Pro League Fehlstart für deutsche Hockey-Frauen 22.06.2024

Die deutschen Hockey-Frauen haben in der FIH Pro League bei ihrem Gastspiel in Utrecht und Amsterdam einen Fehlstart hingelegt.

Das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg unterlag den Niederlanden deutlich mit 0:4 (0:2). " Das ist ein bitteres Ergebnis, das sich nach dem Spielverlauf anders angefühlt hat" , sagte Nationalspielerin Linnea Weidemann.

Die Niederlande sicherten sich mit dem Sieg vorzeitig den Titel in der fünften Saison der FIH Pro League. Die Chance zur Revanche bietet sich für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) in genau einer Woche, wenn es erneut gegen die Niederlande geht. Zuvor trifft Deutschland am Montag und am Donnerstag jeweils auf Großbritannien.