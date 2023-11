Handball-WM der Frauen Topfavorit Norwegen deklassiert Grönland Stand: 29.11.2023 22:34 Uhr

Norwegen hat am Mittwoch (29.11.2023) sein Auftaktspiel bei der Handball-WM der Frauen gegen Grönland mit 32 Toren Vorsprung gewonnen. Auch Österreich startete erfolgreich - der Sieg gegen Südkorea war aber deutlich knapper.

Titelverteidiger Norwegen ist mit einem Kantersieg in die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen gestartet. Die Co-Gastgeberinnen wurden ihrer haushohen Favoritenrolle gerecht und schlugen Grönland am ersten Turniertag in Stavanger mit 43:11 (19:7). Im ersten Spiel der Gruppe C hatte Österreich bereits zuvor an gleicher Stelle mit 30:29 (16:12) gegen Südkorea gewonnen.

Wie die Norwegerinnen feierten auch Spanien und Brasilien im dänischen Frederikshavn deutliche Auftaktsiege. Nach Brasiliens 35:20 (17:10) über die Ukraine gewannen die Spanierinnen gegen Kasachstan mit 34:17 (14:8) und setzten sich damit an die Tabellenspitze der Gruppe G.

Deutschland startet gegen Japan

Die deutsche Mannschaft startet am Donnerstag (30.11.2023, 18 Uhr) im dänischen Herning gegen Japan ins Turnier. Weitere Gruppengegner der DHB-Auswahl sind Polen und der Iran.