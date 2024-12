Hauptrunde bei der Handball-EM DHB-Team kann das Halbfinale abschreiben Stand: 07.12.2024 20:07 Uhr

Die deutschen Handballerinnen haben das zweite Hauptrundenspiel bei der Europameisterschaft gegen Titelanwärter Dänemark mit 22:30 (13:15) verloren und haben damit nur noch theoretische Chancen auf den Einzug ins Halbfinale und das erste EM-Edelmetall seit 30 Jahren.

Das deutsche Team hielt vor 4025 Zuschauern in der Wiener Stadthalle vor allem dank einer starken Defensivleistung zunächst gut mit und schnupperte bis zur 40. Minute (19:20) an einer Überraschung. Zu viele Fehlwürfe und ein unter dem Strich zu harmloses Angriffsspiel kosteten aber am Ende ein besseres Ergebnis, zwischen der 42. und 55. Minute erzielte Deutschland nur zwei Tore. Beste deutsche Werferin war Kreisläuferin Lisa Antl mit vier Treffern.

DHB-Team mit 2:4 Punkten - Halbfinaleinzug nur noch theoretisch möglich

Deutschland steht in der Hauptrundengruppe 2 nach der Vorrunden-Niederlage gegen die ebenfalls qualifizierten Niederlande (22:29) und dem Erfolg gegen die Schweiz (36:27) nun bei 2:4 Punkten. Weitere Gegner sind der bislang ungeschlagene Titelverteidiger und Olympiasieger Norwegen am Montag (18.00 Uhr) sowie Slowenien am Mittwoch (15.30 Uhr). Nur die Erst- und Zweitplatzierten der Sechsergruppe ziehen in die Medaillenspiele ein, die ebenfalls in Wien stattfinden.

Gaugisch: "Unterschied zwischen Top-Mannschaft wie Dänemark und uns"

" Am Ende fällt die Niederlage sicher zu hoch aus. Uns haben die einfachen Tore gefehlt. Wir hatten nicht die Effizienz aus dem Rückraum und mussten brutal für unsere Tore arbeiten. Dadurch verschleißt du ", sagte Bundestrainer Markus Gaugisch und räumte ein: " Die Enttäuschung ist natürlich da. Aber das ist die Realität. Du siehst den Unterschied zwischen einer solchen Top-Mannschaft wie Dänemark und uns. "

Xenia Smits: "Wir können nicht zufrieden sein"

" Wir haben zu viele einfache Fehler gemacht ", sagte Rückraumspielerin Xenia Smits und sprach von einer " verdienten Niederlage ". " Wir hatten die Chancen, Tore zu machen. Wir haben es aber nicht geschafft. So ist es schwer, zu gewinnen. Ein Spiel geht 60 Minuten. Wir können nicht zufrieden sein, wenn wir nur 40 Minuten gut spielen ." Die Pleite sei " mehr als bitter ", sagte Top-Werferin Antl, " weil hier jeder hart kämpft ".

Bölk und Co. halten lange mit gegen Favorit Dänemark

Die DHB-Frauen begannen nervös und standen sich zunächst selbst im Weg. Nach acht Minuten hatten die Statistiker nicht weniger als sieben Fahrkarten notiert, das deutsche Team lag 1:4 zurück.

Doch weil Bölk und Co. in der 6:0-Deckung richtig rackerten und das dänische Kombinationsspiel mit beweglich-aggressiver Abwehrarbeit im Keim erstickten, kämpften sie sich von Minute zu Minute besser in die Partie. In der 17. Minute glich Xenia Smits zum 7:7 aus, vier Minuten später erzielte Annika Lott beim 9:8 sogar die erste deutsche Führung. Es sollte bis zum Pausenpfiff allerdings die letzte sein.

Der Start in die zweite Hälfte gehörte dann aber der deutschen Mannschaft. Dem schnellen Ausgleich per Doppelschlag ließ Julia Maidhof mit ihrem Treffer zum 17:16 (35.) die DHB-Führung folgen. Und als Torfrau Sarah Wachter wenig später einen Siebenmeter parierte, schien plötzlich alles möglich.

DHB-Team in der Schlussphase mit Nerven

Die Hoffnung auf einen deutschen Coup währte allerdings nur kurz. Denn als es nun drauf ankam, versagten den deutschen Frauen offensiv einmal mehr die Nerven. Dänemark, das seit 2019 alle Duelle gegen die DHB-Auswahl gewonnen hatte, nutzte die deutschen Fehler konsequent und zog kurz nach einem verworfenen Tempogegenstoß von Jenny Behrend zum vermeintlichen Ausgleich (19:20) davo. Das DHB-Team hatte in der Folge nichts mehr entgegenzusetzen.