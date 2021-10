SG Flensburg-Handewitt: Mit frischen Kräften Saporoschje schlagen

Gegen illustre Gegner konnte der dreimalige deutsche Meister, zudem geschwächt durch eine Verletzungsmisere, bislang in der Gruppe B nur wenig ausrichten und rangiert nach fünf Spieltagen mit 1:9 Punkten an letzter Stelle. Gegen Saporoschje soll am Donnerstag (20.45 Uhr) die Trendwende erfolgen. "Ich habe ein gutes Gefühl, dass wir es gemeinsam schaffen", sagte SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke. "Nach den Wochen mit knappem Personal sind unsere verletzten Akteure zwar noch nicht zurück, aber wir konnten mit drei neuen Spielern die Breite in unserem Kader erhöhen."