Jahres-Überblick Alle wichtigen Sport-Termine des Jahres 2023 Stand: 01.01.2023 19:09 Uhr

Die Tour de France zieht im Juli in den Bann, die Finals in Düsseldorf und Duisburg ebenso. Die Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland ist ein weiteres Highlight im Sportkalender 2023. Ein Überblick.

11.01. bis 29.01. Handball-WM der Männer in Polen und Schweden

Das Sportjahr beginnt mit der Handball-WM. Das deutsche Team um Trainer Alfred Gislason musste neu aufgestellt werden und hofft, mit den vielen jungen Spielern ein Wörtchen um den Titel mitreden zu können.



Das Eröffnungsspiel am 11.01. bestreiten um 20.30 Uhr Frankreich und Polen, am 12. Januar geht es dann richtig los mit der Vorrunde, Deutschland greift am 13. Januar erstmals ein.

16. bis 29. Januar: Australian Open im Tennis

Das erste Grand Slam des Jahres steigt wie gewohnt in Melbourne. Alexander Zverev ist nach längerer Verletzungspause mit dabei, ebenso Vorjahressieger Rafael Nadal und auch Novak Djokovic, der im letzten Jahr nicht antreten durfte. Im Laufe des Jahres folgen außerdem noch die French Open (28. Mai bis 11. Juni), Wimbledon (3. Juli bis 16. Juli, siehe unten) und die US Open (28. August bis 10. September).

23. bis 29. Januar: Rennrodel-WM in Oberhof

Die 51. Rennrodel-Weltmeisterschaften finden in diesem Jahr in Thüringen statt. Im frisch sanierten Eiskanal von Oberhof kämpfen Julia Taubitz, Dajana Eitberger, Felix Loch und Co. um die WM-Titel. Taubitz reist als Titelverteidigerin im Einsitzer an, ebenso die Thüringer Doppelsitzer Toni Eggert/Sascha Benecken. Russische Athleten sind aufgrund des Krieges in der Ukraine ausgeschlossen.

12.02.: Super Bowl in Glendale/Arizona

Der Super Bowl steigt im State Farm Stadium in Glendale, Arizona, Heimstätte der Arizona Cardinals. Kickoff ist am Montag, 13. Februar, um 0:30 Uhr deutscher Zeit. 2023 genießt der NFC-Champion Heimrecht. Welches Team das sein wird, entscheidet sich in den Conference Finals der National Football Conference. Das Heimrecht wechselt Jahr für Jahr.

08.-19.02:: Biathlon-WM in Oberhof

Die Biathlon-Elite geht bei ihrer Weltmeisterschaft in Oberhof auf Medaillenjagd. Die Fans erhoffen sich deutsche Festspiele, allerdings sind die Medaillenchancen nicht so riesig wie noch vor einigen Jahren. Die besten Chancen hat wohl Denise Herrmann-Wick, die nach ihrem Gold-Coup von Peking auch beim Heimspiel einen Platz auf dem Podest anstrebt.

23. Februar bis 5. März: Nordische Ski-WM in Planica (Slowenien)

Skispringen, Nordische Kombination und Langlauf: Planica in Slowenien ist Austragungsort der 54. Nordischen Skiweltmeisterschaften. Die Titelkämpfe starten am 23. Februar mit dem Langlauf-Sprint. Insgesamt stehen 24 Entscheidungen an: zwölf im Langlauf, sieben im Skispringen und fünf in der Nordischen Kombination. Neu im Programm ist das Mixed-Team der Nordischen Kombinierer.

5. März: Saisonstart der Formel 1 in Bahrain

Der Formel 1 steht eine Rekordsaison bevor. Vom 20. März an stehen 23 Rennen auf dem Programm. Beginnend mit dem Großen Preis von Bahrain bis hin zum abschließenden Rennen in Abu Dhabi am 26. November. Ein Rennen in Deutschland gibt es 2023 nicht, erstmals mit dabei ist der Große Preis von Las Vegas am 18. November. Auch in Katar wird gefahren. Titelverteidiger Max Verstappen gilt als Favorit, Mercedes und Ferrari wollen Red Bull vom Thron stoßen. Nico Hülkenberg im Haas ist nach dem Karriereende von Sebastian Vettel der einzige deutsche Fahrer im Feld. Mick Schumacher, im letzten Jahr noch im Haas, ergänzt als Ersatzfahrer das Team von Mercedes.

12.05. bis 28.05. Eishockey-WM der Männer in Tampere/Finnland und Riga

Nachdem Russland die Austragung der WM entzogen wurde, sprangen Riga und Tampere als Ersatzspielorte ein. In Riga fand die WM 2021 bereits statt, Tampere war Austragungsort der letzten WM.

Titelverteidiger ist Finnland, das Kanada im letzten Finale knapp bezwang. Deutschland belegte Rang neun.

Mai/Juni: Saisonfinals 2022/23 im Fußball

Im Mai beginnen die Entscheidungen in der Fußball-Saison 22/23. Es geht los mit dem Pokalfinale der Frauen Mitte Mai und endet mit dem Champions-League-Finale der Männer im Juni in Istanbul.



18.05.: DFB-Pokal Frauen, Finale in Köln

27.05.: Bundesliga, 34. Spieltag

27.05.: 3. Liga, 38. Spieltag

28.05.: 2. Bundesliga, 34. Spieltag

28.05.: Frauen- Bundesliga, 22. Spieltag

31.05.: Europa League, Finale in Budapest

31.05. bis 07.06: 2. Bundesliga und 3. Liga, Relegation

01.06. bis 05.06.: Bundesliga und 2. Bundesliga, Relegation

03.06.: DFB-Pokal, Finale in Berlin

03.06.: Champions League Frauen, Finale in Eindhoven

07.06.: Conference League, Finale in Prag

10.06.: Champions League, Finale in Istanbul (Atatürk Olympiastadion)

Das Atatürk Olympiastadion in Istanbul

21.06. bis 08.07. Fußball U21-EM der Männer in Georgien und Rumänien

Die Endrunde der UEFA-U21-Europameisterschaft 2023 in Rumänien und Georgien beginnt am 21. Juni. Die Vorrunde läuft bis zum 28. Juni, die beiden besten Teams jeder Gruppe ziehen ins Viertelfinale ein, das drei Tage später beginnt.

Das deutsche Team hat sich qualifiziert und spielt in der Vorrunde gegen Tschechien, Israel und England.

01.07. bis 23.07.: Tour de France

Der Tour-Auftakt in der Autonomen Gemeinschaft Baskenland wird der zweite nach dem Grand Départ in San-Sebastián von 1992 und der 25. außerhalb Frankreichs sein. Nach drei Etappen auf der Südseite der Pyrenäen verläuft die restliche Tour durch Frankreich: Auf dem Programm stehen sechs Regionen und 23 Departements.

Titelverteidiger ist Jonas Vingegaard, der die letzte Auflage vor Tadej Pogacar gewann. Beide dürften auch 2023 die Topfavoriten sein.

Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard auf der 18.Etappe der Tour de France

03.07. bis 16.07. Wimbledon

Das Top-Event im Tennis-Kalender. Wie im Vorjahr wird Roger Federer auf dem grünen Rasen an der Church Road fehlen - diesmal endgültig. Der Schweizer beendete wie Serena Williams seine Karriere, beide werden ihrem Sport fehlen.

2022 gewann Novak Djokovic zum siebten Mal in seiner Karriere in Wimbledon. Bei den Frauen war Elena Rybakina aus Kasachstan vorn.

06.07. bis 09.07. Die Finals 2023 Rhein-Ruhr

In Düsseldorf und Duisburg trifft sich die deutsche Sportelite zur Veranstaltung "Die Finals". Das Event verspricht besonders zu werden: An nur drei Tagen werden deutsche Meistertitel in 18 Sportarten vergeben, darunter Leichtathletik, Schwimmen, Turnen oder Taekwondo.

19.-27.08: Leichtathletik-WM

Gina Lückenkempers Sprint zur Goldmedaille war wohl der Höhepunkt der rauschenden Europameisterschaften in München. Nun steht die WM in Budapest (19. bis 27. August) an, ein abermaliger Titel für die frisch gekürte Sportlerin des Jahres ist angesichts der Konkurrenz aus den USA oder Jamaika aber nahezu ausgeschlossen.



Bei der letzten Weltmeisterschaft in Eugene erlebte das Team des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) eine Blamage, die dank der erfolgreichen European Championships schnell in Vergessenheit geriet.

Lisa Mayer, Gina Lückenkemper, Alexandra Burkhardt und Rebakka Haase feiern ihren Europameistertitel in der 4x100m Staffel

20.07. bis 20.08. Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland

Alexandra Popp und ihre Nationalmannschaftskameradinnen träumen nach der tollen EM 2022 vom nächsten Sommermärchen. Ab dem 20. Juli steigt die WM in Australien und Neuseeland, die Deutschen gehören dabei zu den Mitfavoriten. "Wir wollen auf Sicht um Titel mitspielen, das ist ganz klar“, sagte Voss-Tecklenburg dem Sport-Informations-Dienst (sid). „Wir werden uns anstrengen, um so lang wie möglich mit attraktivem Fußball im Turnier zu bleiben."

24.07.: 1. Spieltag: Deutschland - Marokko in Melbourne

30.07.: 2. Spieltag: Deutschland - Kolumbien in Sydney

03.08.: 3. Spieltag: Südkorea - Deutschland in Brisbane

20.08.: Finale in Sydney

Deutschlands Fußball Nationalspielerinnen feiern während der Europameisterschaft 2022

Juli/August/September: Fußball-Saisonstart 2023/24

28.07. bis 30.07.: 2. Bundesliga, 1. Spieltag der Saison 2023/24

11.08. bis 14.08.: DFB-Pokal 2023/24, 1. Runde

12.08.: DFB-Supercup, Ort noch offen

18.08. bis 20.08.: Bundesliga, 1. Spieltag

19.09. bis 20.09.: Champions League, Gruppenphase, 1. Spieltag

21.09.: Europa League und Conference League, Gruppenphase, 1. Spieltag

15.08. bis 03.09.: Volleyball: EM der Frauen in Belgien, Italien, Deutschland und Estland

Alle Vorrundenspiele der deutschen Volleyball-Frauen-Nationalmannschaft werden in Düsseldorf ausgerichtet. Der Deutsche Volleyball-Verband begrüßt dazu fünf Nationen und trägt insgesamt fünfzehn Spiele in der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens aus. Das deutsche Team ist durch die Gastgeberrolle automatisch für die EM-Endrunde qualifiziert.

23.08. bis 27.08. Radsport: Deutschland-Tour

Wie 2022 auch wird die einzige deutsche UCI-Rundfahrt bei den Männern über fünf Tage ausgetragen. Der Start erfolgt am Mittwoch, 23. August, das Rennen endet am 27. August, einem Sonntag. Auch 2023 wird die Deutschland Tour als Rennen der Pro-Kategorie ausgetragen.



Gesamtsieger 2022 wurde Adam Yates (Ineos Grenadiers), der durch seinen Sieg auf der dritten Etappe die Führung übernahm.

25.08.-10.09.: Basketball-WM der Männer

Die Basketball-Profis um Kapitän Dennis Schröder treten nach Bronze bei der Heim-EM bei der Weltmeisterschaft in Japan, Indonesien und auf den Philippinen an.

Deutschlands Basketballer jubeln während der Heim-EM

28.08. bis 16.09: Volleyball: EM der Männer in Italien, Nordmazedonien, Bulgarien und Israel

Die 24 Mannschaften (mit Deutschland) werden in vier Gruppen (A-D) á sechs Teams aufgeteilt. Jeweils die besten vier Mannschaften (insgesamt 16) erreichen dabei das Achtelfinale. Sieben Mannschaften dieses Turniers qualifizieren sich neben Gastgeber Frankreich direkt für die Olympischen Spiele 2024.