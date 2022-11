Handball-Bundesliga THW Kiel und SC Magdeburg gewappnet für Topspiel Stand: 16.11.2022 22:08 Uhr

Der SC Magdeburg und der THW Kiel gehen gestärkt in das Spitzenspiel am Samstag (19.11.2022), das live im Ersten und im Livestream bei sportschau.de ab 17.50 Uhr übertragen wird. Beide gewannen ihre Nachholspiele. Der THW siegte souverän beim HC Erlangen, Mageburg behauptetet sich in Stuttgart.

Die Kieler gewannen beim HC Erlangen mit 34:27 (16:16), Nikola Bilyk erzielte mit neun Treffern die meisten für den neuen Tabellenzweiten. Nationalspieler Christoph Steinert traf sogar zehnmal für die Erlanger. Doch das sollte nicht reichen.

Geglücktes Comeback von Pekeler

Kiel steigerte sich im zweiten Durchgang erheblich und ließ nach der Pause keinen Zweifel am Sieg aufkommen. Die Norddeutschen haben nun mit 20:4 Punkten nur noch einen Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Füchse Berlin.

Abwehrspezialist Hendrik Pekeler gab bei Kiel nach sechsmonatiger Verletzungspause (Achillessehnenriss) sein Comeback. Seinen ersten Einsatz hatte der 31-Jährige in der 22. Minute beim 10:13-Rückstand seines Teams.

15. Niederlage im 15. Spiel für den HCE

Die Erlanger, die zuvor 14 Niederlagen in 14 Spielen gegen die Kieler erlitten hatten, führten zwei Minuten vor der Pause noch mit 16:13. Mit einem 6:0-Lauf drehte der THW dann die Partie zu seinen Gunsten.

Erlangen fand nun kaum noch Lösungen gegen die Gäste-Defensive mit einem stark aufspielenden Torhüter Niklas Landin. Vor allem von den Außenpositionen hatten die Franken große Probleme gegen den zweimaligen Welthandballer aus Dänemark.

Magdeburgs Gisli Thorgeir Kristjansson in Stuttgart in Aktion

Saugstrup führt Magdeburg zum Sieg

Der Deutsche Meister SC Mageburg setzte sich am Mittwochabend (16.11.2022) beim TVB Stuttgart mit 32:28 (15:12) durch. Bester Werfer des Titelverteidigers war Magnus Saugstrup mit neun Treffern. Bei Stuttgart erzielte Daniel Fernández mit sechs Toren die meisten Treffer.

Gerüstet für das Topspiel

Mit 17:3 Punkten steht der SCM aktuell auf Platz vier, jedoch noch immer mit weniger Spielen als die drei höher platzierten Teams THW Kiel, Rhein Neckar-Löwen und Füchse Berlin.