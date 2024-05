Halbfinal-Sieg gegen Bukarest Flensburg zieht souverän ins Finale der European League Stand: 25.05.2024 16:33 Uhr

Gegen Dinamo Bukarest brennen die Handballer der SG Flensburg-Handewitt im Halbfinale ein Offensivfeuerwerk ab. Damit kommt es in der European League zu einem rein deutschen Finale.

Flensburg behielt beim Final Four in Hamburg gegen den rumänischen Meister am Samstag (25.05.2024) mit 38:32 (18.11) klar die Oberhand und hat damit die Chance auf den ersten internationalen Titel seit 2014. Den Gegner für das Endspiel am Sonntag ermitteln im zweiten Halbfinale mit den Rhein-Neckar Löwen und Titelverteidiger Füchse Berlin zwei weitere Mannschaften aus der Handball-Bundesliga (ab 18 Uhr im Livecenter von sportschau.de).

Flensburg erwischte gleich einen optimalen Start und zog über 3:1 und 7:4 bis Mitte der ersten Halbzeit auf 11:7 davon. Da das Team aus Schleswig-Holstein über die gesamte Spielzeit nicht locker ließ, kam Bukarest nicht mehr in Schlagdistanz, sodass die SG am Ende einen klaren Sieg bejubeln durfte.

Bester Flensburger Werfer war Emil Jakobsen, der alle seine elf Versuche verwandelte. Auch Johan Hansen hatte bei seinen neun Treffern eine Ausbeute von einhundert Prozent.