Kiels Sagosen und Flensburgs Röd verlängern Verträge nicht

Offizielle Vorstellung am Sonntag?

Dem norwegischen TV-Sender TV2 zufolge wollen die Verantwortlichen des Kolstad-Projekts am Sonntag die Personalien offiziell machen. In Trondheim ist derzeit die norwegische Nationalmannschaft versammelt - und zahlreiche Spieler sollen nach Kolstad wechseln. So auch Kreisläufer Magnus Gullerud vom Bundesliga-Tabellenführer SC Magdeburg, der wohl schon im Sommer 2022 nach Norwegen geht.

Flensburg kann Röd ebenfalls nicht halten

Auch Kiels Ligarivale Flensburg verliert in Röd einen wichtigen Spieler. Wie Sagosen verlängert der 24-Jährige seinen bis 2023 laufenden Vertrag nicht. "Wir wollten ihn sehr gerne bei der SG halten und haben alles im Rahmen unserer Möglichkeiten versucht", erklärte Geschäftsführer Dierk Schmäschke. "Magnus ist ein Vollprofi und er wird auch in den bevorstehenden eineinhalb Jahren alles für unsere SG geben. Wir haben nun ausreichend Zeit, einen geeigneten Nachfolger für die vakante Position im rechten Rückraum zu finden."

HBL-Boss Bohmann bedauert Sagosen-Entscheidung

Die Bundesliga, die gern mit dem Slogan der "stärksten Liga der Welt" wirbt, verliert indes vor allem in Sagosen eins ihrer Zugpferde. "Schade, dass er die Liga verlässt", sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann und würdigte Sagosen als "absoluten Ausnahmespieler". Man werde seitens der Liga jetzt aber "keine Trauer tragen. So ist das Leben, da zählt der Wettbewerb". Die Entscheidung des Norwegers kann er allerdings nur bedingt nachvollziehen. "Damit er in der norwegischen Liga glücklich sein wird, braucht es noch zehn Jahre - wenn sie es gut machen", sagte er. Die Enttäuschung über die Entwicklung des Projekts sei aufgrund der nur bedingt wettbewerbsfähigen Liga "vorprogrammiert".