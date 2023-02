Pro League im Hockey Hockey-Frauen siegen erneut gegen China Stand: 14.02.2023 10:47 Uhr

Die deutschen Hockey-Frauen haben in der Pro League den nächsten Erfolg gefeiert. Das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg setzte sich am Dienstag (14.02.23) in Sydney gegen China dank drei späten Treffern mit 3:0 (0:0) durch. Auch die erste Begegnung gegen China hatte Deutschland am vergangenen Samstag für sich entscheiden können (2:1).

Für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) trafen im letzten Viertel Kira Horn (48.), Charlotte Stapenhorst (52.) und Kapitänin Nike Lorenz nach einer Strafecke (53.). Mit elf Punkten aus sieben Spielen belegt das DHB-Team derzeit den dritten Rang in der Tabelle.

Zum Abschluss wieder gegen Australien

Am Mittwoch (8.40 Uhr MEZ) bestreitet Deutschland das letzte Spiel in Sydney gegen die Australierinnen, vor zwei Tagen hatten die deutschen Hockey-Frauen eine 0:3-Niederlage gegen die Gastgeberinnen kassiert. Die nächsten Pro-League-Spiele stehen dann ab dem 16. Juni in London an.