Handball-Bundesliga Rhein-Neckar Löwen verteidigen dritten Tabellenplatz

Die Rhein-Neckar Löwen haben den dritten Platz in der Handball-Bundesliga erfolgreich verteidigt. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze setzte sich am Donnerstag (01.12.22) mit 32:29 (18:16) beim Aufsteiger VfL Gummersbach durch. In überragender Form zeigte sich dabei Juri Knorr. Der Nationalspieler kam auf 15 Treffer für die Gäste.

Ganz stark beim VfL agierte Schlussmann Tibor Ivanisevic, der 20 Paraden zeigte. Die Mannheimer waren mit großen Personalproblemen in die Partie gegangen. Zu den verletzten Uwe Gensheimer und Halil Jaganjac gesellten sich Rechtsaußen Patrick Groetzki und Torhüter Mikael Appelgren, die sich krank abgemeldet hatten.

Teilerfolg für Markus Baur bei Trainereinstand in Göppingen

Markus Baur feierte derweil bei seinem Einstand als Trainer von Frisch Auf Göppingen einen Teilerfolg. Trotz eines 9:16 zur Pause holten die Schwaben noch ein 26:26 gegen den HSV Hamburg. Baur, der 2007 als Spieler Weltmeister war, hatte die Mannschaft erst am Mittwoch von seinem Vorgänger Hartmut Mayerhoffer übernommen.

Entscheidend für den Punktgewinn war der Torwartwechsel zu Beginn der zweiten Halbzeit von Daniel Rebmann auf Marin Sego. Kreisläufer Kresimir Kozina glich zum 20:20 (45.) aus, Tobias Ellebaek erzielte zwei Treffer zum 26:24 (57.) für die Schwaben. Die Hamburger wachten aber spät noch einmal auf und retteten ein Remis.

Der TVB Stuttgart feierte einen wichtigen 27:23 (11:11)-Heimsieg über den TSV GWD Minden.