live.

Handball - Männer-EM vom 10. bis 28. Januar in Deutschland

Da wäre man jetzt spontan auch nicht drauf gekommen: Deutschland ist in diesem Jahr tatsächlich erstmals Austragungsort einer Handball-Europameisterschaft der Männer. Vom 10. bis zum 28. Januar 2024 will Schweden den Titel verteidigen, das Eröffnungsspiel in Düsseldorf im Fußballstadion soll einen neuen Zuschauer-Weltrekord im Handball bringen - rund 50.000 Fans passen in die Arena.

Das Finale steigt in Köln, die Halle hat eine Kapazität von fast 20.000 Plätzen. Die Übertragungsrechte liegen bei ARD und ZDF, die Bezahlplattform DYN bietet auch alle Spiele ohne deutsche Beteiligung an.

Tennis - Australian Open vom 14. bis 28. Januar

Die Jagd nach dem Grand Slam beginnt traditionell Down Under in Melbourne. 2023 fehlte Novak Djokovic nur der Titel in Wimbledon für den große Wurf. Da dieses Jahr auch noch die Olympischen Spiele sind, hätte der "Djoker" sogar die Chance auf den Golden Slam. Mit Spannung wird auch das Comeback von Rafael Nadal erwartet - und natürlich, ob sich Alexander Zverev den Traum von einem Grand-Slam-Titel erfüllen kann. Eurosport überträgt live aus Australien.

Die weiteren Grand-Slam-Turniere 2024:



French Open in Paris vom 20. Mai bis 9. Juni

Wimbledon vom 1. bis 14. Juli

US Open in New York vom 26. August bis 8. September

Rodeln - Weltmeisterschaft vom 22. bis 28. Januar

Vergangenes Jahr gingen acht von neun WM-Titeln nach Deutschland. Können Max Langenhans, Julia Taubit und Co. in diesem Jahr in Altenberg ähnlich brillieren?

Schwimmen - Weltmeisterschaft vom 2. bis 18. Februar

Eigentlich versuchen die Schwimmer, den Olympischen Spielen aus dem Weg zu gehen. Aber nach der Corona-Pandemie ist der Kalender des Welt-Schwimmverbandes noch nicht zurück im "alten" Modus. Deshalb gibt es für die Wassersportler gleich zwei Highlights in diesem Jahr. Den Auftakt macht die WM in Doha. Das deutsche Team schickt, angeführt von Langstreckenspezialist Florian Wellbrock, bei den Becken-Wettbewerben zehn Athletinnen und Athleten ins Rennen.

Biathlon - Weltmeisterschaft vom 4. bis 18. Februar

Sprint, Jagdrennen, Einzel- und Massenstarts und drei verschiedene Staffeln - die Biathleten und Biathletinnen haben bei ihrer Weltmeisterschaft vom 4. bis 18. Februar 2024 in der Vysočina Arena im tschechischen Nové Město na Moravě ein absolut volles Programm. ARD und ZDF zeigen alle Wettkämpfe im Wechsel, Eurosport ist ebenfalls am Start.

Das wird wieder eine krasse Show: Das weltgrößte Einzelsportevent des Jahres, der Super Bowl, steigt in der Spiel- und Promi-Metropole Las Vegas. Am 11. Februar geht es im Allegiant Stadium der Las Vegas Raiders vor 72.000 Fans zur Sache. In der Halftime-Show ist R&B-Superstar Usher der Haupt-Act, RTL und DAZN übertragen live.

Turnen - EM der Männer und Frauen vom 24. April bis 5. Mai

Die Olympia-Generalprobe für die europäischen Kunstturnerinnen und -turner steigt in Neapel. Bei der EM holt sich das Team um Barren-Weltmeister Lukas Dauser den letzten Schliff für Paris.

Eishockey - WM der Männer vom 10. bis 26. Mai

Die 87. Austragung der Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren findet vom 10. bis 26. Mai 2024 in Prag und Ostrau in Tschechien statt. Vize-Weltmeister Deutschland ist natürlich dabei und trifft in Gruppe A unter anderem auf Hochkaräter wie Kanada, Schweden und die Slowakei. Sport1 und Sportdeutschland TV haben Übertragungsrechte.

Leichtathletik - Europameisterschaft vom 7. bis 12. Juni

Nach dem WM-Desaster ohne eine einzige Medaille kommt die EM in Rom für das deutsche Team als Aufbau-Wettkampf vor den Olympischen Spielen gerade Recht. Bei der letzten EM, 20222 in München, war die DLV-Auswahl mit 16 Medaillen, darunter sieben Mal Gold, richtig erfolgreich.

Fußball - EM in Deutschland vom 14. Juni bis 14. Juli

Ob Julian Nagelsmann bis dahin eine schlagkräftige Truppe hinbekommt, steht noch in den Sternen - aber es wäre extrem hilfreich, um die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland zu einem neuen Sommermärchen werden zu lassen. Das Eröffnungsspiel der DFB-Auswahl gegen Schottland (14. Juni) steigt in München, das Finale in Berlin. 34 der 51 Spiele laufen im Free-TV bei ARD und ZDF, alle Partien gibt es auch kostenpflichtig bei Magenta TV.

Weitere Fußball-Highlights:



Letzter Bundesliga-Spieltag (18. Mai)

Finale Europa League (22. Mai)

Finale DFB-Pokal (25. Mai)

Finale Champions League Frauen (25. Mai)

Finale Conference League (29. Mai)

Finale Champions League (1. Juni)

Radsport - Tour de France vom 29. Juni bis zum 21. Juli

Neben Frankreich sind Italien und Monaco die internationalen Stationen der Tour de France 2024. Die 111. Austragung des wichtigsten Etappenrennens im Radsport. Der Grand Depart ist in Florenz, dann gibt es zwei ganz spezielle Finalszenarien: Wegen der Olympischen Spiele endet die Tour dieses Mal nicht auf den Champs-Elysées in Paris, sondern in Nizza - und dann auch noch mit einem Einzelzeitfahren.

Das gemütliche Gläschen Schampus kurz vor dem Ziel bei der "Tour d'Honneur" eines bereits am vorletzten Tour-Tag feststehenden Champions wird es diesmal also ganz sicher nicht geben. Die Rechte liegen bei ARD und Eurosport, noch ist nicht ganz geklärt, in welchem Rahmen das Erste übertragen wird.

Die weiteren großen Rundfahrten:



Giro d'Italia (4. bis 26. Mai)

Vuelta à Espana (17. August bis 8. September)

Olympische Spiele in Paris vom 16. Juli bis zum 11. August

Bereits zum dritten Mal nach 1900 und 1924 steigen die Olympischen Sommerspiele in der französischen Hauptstadt Paris - aber vor allem die Eröffnungsfeier ist so noch nie da gewesen. Nicht das Stadion, sondern der Fluss Seine spielt die Hauptrolle, zum Schauplatz gehören auch der untere Teil der Avenue des Champs-Élysées und der Place de la Concorde.

Schonmal rot im Kalender markieren: Der 100-Meter-Lauf der Männer ist am 4. August um 21.50 Uhr, die Frauen sprinten am Tag zuvor um 21.20 Uhr um Gold. Der aus deutscher Sicht hoffentlich hochinteressante Weitsprung-Wettbewerb der Frauen mit Malaika Mihambo ist am 8. August ab 20 Uhr. ARD, ZDF und Eurosport sind in Paris auf Sendung.

Weitere Olympia-Highlights:



Rad Einzelzeitfahren Männer und Frauen (27. Juli)

Tennis-Finale Männer (4. August)

Hockey-Finale Männer und Frauen (8. und 9. August)

Tischtennis-Finale Mannschaft Männer und Frauen (9. und 10. August)

Basketball-Finale Männer (10. August)

Handball-Finale Männer (10. August)

Paralympics vom 28. August bis 8. September

Auch für die Parasportler ist Paris der Mittelpunkt des Wettkampf-Jahres. Die 17. Ausgabe der Paralympischen Sommerspiele wird mit Sicherheit für neue Rekorde - und auch wieder einen deutschen Medaillenregen sorgen. In Tokio holten die deutschen Starerinnen und Starter 13 Goldmedaillen. Die Wettkämpfe und Entscheidungen gibt es natürlich auch bei der Sportschau.

Handball - EM der Frauen vom 28. November bis 15. Dezember

Die Handball-Klammer um das Jahr 2024 macht die Frauen-EM in Österreich, Ungarn und der Schweiz perfekt. Zum ersten Mal gehen 24 Teams an den Start - und nach Platz sechs bei der WM will die deutsche Mannschaft wie Titelverteidiger Norwegen dieses Mal um die Medaillen mitkämpfen.

... und am 15. Dezember 2024 startet das nächste Sportjahr natürlich wieder mit der Darts-WM im Londoner Ally Pally.