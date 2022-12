Handball-Bundesliga Erlangens Pleitenserie geht gegen Gummersbach weiter Stand: 08.12.2022 21:27 Uhr

Der HC Erlangen, zu Saisonbeginn das Überraschungssteam der Handball-Bundesliga, wird nach der Pleite gegen Gummersbach weiter nach unten durchgereicht.

Erlangen verlor am Donnerstagabend (08.12.2022) zum Auftakt des 16. Spieltags mit 31:37 (15:19) gegen Altmeister VfL Gummersbach und kssierte die sechste Niederlage in Serie in der Handball-Bundesliga. In der Tabelle rutschte Erlangen damit hinter den Aufsteiger aus dem Oberbergischen ab.

Selbstvertrauen bei Erlangen dahin

Zuletzt hatte Erlangen immerhin die Spitzenteams SG Flensburg-Handewitt, THW Kiel, Rhein-Neckar Löwen und Füchse Berlin noch ärgern können. "Aber natürlich nagt das auch an einem, wenn man am Ende immer wieder ganz ohne Punkte dasteht", sagte Kapitän Sebastian Firnhaber.

Gegen Gummersbach fehlte das Selbstverständnis der ersten Partien sichtlich. Einfacher wird es für Erlangen nicht: Im nächsten Spiel sind die Franken bei Meister SC Magdeburg zu Gast (17. Dezember).

Siege für HSV Hamburg und Lemgo Lippe

In den weiteren Partien des Donnerstagabends gewann der HSV Hamburg gegen Schlusslicht ASV Hamm-Westfalen 32:25 (16:12). Der TBV Lemgo Lippe setzte sich gegen die HSG Wetzlar mit 34:29 (16:14) durch.