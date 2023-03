Hockey Pro League Weltmeister Deutschland patzt auch gegen Australien Stand: 14.03.2023 16:56 Uhr

Die deutschen Hockey-Herren haben ihre Auswärtsspiele in der FIH Pro League in Indien am Dienstag (14.03.2023) mit einer weiteren Niederlage beendet.

Das neu formierte Team des Weltmeisters unterlag im WM-Spielort Rourkela Australien mit 1:2 (1:2). Gonzalo Peillat (23. Minute) verkürzte nach dem 0:2-Rückstand durch Tore der Australier Jack Whetton (12.) und Jack Welch (15.).

Am Ende nur zu neunt

Aufgrund von Zeitstrafen gegen Niklas Bosserhoff und Teo Hinrichs spielte Deutschland in der Schlussphase zu neunt und verpasste somit den Ausgleich.

Am Montag hatte die Auswahl von Bundestrainer André Henning bereits mit 3:6 (2:4) gegen Gastgeber Indien verloren. Tom Grambusch (3.), Peillat (23.) und Malte Hellwig (31.) trafen für Deutschland.

Henning: "Ein wichtiges Lern-Spiel"

"Für viele Jungs war das ein wichtiges Lern-Spiel in diesem Hexenkessel, aus dem wir viel Entwicklung ziehen können" , meinte Henning.

Nach acht Spielen bleibt der EM-Zweite Vierter der Weltliga. Am Wochenende hatte das DHB-Team mit 2:3 (0:1) gegen Indien verloren sowie mit 1:0 (1:0) gegen Australien gewonnen.