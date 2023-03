Nach WM-Gewinn Hockey: Deutschland vor Duellen in FIH Pro League Stand: 09.03.2023 13:43 Uhr

Knapp 50 Tage nach dem WM-Sieg kehren die deutschen Feldhockey-Herren zurück nach Indien, um sich bei der FIH Pro League mit den Spitzen-Nationen zu messen.

Vom 10. bis zum 14. März spielt die deutsche Auswahl je zwei Spiele gegen Indien und Australien. In der diesjährigen Saison der FIH Pro League konnte Deutschland zwei der vier bisherigen Partien gewinnen, ein weiterer Sieg wurde im Shout-Out gesichert. Insgesamt treten neun Nationen in dem Wettbewerb an. Über mehrere Spieltage wird der Gewinner, das Team mit den meisten Punkten am Saisonende, ermittelt.

Im Vergleich zum WM-Kader hat Trainer Andre Henning einige Spieler nominiert, die beim Titel-Erfolg nicht auf dem Platz standen. Linus Müller, Constantin Staib, Paul Kaufmann, Michael Struthoff, Erik Kleinlein, Malte Hellwig, Antheus Barry, Niklas Bosserhoff und Elian Mazkour dürfen sich Chancen auf Einsatz-Zeit ausrechnen.

Audio Nach überraschendem WM-Titlel Hockey-Nationalspieler Grambusch - "Es war eine unglaubliche Party" Die deutschen Hockeynationalspieler Mats Grambusch und Christopher Rühr sind nach dem überraschenden Gewinn der Hockey-WM im Talk mit Donya Farahani bei 1Live. mehr

"Das ist für uns ein sehr interessanter Kader. Wir haben einen Kern aus dem WM-Team mit dabei, von denen ich mir wünsche, dass sie ihre Turnier-Erfahrung und das Bewusstsein über unseren erfolgreichen Weg bei der WM einbringen. Gleichzeitig sind auch eine Menge junger Spieler nominiert, die sich nun aufdrängen und den nötigen Biss reinbringen werden. Ein gesunder, guter Mix, der neue Entwicklung verspricht" , wird der Cheftrainer bei "Sport-Rhein-Erft" zitiert.

Besonders für die anstehende Europameisterschaft 2023, die ab dem 18. August in Mönchengladbach stattfindet, kann die Pro League ein gutes Vorbereitungsprogramm für die deutsche Nationalmannschaft sein.