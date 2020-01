Acht Spieler im spanischen Kader haben mehr als 100 Länderspiele absolviert - nur die Dänen sind noch ein wenig erfahrener. Zehn Akteure im spanischen Aufgebot sind 30 Jahre alt oder älter - dieses Ensemble schockt so schnell gar nichts. Es hat - was den Handball angeht - so ziemlich alles erlebt, was es zu erleben gibt.

Ballgewinne gegen die Letten entscheiden die Partie

Das bedeutet auch: Die Mannschaft von Jordi Ribera ist so abgeklärt, dass sie jeden Fehler eiskalt bestraft. Schon bei der Europameisterschaft 2018 rührten die Iberer hinten Beton an und münzten nahezu jeden Ballgewinn in Tempogegenstöße um. Dass sich das auch in diesem Turnier fortsetzt, durften die Letten im Auftaktspiel erleben. Anfangs führte der EM-Neuling sogar, doch ab dem Moment, als sich die Spanier auf den Angriff um Dainis Kristopans eingestellt hatten, war es vorbei mit der Herrlichkeit.

Mit zunehmender Spieldauer verzeichnete der Favorit immer mehr Ballgewinne. Nach der Pause wurde es dann noch schlimmer für den tapferen Debütanten. Die inzwischen offensiv eingestellte spanische Abwehr knöpfte den lettischen Angreifern nahezu im Minutentakt Bälle ab, der eingewechselte Torhüter Gonzalo Perez de Vargas war dazu nochmal eine Nummer sicherer als sein Vorgänger Rodrigo Corrales und trieb mit seinen Paraden das Gegenstoßspiel seines Teams zusätzlich an.

Absolute Ruhe

Dass die spanische Defensive immer sicherer wurde, war umso erstaunlicher, als dass Jorge Maqueda (25. Minute) und Viran Morros (32.) mit Roten Karten des Feldes verwiesen wurden. Zwei wichtige Stützen in der Defensive fehlten, doch das brachte den Titelverteidiger nicht einmal ansatzweise aus der Ruhe.

Die Letten hingegen ließen sich verunsichern. Aus einem 18:16 wurde in nicht einmal zehn Minuten ein 25:16. Die Partie war entschieden. Insgesamt 22 "Turnover" leisteten sich die Letten - das sind mehr, als es in der Partie der Deutschen überhaupt gab. Am Ende hieß es 33:22 (14:11) für Spanien.

Fast der komplette Kader spielt Königsklasse

Bedeutet das, dass die Deutschen chancenlos sein werden? Immerhin leistete sich die DHB-Auswahl gegen die Niederländer einige Ballverluste und hatte mit der niederländischen offensiven Deckung große Probleme. Die der Spanier dürfte da noch einmal deutlich schwieriger zu bezwingen sein, schon weil nahezu alle Akteure noch einmal eine ganze Klasse besser sind als die jungen Niederländer.

Kompromisslos im Gegenstoß: Fernandez Perez

Fast alle Spieler im Kader spielen in der Champions League. Paris Saint-Germain, PGE Vive Kielce, Pick Szeged und Barcelona stellen zwölf Akteure im Aufgebot - all diese Klubs standen in der Vorsaison im Viertelfinale der Königsklasse. Die deutschen Spieler waren da bis auf Uwe Gensheimer (und Johannes Golla) allesamt ausgeschieden.

Gebundenes Spiel beruht auf individueller Klasse

Trotzdem ist die Mannschaft von Christian Prokop nicht chancenlos. Denn aus dem gebundenen Spiel taten sich die Spanier gegen die Letten wirklich schwer. Wenn die Deckung einmal stand, verließen sich die Spanier meist auf die individuellen Qualitäten ihrer Rückraumspieler. Aleix Dujshebaev, der ehemalige Kieler Joan Canellas und der "ewige" Raul Entrerrios trafen zumeist aus Einzelaktionen. Schafft es die deutsche Abwehr, nicht zu viele Zweikämpfe gegen diese Topspieler individuell führen zu müssen, sondern im Kollektiv zu arbeiten, dürften auch diese Topleute Probleme bekommen.

Schon 2018 eiskalt bestraft

Die größere Baustelle ist aber der achtsame Umgang mit dem Spielgerät und das Rückzugsverhalten nach dem eigenen Abschluss oder Ballverlust. Während es bei der WM 2019 gut lief, sah das in der Hauptrunde 2018 anders aus. Die DHB-Auswahl machte lange Zeit vieles richtig, vergab aber zu viele Chancen. Als sie dann ins Risiko ging, verlor sie mehrfach den Ball und aus dem 13:14 wurde blitzschnell ein 15:22 - gleich dreimal trafen die Iberer ins leere deutsche Tor. Die EM war für die Deutschen vorbei.

Fernandez: "Das ist ein Finale."

Ganz so drastisch folgenreich wäre eine Niederlage diesmal nicht, denn die Chancen auf die Hauptrunde wären weiterhin gut, doch dort dürfte man sich dann keinen Ausrutscher mehr erlauben. Das Spiel gegen einen der stärksten Konkurrenten auf dieser Seite des Turnierbaums ist also ein mehr als richtungsweisendes.

Spaniens Außen Angel Fernandez, der mit fünf Treffern gegen Lettland bester Werfer war, fasste die Bedeutung der Partie so zusammen: "Wir denken schon an Deutschland. Das ist ein Finale." Damit ist alles gesagt.

Stand: 10.01.2020, 14:41