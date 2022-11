Pro League in Argentinien Siege für deutsche Hockey-Teams Stand: 09.11.2022 11:53 Uhr

Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft hat in der Pro League einen weiteren Sieg eingefahren. Einen Tag nach der ersten Saisonniederlage gegen Belgien (0:1) setzte sich das Team von Bundestrainer Andre Henning im argentinischen Mendoza souverän 3:0 (1:0) gegen die Gastgeber durch.

Nach drei Siegen aus den ersten vier Partien liegt die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) auf Kurs. "Heute haben die Jungs eine perfekte Balance aus Feuer und Fokus gefunden", sagte Hanning: "Das war die stabilste Leistung hier."

Nach dem Beginn in Argentinien geht die Pro League erst im März 2023 weiter. Vorher steht noch die WM in Indien (13. bis 29. Januar) an.

Zweiter Sieg für die deutschen Frauen

Die Frauen-Auswahl sicherte sich ihren zweiten Sieg. Das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg bezwang Argentinien mit 3:0 im Shoot-out, nach der regulären Spielzeit hatte es 2:2 (1:0) gestanden. Zuvor hatten die Deutschen Belgien ebenfalls nach Penaltyschießen besiegt.