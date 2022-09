Unvergessene Olympiasieger Im Gedenken an die Zátopeks zum 100. Geburtstag Stand: 19.09.2022 10:00 Uhr

Die Olympiasieger Emil und Dana Zátopek sind in der Leichtathletik-Welt bis heute unvergessen. Vor 100 Jahren, am 19. September 1922, kamen beide auf die Welt.

Von Thomas Purschke

Emil Zátopek erblickte in der nordmährischen Kleinstadt Kopřivnice als siebtes von insgesamt acht Kindern das Licht der Welt. Dana Ingrová in Fryštát/Karviná. Zátopeks Vater war als Tischler in den Tatra-Automobil-Werken angestellt, die es in Kopřivnice bis heute als Hersteller von LKW gibt. Im Laufe seiner Athletenkarriere stellte der Läufer Emil Zátopek insgesamt 18 Weltrekorde auf und gewann insgesamt fünf Olympia-Medaillen, davon viermal Gold. Als erster Mensch lief er die 10-Kilometer-Strecke unter 29 Minuten sowie mehr als 20 Kilometer in einer Stunde.

Zátopeks Triple von Helsinki – bis heute unerreicht

Emil Zátopek vom Armeesportklub Dukla Prag, der bereits 1948 in London Olympiasieger über 10.000 Meter wurde und über 5.000 Meter Silber hinter Gaston Reiff (Belgien) holte, gelang bei den Olympischen Spielen 1952 in Helsinki etwas bislang Unerreichtes. Im Alter von fast 30 Jahren gewann er innerhalb von nur acht Tagen erst die 10.000 Meter, dann die 5.000 Meter vor Alain Mimoun (Frankreich) und dem westdeutschen Herbert Schade aus Solingen, mit dem Emil und Dana bis zum Tode eng befreundet waren.

Nur eine Stunde nach Emils Triumph gewann Dana Olympia-Gold im Speerwurf. Es war für das Ehepaar Zátopek die olympische Sternstunde. Zum Schluss siegte Emil in Helsinki auch noch beim Marathon über 42,195 Kilometer. Es war sein allererster Marathon-Wettkampf überhaupt. All die Erfolge ließen ihn zum Nationalhelden werden.

In den vergangenen 70 Jahren gelang es keinem Läufer bei Olympia, dieses einzigartige Triple zu wiederholen. Bei seinen dritten und auch letzten Olympischen Spielen, 1956 in Melbourne, konnte Emil nach einem Leistenbruch nur im Marathon starten, bei dem er Sechster wurde. Fairplay war ihm im Sport immer wichtig. So lautete ein Motto von ihm: "Auf der Aschenbahn waren wir Gegner, danach meist gute Freunde. Die Freundschaft steht höher als all die Medaillen und Diplome."

Protest gegen Einmarsch der Sowjetarmee

Berühmt wurde Emil Zátopek auch durch sein Talent, seine enorme Willensstärke und seine Trainingshärte. Erst spät, mit 18 Jahren, bestritt er seinen ersten Laufwettkampf. Sein unorthodoxer Laufstil, mit schmerzverzerrtem Gesicht, wackelndem Kopf und weit ausladenden Armbewegungen, brachte ihm die Charakterisierung "tschechoslowakische Lokomotive" ein. Tatsächlich sollte die tschechische Eisenbahn Jahrzehnte später eine Lok nach ihm benennen.

Zátopek wurde vom kommunistischem Regime in der Tschechoslowakei als Propaganda-Vorzeigefigur benutzt und hat sich auch teils gerne benutzen lassen, wurde bis zum Sport-Oberst in der Armee befördert. As er 1968 gegen den Einmarsch der Sowjetarmee und weiterer Warschauer-Pakt-Staaten auf dem Prager Wenzelsplatz protestierte, hatte dies nach der blutigen Niederschlagung des Prager Frühlings für ihn schwere Konsequenzen. Er wurde aus der Kommunistischen Partei (KP) sowie aus der Armee hinausgeworfen und musste mehrere Jahre im Brunnenbau schwerste körperliche Arbeit verrichten.

Für das Ehepaar Zátopek war es die dunkelste Zeit in ihrem Leben. Die Ostblock-Medien, insbesondere die in der DDR, verteufelten Zátopek damals als Konterrevolutionär. Erst durch die Hilfe seines westdeutschen Freundes Herbert Schade, konnte Zátopek erstmals wieder in den Westen reisen - zu den Olympischen Spielen 1972 nach München. Viele weitere Reisen in die Bundesrepublik folgten. Zátopek wurde bis zum Zusammenbruch des Regimes in der Tschechoslowakei 1989 vom dortigen Staatssicherheitsdienst StB überwacht, wie Akten belegen.

Viele Gedenkveranstaltungen zum 100. Geburtstag

In der mährischen Urheimat von Dana und Emil, beide liegen auf dem Ehrenfriedhof im rund 30 Kilometer von Kopřivnice entfernten Rožnov pod Radhoštěm, gibt es zum 100. Geburtstag der Zátopeks viele Gedenkveranstaltungen. Darunter mehrere Volksläufe, natürlich auch für Kinder.

Im Stadtmuseum in Kopřivnice ist neben dem Bahnhof Anfang August eine Dauerausstellung zum berühmten Landsmann Emil Zátopek und zu seiner Frau Dana eröffnet worden. Kurator Pavel Dvořák, ein studierter Historiker, hat versucht, "viele Aspekte des Lebens beider Persönlichkeiten abzubilden." Beeindruckt habe ihn, dass Emil und Dana, im Gegensatz zu vielen heutigen Sportidolen, wohl meist immer bescheiden geblieben sind und auf Augenhöhe mit vielen Menschen kommuniziert haben. Zudem sprachen beide mehrere Fremdsprachen, was sie zu beliebten Interviewpartnern in aller Welt machte.

Emil sorgte auch mit seinem ausgeprägten schwejkschen Humor immer wieder für viele Lacher, wenn er zahlreiche seiner Anekdoten zum Besten gab. "Dana und ich sind nicht nur am gleichen Tag geboren und haben 1952 in Helsinki am gleichen Tag eine olympische Goldmedaille gewonnen. Wir haben sogar am gleichen Tag geheiratet" (im Jahr 1948, nach den Spielen von London). Dazu lachte Emil dann herzlich. Er und Dana bauten mit ihren eigenen Händen ein Haus am Stadtrand von Prag in Troja, was sie 1972 bezogen. Nur Kinder hatten die beiden keine, was offenbar mit einer schweren Infektionserkrankung von Dana in den Nachkriegsjahren zusammenhing.

"Sport darf nicht zu Zirkusveranstaltung verkommen" Dana Zátopek

Nach der Samtenen Revolution in der Tschechoslowakei im November 1989 wurde Zátopek rehabilitiert. Am 21. November 2000 verstarb er mit 78 Jahren. Dana, die 2016 im hohen Alter noch ein über 400-Seiten starkes Buch über das gemeinsame Leben mit ihrem Emil herausbrachte, was sie überwiegend mit ihrer alten Schreibmaschine geschrieben hatte, verstarb am 13. März 2020 im Alter von 97 Jahren in Prag.