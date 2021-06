Am 07.04.2002 holt der TBV Lemgo zum dritten Mal bei seiner vierten Endspielteilnahme in der Vereinsgeschichte den Titel. Kehrmann und Zerbe recken jubelnd den DHB-Pokal in die Höhe.

Viele bekannte Namen

Danach tauchen die Lipperländer 19 Jahre lang nicht mehr im Pokalfinale auf. 19 Jahre und zwei Monate um genau zu sein. Und wieder könnten es am Ende unter anderem Kehrmann und Zerbe sein, die den Titel nach Ostwestfalen holen.

Kehrmann, dem damals im Endspiel zwei Treffer gelangen, ist inzwischen nicht mehr der Rechtsaußen der Lemgoer, sondern eben der Trainer. Und der Zerbe in seinem Kader heißt nicht mehr Volker, sondern Lukas und ist dessen Neffe. In Co-Trainer Matthias Struck ist sogar ein weiterer Name von "damals" mit dabei, auch wenn der in der Spielzeit nicht immer für den TBV auflief und mit einem Zweitspielrecht ausgestattet war.

Tatsächlich ist die "Lemgo-Familie" selbst im ohnehin recht häufig von familienähnlichen Strukturen geprägten Handballsport eine besondere. Kehrmann und Co. kultivieren diese Strukur und übertragen sie offenbar auch auf die Mannschaft.

Willensleistung gegen Kiel

Mit einer unglaublichen Willensleistung drehten die Lemgoer im Halbfinale als krasser Außenseiter einen Sieben-Tore-Rückstand gegen den übermächtig erscheinenden THW Kiel und sicherten sich durch ein 29:28 (11:18) die Finalteilnahme gegen die MT Melsungen (17.30 Uhr, live im Ersten und auf Sportschau.de).

"Ich habe ihnen in der Halbzeit gesagt, dass sie weiter Herz zeigen sollen, ganz egal, wie das Spiel ausgeht. Sie sollten nicht aufgeben. Aber ganz ehrlich: Auch das klappt nur in einem von zehn Fällen. Ich musste sie auch erstmal wieder aufrichten. Sie waren vor dem Spiel so fokussiert und hatten sich so viel vorgenommen ", erklärte Kehrmann nachher.

Kehrmann bremste den drohenden Abstieg

Dabei hat der Verein eine Transformation durchgemacht, die einige andere Traditionsklubs wie der VfL Gummersbach ebenfalls vollziehen mussten - und an deren Ende diese abstiegen. Vom Europapokalteilnehmer und regelmäßigem Titelkandidaten zu einem Team, das irgendwie mit finanzstärkeren Konkurrenten, wie beispielsweise Finalgegner Melsungen, mithalten muss.

Im Dezember 2014, als dieses Szenario drohte, übernahm Vereinsikone Kehrmann die erste Mannschaft und führte sie vom vorletzten Platz zum Klassenerhalt. Kontinuierlich arbeitete das Team sich in den nächsten Jahren Rang um Rang in der Tabelle nach oben und steht nun regelmäßig im gesicherten Mittelfeld.

Als "Ausreißer nach oben" hat man sich in der Spielzeit 2019/20 eben für das Final Four im Pokal qualifiziert, das dann jetzt wegen der Corona-Pandemie ein Jahr später ausgetragen wird. Ein Jahr Verspätung dürfte wohl zu verschmerzen sein, wenn man 19 Jahre gewartet hat und am Ende dann belohnt wird. Davor braucht es dann aber noch einmal eine Willensleistung vom Außenseiter aus der Lemgo-Familie.

DHB-Pokalfinale der Männer im Livestream: Melsungen gegen Lemgo, ab 17.25 Uhr. Sportschau. . 01:50:00 Std. . Verfügbar bis 04.06.2021. Das Erste.

Stand: 04.06.2021, 13:36