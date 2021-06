Strafe muss sein: Nach dem 6:5-Sieg gegen Frankreich im letzten Gruppenspiel zitierte Bundestrainer Kais al Saadi seine Mannschaft am Mittwoch (09.06.2021) zur Videoanalyse zusammen. Die deutschen Hockey-Herren hatten nach katastrophalen 22 Minuten bereits mit 2:5 zurückgelegen

Nur durch einen Kraftakt waren sie per Last-Minute-Treffer noch zum 6:5 gekommen. "Für den Lernprozess, in dem wir uns befinden, ist es wichtig, die Dinge aufzuarbeiten, die nicht gut gelaufen sind. Das haben wir getan", sagte Martin Häner zur "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung".

DHB-Aufholjagden machen Eindruck

Allerdings wartet am Donnerstag im Halbfinale mit England (16.53 Uhr im Livestream bei Sportschau.de) ein gänzlich anderes Kaliber als der Weltranglisten-14. Frankreich. Die Engländer gewannen ihre Gruppe A ohne Punktverlust und kassierten in den drei Vorrundenspielen nur drei Gegentore. In der Hockey-Weltrangliste liegen sie auf dem sechsten Platz, nur einen Rang hinter dem DHB-Team.

Dieser Livestream ist ab dem 10.06.2021 17.00 Uhr abrufbar















Livestream - die deutschen Hockey-Männer im EM-Halbfinale gegen England, ab 16.53 Uhr. Sportschau. . 02:30:00 Std. . Verfügbar bis 10.06.2021. Das Erste.

Das Frankreich-Spiel sei analysiert und längst abgehakt, sagte Stürmer Constantin Staib: "Das war das Schlechteste, was wir defensiv seit Langem gespielt haben. Aber wir wissen dadurch jetzt genau, was wir investieren müssen, um in den wichtigen Spielen erfolgreich zu sein."