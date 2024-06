England, Slowenien, Dänemark oder Serbien Was wäre wenn ...? Die Lage in der Gruppe C Stand: 24.06.2024 21:52 Uhr

England hat mit vier Punkten als Tabellenführer der Gruppe C beste Aussichten aufs Achtelfinale. Aber auch Dänemark, Slowenien und Serbien haben noch Chancen auf das Weiterkommen. Die Lage in der Gruppe C.

Das Gruppenfinale steigt am Dienstag (25.06.2024) jeweils um 21 Uhr: In München duellieren sich Dänemark und Serbien, in Köln treffen England und Slowenien aufeinander.

Gruppe C Platz Team Tore Punkte 1 England 2:1 4 2 Dänemark 2:2 2 3 Slowenien 2:2 2 4 Serbien 1:2 1

England

kommt als Gruppensieger ins Achtelfinale ...

... bei einem Sieg gegen Slowenien

... bei einem Remis, wenn Dänemark gegen Serbien nicht gewinnt

... bei einem Remis, wenn Dänemark Serbien schlägt, aber eine schlechtere Tordifferenz oder bei Torgleichheit weniger Treffer erzielt hat (alle Regeln, um die Rangfolge der Teams zu ermitteln, gibt's hier)

kommt als Gruppenzweiter ins Achtelfinale ...

... bei einer Niederlage gegen Slowenien, wenn Dänemark gegen Serbien nicht gewinnt

kommt womöglich als einer der vier besten Gruppendritten ins Achtelfinale ...

... bei einer Niederlage gegen Slowenien, wenn Dänemark gegen Serbien gewinnt

Slowenien

kommt als Gruppensieger ins Achtelfinale ...

... bei einem Sieg, wenn Dänemark gegen Serbien nicht gewinnt

... bei einem Sieg, wenn Dänemark gewinnt, aber eine schlechtere Tordifferenz oder bei Torgleichheit weniger Treffer erzielt hat (alle Regeln, um die Rangfolge der Teams zu ermitteln, gibt's hier)

kommt als Gruppenzweiter ins Achtelfinale ...

... bei einem Remis, wenn Dänemark gegen Serbien ebenfalls unentschieden spielt, aber bei Torgleichheit weniger Treffer erzielt hat (alle Regeln, um die Rangfolge der Teams zu ermitteln, gibt's hier)

kommt womöglich als einer der vier besten Gruppendritten ins Achtelfinale ...

... bei einem Remis, wenn Dänemark gegen Serbien ebenfalls unentschieden spielt, aber bei Torgleichheit mehr Treffer erzielt hat (alle Regeln, um die Rangfolge der Teams zu ermitteln, gibt's hier)

... bei einer Niederlage, wenn Dänemark im Parallelspiel ebenfalls verliert, aber eine schlechtere Tordifferenz oder bei Torgleichheit weniger Treffer erzielt hat (alle Regeln, um die Rangfolge der Teams zu ermitteln, gibt's hier)

... bei einer Niederlage, wenn Serbien und Dänemark remis spielen, Slowenien aber die bessere Tordifferenz als Serbien oder bei Torgleichheit mehr Treffer erzielt hat (alle Regeln, um die Rangfolge der Teams zu ermitteln, gibt's hier)

scheidet bereits am Dienstagabend aus ...

... bei einer Niederlage, wenn Dänemark im Parallelspiel ebenfalls verliert, aber eine bessere Tordifferenz hat oder bei Torgleichheit mehr Treffer erzielt hat (alle Regeln, um die Rangfolge der Teams zu ermitteln, gibt's hier)

... bei einer Niederlage, wenn das Parallelspiel remis endet, Serbien aber eine bessere Tordifferenz oder bei Torgleichheit mehr Treffer erzielt hat (alle Regeln, um die Rangfolge der Teams zu ermitteln, gibt's hier)

Dänemark

kommt als Gruppensieger ins Achtelfinale ...

... bei einem Sieg, wenn England gegen Slowenien remis spielt, aber eine schlechtere Tordifferenz oder bei Torgleichheit weniger Treffer erzielt hat (alle Regeln, um die Rangfolge der Teams zu ermitteln, gibt's hier)

... bei einem Sieg, wenn Slowenien gegen England gewinnt, aber eine schlechtere Tordifferenz oder bei Torgleichheit weniger Treffer erzielt hat (alle Regeln, um die Rangfolge der Teams zu ermitteln, gibt's hier)

kommt als Gruppenzweiter ins Achtelfinale ...

... bei einem Sieg oder Remis, wenn auch England gegen Slowenien gewinnt

... bei einem Remis, wenn Slowenien auch remis spielt, aber bei Torgleichheit weniger Treffer erzielt hat (alle Regeln, um die Rangfolge der Teams zu ermitteln, gibt's hier)

kommt womöglich als einer der vier besten Gruppendritten ins Achtelfinale ...

... bei einem Remis, wenn Slowenien auch remis spielt, aber bei Torgleichheit weniger Treffer erzielt hat (alle Regeln, um die Rangfolge der Teams zu ermitteln, gibt's hier)

... bei einer Niederlage, wenn Slowenien auch verliert, aber eine schlechtere Tordifferenz oder bei Torgleichheit mehr Treffer erzielt hat

scheidet schon am Dienstagabend aus ...

... bei einer Niederlage, wenn Slowenien parallel punktet oder auch verliert, aber eine bessere Tordifferenz oder bei Torgleichheit mehr Treffer erzielt hat (alle Regeln, um die Rangfolge der Teams zu ermitteln, gibt's hier)

Serbien

kommt als Gruppenzweiter ins Achtelfinale ...

... bei einem Sieg, wenn Slowenien gegen England nicht gewinnt

kommt womöglich als einer der vier besten Gruppendritten ins Achtelfinale ...

... bei einem Sieg, wenn England gegen Slowenien verliert

... bei einem Remis, wenn Slowenien verliert und die eine schlechtere Tordifferenz oder bei Torgleichheit weniger Treffer erzielt hat (alle Regeln, um die Rangfolge der Teams zu ermitteln, gibt's hier)

scheidet schon am Dienstagabend aus ...

... bei einer Niederlage

... bei einem Remis, wenn Slowenien gegen England punktet