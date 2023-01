Nach WM-Titel im Hockey DHB-Team freut sich auf "ziemlich geile Jahre" Stand: 31.01.2023 14:44 Uhr

Die Hockey-Helden ließen es zurück auf deutschem Boden noch einmal krachen - und werden weiter mit Lob überhäuft. Nicht wenige sagen der Weltmeister-Generation eine goldene Zukunft voraus.

Kaum waren die deutschen Hockey-Helden zurück in der Heimat, da nahm die weltmeisterliche Party noch einmal richtig Fahrt auf. Das Bier floss in Strömen, im Klubhaus von Rot-Weiss Köln dröhnte laute Karnevalsmusik aus den Boxen, und die "Feierbiester" um Kapitän Mats Grambusch tanzten mit ihren Liebsten sowie der begehrten WM-Trophäe bis in die frühen Morgenstunden.

Die Spieler genossen den Moment noch in vollen Zügen, als die Goldgaranten von einst dieser Mannschaft bereits eine prächtige Zukunft voraussagten. Der WM-Titel sei "die Geburtsstunde einer neuen Erfolgsgeneration" gewesen, schwärmte der zweimalige Olympiasieger Moritz Fürste im Hamburger Abendblatt. Es könne "kein besseres Aufbruchsignal" geben.

Erster Titel seit neun Jahren

Der Triumph, betonte auch Rekordnationalspieler Tobias Hauke in der Hamburger Morgenpost, sei "ganz wichtig für das deutsche Hockey nach der Durststrecke ohne Titelgewinn" . Neun Jahre hatte das Warten auf das erste Gold seit dem Gewinn der Champions Trophy 2014 schließlich gedauert, ganze 17 Jahre waren es seit dem letzten WM-Triumph - eine gefühlte Ewigkeit für die lange Zeit so erfolgsverwöhnte Teamsportart.

Hockey-Weltmeister So gelang Deutschland der Coup Nach dem dramatischen Finalsieg über Belgien sind Deutschlands Hockeyherren zum dritten Mal Weltmeister. Mit dem Titel war vor dem Turnier nicht zu rechnen. Der Triumph in Indien geht als Sensation durch.

Das Schöne sei, "dass diese Mannschaft jetzt zwar an der Weltspitze angekommen ist, aber auch noch in allen Bereichen Entwicklungspotenzial hat" , sagte Fürste. Vor allem im Hinblick auf die Heim-EM im Sommer in Mönchengladbach, aber auch auf Olympia 2024 in Paris.

Euphorie soll bis zur Heim-WM halten

Klar also, dass der Deutsche Hockey-Bund (DHB) die beiden Top-Events gleich in den Blick nahm - die WM-Euphorie soll möglichst lange erhalten bleiben. "Es liegt natürlich auch an uns, wie wir performen" , sagte Grambusch. Es brauche regelmäßig Großereignisse in Deutschland, dazu Erfolge, dann glaube er, "dass wir nachhaltig etwas bewegen können" .

Doch die Plätze der Randsportarten neben dem Fußball bleiben umkämpft. Große Hoffnungen setzt der DHB deshalb in die EM in Mönchengladbach, keinesfalls soll die Begeisterungswelle vorher brechen. "Hoffentlich macht Deutschland da mit" , sagte Torhüter und Finalheld Jean Danneberg, "dann freue ich mich auf ziemlich geile Jahre."

Ansprüche werden steigen

Aus Haukes Sicht ist der Zeitpunkt des WM-Titels so kurz vor den nächsten Highlights "ganz entscheidend" . Der Optimismus jedenfalls könnte in diesen Tagen kaum größer sein, denn die sportlichen Voraussetzungen für den nächsten Schritt zu größerer Aufmerksamkeit sind aus Sicht vieler Beobachter vorhanden.