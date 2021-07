Die Flensburger treffen in der Gruppe B auf Titelverteidiger FC Barcelona, Paris Saint-Germain, den polnischen Topclub Vive Kielce mit Deutschlands Nationaltorwart Andreas Wolff, Portugals Meister FC Porto, KC Veszprem, Dinamo Bukarest und Motor Saporoschje aus der Ukraine. Das ergab die Auslosung am Freitag (02.07.2021) in Wien (Österreich).

Aalborg HB für THW Kiel härtester Rivale?

Der THW Kiel, der 2020 die Königsklasse gewann, gilt in der Gruppe A als Mitfavorit. Härtester Rivale dürfte der dänische Meister und diesjährige Finalist Aalborg HB sein. Weitere Gegner sind Vardar Skopje, Pick Szeged, Meschkow Brest, Montpellier HB, HC PPD Zagreb und Elverum HH aus Norwegen.

Die ersten beiden Teams beider Gruppen qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Die jeweils Dritt- bis Sechstplatzierten erreichen das Achtelfinale. Der Auftakt der Gruppenphase steigt am 16./17. September.

Dortmunder Handballerinnen treffen auf Landsfrauen

Bei den Frauen muss Borussia Dortmund sich in der Champions-League-Gruppe A unter anderem mit dem FTC Budapest messen. Dort spielen auch drei deutsche Spielerinnen: Emily Bölk, Alicia Stolle und Julia Behnke. Die weiteren Gegner der Borussia-Frauen heißen Brest Bretagne HB, ZRK Buducnost Podgorica, CSM Bukarest, Rostov am Don, Team Esbjerg und Podravka Vegeta Koprivnica.

Um an der Champions League teilnehmen zu dürfen, musste Borussia Dortmund zuletzt eine Auflage von 140.000 Euro bei der Europäischen Handball-Föderation (EHF) hinterlegen. Grund für die " Kaution " ist ein Vorfall aus der vergangenen Saison. Die Dortmunderinnen waren im März zu zwei Champions-League-K.o.-Spielen nicht angetreten, da die Austragung der Spiele nach Ansicht des Vereins aufgrund der damaligen Corona-Lage " unverantwortlich " gewesen sei. Daraufhin hatte die EHF den BVB vom Wettbewerb ausgeschlossen.

HBL-Geschäftsführer Bohmann als EHF-Vize einstimmig wiedergewählt

Einstimmig wiedergewählt wurde am Freitag außerdem HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann in seiner Funktion als Vizepräsident des European Handball League Board (EHLB).

Bohmann vertritt damit in den nächsten drei Jahren weiterhin die Interessen der europäischen Handballligen im Professional Handball Board der EHF, dem neben der Bundesliga auch die schwedische Elitehandboll Liga, die französische Ligue Nationale de Handball (LNH), die schweizerische und luxemburgische Handballliga sowie die SEHA League angehören. Präsident des Gremiums bleibt der Schwede Nikolas Larsson.

dpa/red | Stand: 02.07.2021, 11:20