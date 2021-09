Handball

Champions League: THW Kiel unterliegt klar bei Montpellier HB

Von Christian Görtzen

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat am Donnerstagabend seine erste Saisonniederlage kassiert. Nach zuvor vier Siegen in der Bundesliga und zwei Erfolgen in der Champions League gab es dort ein 30:37 (14:18) bei Montpellier HB.